Session Sweep Pro

Institutional Session Sweep Strategie

Keine übertriebenen Versprechen, keine unrealistischen Optimierungen, keine Illusionen. Nur eine bewährte Strategie, die auf echter Marktlogik basiert.

SessionSweep ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Umkehrbewegungen nach Liquiditäts-Sweeps in wichtigen Handelssitzungen zu erfassen. Basierend auf der Beobachtung, wie große Marktteilnehmer Sitzungsextreme manipulieren, bevor bedeutende Richtungsbewegungen entstehen.

Institutionelle Logik: Handelt wie Market Maker und nutzt Liquiditäts-Sweeps in den wichtigsten Sitzungen (Asien, London, New York).

EMA-12-Bestätigung: Präziser Einstieg nur, wenn der Preis die Umkehr durch das Überkreuzen des gleitenden Durchschnitts bestätigt.

Professionelles Risikomanagement: Der Stop-Loss liegt immer am Extrempunkt des Sweeps; die Positionsgröße wird automatisch anhand deines Risikoprozents berechnet.

Mehrere Take-Profits: TP1 sichert Teilgewinne (70 %), TP2 maximiert das Potenzial des Trades.

Erweiterte Filter: 90-Minuten-Timeout und intelligente Stornierung von Pending Orders.

3 Hauptsitzungen:

Asien (01:00–08:00): Erste Liquidität des Tages

London (08:00–14:30): Höchstes Forex-Volumen

New York (15:00–21:00): Höchste Volatilität

Empfehlungen

Hauptpaar: EURUSD (funktioniert auch bei XAUUSD und anderen Forex-Paaren)

Timeframe: M5

Mindestkapital: 500 $

Kontotyp: Hedging oder Netting

Empfohlenes Risiko: 1 % pro Trade

Broker: ECN mit niedrigen Spreads (<1,5 Pips bei EURUSD)

Echte Handelseinstellung: Hit false for real strategy = FALSE <--- WICHTIG

SessionSweep ist KEIN Hochfrequenzsystem und KEIN „immer gewinnendes“ System. Wir setzen auf Qualität statt Quantität. Es wird Tage ohne Trades geben, während wir auf das perfekte Setup warten.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Diese Strategie erfordert Geduld und das Verständnis, dass Liquiditäts-Sweeps selektive Ereignisse sind – nicht etwas, das täglich passiert.

Setze kein Geld ein, dessen Verlust du dir nicht leisten kannst. Erwarte keine sofortigen Ergebnisse. Geduld ist der Eintrittspreis, um wie Institutionen zu handeln.

SessionSweep – Handle die Sweeps, werde nicht selbst gesweept.