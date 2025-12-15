Clyra





Dies ist nicht nur ein weiterer Expertenberater. Es ist ein System, das für Konsistenz, Genauigkeit und Überleben gebaut wurde – selbst in den unberechenbarsten Märkten.





Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.

Folgen Sie den Marktaktualisierungen: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Benutzerhandbuch: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Was macht es einzigartig?

Multi-Timeframe Trendnetz – Durch die Nutzung eines synchronisierten Rasters von Trenddaten über fünf Zeitrahmen hinweg, konstruiert der EA ein richtungsweisendes „Netz“, um Konvergenzpunkte zu identifizieren. Trades werden nur ausgeführt, wenn Mikro-, Mid- und Makro-Trends übereinstimmen – was statistische Übereinstimmung und gerichteten Momenta sicherstellt.

Um das System unzerstörbar zu machen, haben wir einen fortschrittlichen optionalen Mechanismus integriert. Dies schafft einen virtuellen Preiskorridor: Kaufaufträge werden strategisch über dem aktuellen Preis geschichtet, und Verkaufsaufträge werden darunter platziert. Egal in welche Richtung der Markt ausbricht, das System ist darauf ausgelegt zu profitieren – es schließt Trades mit Gewinn durch intelligentes Averaging und Timing beim Ausstieg.

Diese Methode wird dank der Stärke der Kernstrategie selten benötigt – aber sie ist als Sicherheitsnetz vorhanden und verstärkt die Stabilität sogar in den unberechenbarsten Märkten.





Für Präzision gebaut, für Langlebigkeit konzipiert:

Intelligente tunnelbasierte Mechanismen zur Risikokontrolle in volatilen Bedingungen

Ultra-präzise Eingänge zur Reduzierung der Exponierung und Vermeidung unnötiger Handelsansammlungen

Set-and-forget-Ausführung – einfach den EA an EURAUD auf M30 anhängen, und er verwaltet den Multi-Symbol-Handel automatisch

auf anhängen, und er verwaltet den Multi-Symbol-Handel automatisch Kompatibel mit allen Brokern – keine Einschränkungen bei Spread oder Ausführungstyp

Umfassend getestet auf sowohl MT4 als auch MT5 mit robuster multijähriger Leistung





Systemhinweise:

Die Einrichtung ist schnell und einfach: Wenden Sie den EA einfach auf das empfohlene Diagramm und den Zeitrahmen an. Es wird andere Paare selbst verwalten und alle Logik autonom behandeln.

Um eine nahtlose Leistung sicherzustellen, wird dringend empfohlen, den EA auf einem VPS zu betreiben, insbesondere wenn Sie 24/5 handeln. Dies minimiert das Risiko durch Internetausfälle oder Systemunterbrechungen.





Bleiben Sie verbunden: Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um laufende Einblicke, Updates und Zugang zu Setfiles und Unterstützungsressourcen zu erhalten. (kontaktieren Sie mich für den Link)

Lassen Sie dieses System für Sie arbeiten – durch Trend, Rückzug oder Chaos. Wir haben es so gebaut, dass es überlebt, was die meisten nicht können.



