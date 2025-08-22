Jexel MT5

Jexel


Dies ist nicht nur ein weiterer Expertenberater. Es ist ein System, das für Konsistenz, Genauigkeit und Überleben gebaut wurde - selbst in den unvorhersehbarsten Märkten.


Was macht es einzigartig?

KI-basierter Fraktal-Kompressionsscanner – Dieser EA verwendet ein maschinelles Lernmodell, um fraktale Kompressionsmuster in Preisstrukturen zu erkennen. Wenn das Modell eine Konvergenz von Zeit- und Preisfraktalen bestätigt, löst der EA präzise Einträge vor der Ausbruchserweiterung aus - im Grunde genommen, um den "Atemzug" des Marktes zu timen.

Um das System wasserdicht zu machen, haben wir einen fortschrittlichen optionalen Mechanismus integriert. Dies schafft einen virtuellen Preiskanal: Kaufaufträge sind strategisch über dem aktuellen Preis angeordnet, und Verkaufaufträge werden darunter platziert. Egal in welche Richtung der Markt bricht, das System ist so konzipiert, dass es kapitalisiert – und schließt Trades mit Gewinn durch intelligentes Mittel und Ausstiegszeitpunkt.

Diese Methode ist dank der Stärke der Kernstrategie selten erforderlich – aber sie dient als Sicherheitsnetz und verstärkt die Stabilität selbst in den unvorhersehbarsten Märkten.


Für Präzision gebaut, für Haltbarkeit entworfen:

  • Intelligente tunnelbasierte Mechanik zur Risikokontrolle in volatilen Bedingungen
  • Ultra-präzise Einträge, um die Exposition zu reduzieren und unnötige Handelsstapel zu vermeiden
  • Set-and-forget-Ausführung – einfach den EA an XAUUSD auf M15 anhängen, und er verwaltet den Handel mit mehreren Symbolen automatisch
  • Kompatibel mit allen Brokern – keine Einschränkungen bei Spread oder Ausführungsart
  • Umfangreich getestet auf sowohl MT4 als auch MT5 mit robusten Mehrjahresleistungen

Systemhinweise:

Die Einrichtung ist schnell und einfach: Wenden Sie einfach den EA auf dem empfohlenen Chart und Zeitrahmen an. Er verwaltet andere Paare selbstständig und übernimmt alle Logiken autonom.

Um eine nahtlose Leistung zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, den EA auf einem VPS zu betreiben, insbesondere wenn Sie 24/5 handeln. Dies minimiert das Risiko von Internetausfällen oder Systemunterbrechungen.


Lassen Sie dieses System für Sie arbeiten - durch Trend, Rückzug oder Chaos. Wir haben es gebaut, um das zu überstehen, was die meisten nicht können.


Takiin Pichayawarachoti
160
Takiin Pichayawarachoti 2025.08.28 19:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Babay Ubaedillah
594
Antwort vom Entwickler Babay Ubaedillah 2025.09.02 16:13
Thank you!
Antwort auf eine Rezension