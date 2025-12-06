Deep Frame

 Besonderes Einführungsangebot, Aktueller Preis: 300. Der Preis wird auf 370 steigen, nachdem die ersten 20 Exemplare verkauft wurden. 19 Exemplare wurden bisher verkauft.


Schreiben Sie mir, um eine Test version für Demozwecke zu erhalten.

Wenn Sie es gekauft haben, kontaktieren Sie mich und ich sende Ihnen einen Geschenk-Roboter.

Dies ist nicht nur ein weiterer Expertenberater. Es ist ein System, das für Konsistenz, Genauigkeit und Überleben gebaut wurde – selbst in den unvorhersehbarsten Märkten.


Benötigen Sie ordnungsgemäße Backtest-Ergebnisse? Kontaktieren Sie mich und ich sende Ihnen die korrekte Einstellungsdatei sowie vollständige Anleitung.

Folgen Sie den Marktupdates: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Benutzerhandbuch: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Was macht es einzigartig?

KI-basierter Fraktal-Kompressionsscanner – Dieser EA verwendet ein maschinelles Lernmodell, um Fraktalkompressionsmuster in Preisstrukturen zu erkennen. Wenn das Modell eine Konvergenz von Zeit- und Preisfraktalen bestätigt, löst der EA präzise Einstiege vor der Ausbruchs-Expansion aus – er erfasst im Wesentlichen das "Ausatmen" des Marktes.


Für Präzision gebaut, für Langlebigkeit entworfen:

  • Ultra-präzise Einstiege zur Reduzierung der Exposition und Vermeidung unnötiger Handelsstapel
  • Set-and-forget-Ausführung – einfach den EA an GBPUSD auf M30 anhängen, und er verwaltet den Handel mit mehreren Symbolen automatisch
  • Kompatibel mit allen Brokern – keine Einschränkungen bei Spread oder Ausführungstyp
  • Umfangreich auf MT5 getestet mit robuster Mehrjahresleistung

Systemhinweise:

Die Einrichtung ist schnell und einfach: Wenden Sie einfach den EA auf dem empfohlenen Chart und Zeitrahmen an. Er wird andere Paare selbst verwalten und alle Logik autonom handhaben.

Um eine nahtlose Leistung zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, den EA auf einem VPS zu betreiben, insbesondere wenn Sie 24/7 handeln. Dies minimiert das Risiko von Internetausfällen oder Systemunterbrechungen.


Bleiben Sie verbunden: Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um fortlaufende Einblicke, Updates sowie Zugang zu Einstellungsdateien und Unterstützungsressourcen zu erhalten. (Kontaktieren Sie mich für den Link)

Lassen Sie dieses System für Sie arbeiten – durch Trend, Rücklauf oder Chaos. Wir haben es gebaut, um zu überleben, was die meisten nicht können.

