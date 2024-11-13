Coppy Master MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Terminals. Unterstützt das Kopieren in beide Richtungen:

von MT5 zu MT4, von MT4 zu MT5 und auch zwischen Konten desselben Typs.

Für einen korrekten Betrieb müssen alle Terminals auf einem Computer oder VPS gestartet werden.

[Instruction and Demo]

Zum Kopieren auf MetaTrader 4 ist eine separate Version des Produkts erforderlich – Coppy Master MT4 .

Hauptfunktionen:

Anschlussart

Master- und Empfängermodi. Möglichkeit der flexiblen Konfiguration der Logik zum Senden und Empfangen von Bestellungen. Auftragsverwaltung

Markt- und ausstehende Aufträge kopieren. Synchrones Schließen von Trades, Unterstützung für teilweises Schließen, Handelsumkehr, SL/TP-Änderung. Arbeiten mit Symbolen

Unterstützung für Präfixe und Suffixe. Ausschluss/Einschluss einzelner Charaktere. Möglichkeit, Assets benutzerdefinierte Namen zuzuweisen. Einschränkungen und Risikokontrolle

Begrenzung der Anzahl der Trades pro Tag, maximale tägliche Verluste, Kontostände zum Stoppen des Kopierens. Lautstärkeeinstellungen

Verwendung eines festen Lots, prozentualen Risikos, Multiplikators. Vor dem Kopieren wird auf SL und TP geprüft. Signale prüfen

Kontrolle doppelter Aufträge, Begrenzung der Anzahl von Transaktionen für ein Symbol, Filterung nach Auftragstyp. Zeitfilter

Möglichkeit, einen akzeptablen Zeitraum für das Kopieren von Trades festzulegen. Benachrichtigungen

Terminalbenachrichtigungen, Push-Nachrichten und E-Mail-Benachrichtigungen.

Vorteile:

Minimale Verzögerung zwischen den Terminals (ab 0,5 Sek.).

Möglichkeit zum Kopieren von einem Konto auf mehrere und umgekehrt.

Kompatibel mit Windows und VPS.

Arbeiten Sie mit allen Arten von Bestellungen.

Korrekte Handhabung des teilweisen und synchronen Schließens von Transaktionen.

Coppy Master MT5 wurde für Benutzer entwickelt, die einen stabilen und anpassbaren Mechanismus zur Verwaltung mehrerer Handelskonten benötigen.



