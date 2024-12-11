MT4 for Discord Signals
Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT4 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können:
- Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord
- Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text
- Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT4-Terminal an Discord
All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die Suche nach Qualitätssignalen zu konzentrieren.
Vollständig anpassbare Nachrichten
Die Signalnachricht kann vollständig angepasst werden:
- Geben Sie Ihre eigene Kopf- und Fußzeile an
- Link am Ende der Nachricht einfügen
- Einen Kommentar eines Beraters oder einer manuellen Bestellung anzeigen
Unterstützung für mehrere Sprachen
Das Dienstprogramm unterstützt 14 Sprachen für Nachrichten:
- Englisch
- Spanisch
- Russisch
- Deutsch
- Italienisch
- Französisch
- Portugiesisch
- Türkisch
- malaiisch
- chinesisch
- japanisch
- Koreanisch
- Arabisch
- Hindi
Die Übersetzung betrifft insbesondere die Nachrichten, die an Ihren Kanal gesendet werden.
Funktionen zur Nachrichtenübermittlung
Mit dem Dienstprogramm können Sie Nachrichten über folgende Themen senden:
- Eine Bestellung eröffnen
- Abschluss der Bestellung
- Auftragsänderungen
- Teilschließung
- Ändern der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
- Aktivierung ausstehender Aufträge
- Senden von Handelsberichten mit der Möglichkeit, einen Zeitplan für das Senden von Berichten nach Tag auszuwählen
Benutzerfreundliche grafische Oberfläche
Das Dienstprogramm verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche für mehr Benutzerfreundlichkeit. Es wird ständig verbessert und verfeinert. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Dienstprogramm MT4 für Discord-Signale.