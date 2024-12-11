MT4 for Discord Signals

Das Dienstprogramm dient zum Senden eines Signals von MT4 an Discord. Es verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen, mit denen Sie nicht nur Handelssignale senden, sondern auch die folgenden Funktionen ausführen können:

Senden Sie Nachrichten direkt vom Terminal an Discord

Senden von Emojis zusammen mit benutzerdefiniertem Text

Senden Sie Text und Bilder direkt vom MT4-Terminal an Discord

All dies ermöglicht dem Benutzer, einen Kanal mit Signalen zu pflegen und sich auf den Handel und die Suche nach Qualitätssignalen zu konzentrieren.

Vollständig anpassbare Nachrichten

Die Signalnachricht kann vollständig angepasst werden:

Geben Sie Ihre eigene Kopf- und Fußzeile an

Link am Ende der Nachricht einfügen

Einen Kommentar eines Beraters oder einer manuellen Bestellung anzeigen

Unterstützung für mehrere Sprachen

Das Dienstprogramm unterstützt 14 Sprachen für Nachrichten:

Englisch

Spanisch

Russisch

Deutsch

Italienisch

Französisch

Portugiesisch

Türkisch

malaiisch

chinesisch

japanisch

Koreanisch

Arabisch

Hindi

Die Übersetzung betrifft insbesondere die Nachrichten, die an Ihren Kanal gesendet werden.

Funktionen zur Nachrichtenübermittlung

Mit dem Dienstprogramm können Sie Nachrichten über folgende Themen senden:

Eine Bestellung eröffnen

Abschluss der Bestellung

Auftragsänderungen

Teilschließung

Ändern der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

Aktivierung ausstehender Aufträge

Senden von Handelsberichten mit der Möglichkeit, einen Zeitplan für das Senden von Berichten nach Tag auszuwählen

Benutzerfreundliche grafische Oberfläche

Das Dienstprogramm verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche für mehr Benutzerfreundlichkeit. Es wird ständig verbessert und verfeinert. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Dienstprogramm MT4 für Discord-Signale.

#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading



