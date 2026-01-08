Impulse Pro MT5

Impuls-Filter: Der Roboter überwacht abnormale Preisänderungsraten über einen kurzen Zeitraum.

Candlestick-Analyse (Balkenanalyse): Analyse von Preisaktionsmustern und Candlestick-Body/Shadow-Verhältnissen zur Bestätigung von Einstiegen.

Proprietäre Indikatoren: Eingebaute geschlossene Algorithmen zur Identifizierung von Umkehrpunkten und überkauften/überverkauften Zonen, die das Marktrauschen eliminieren.

Einzelner Trade oder Grid: Die Möglichkeit, entweder mit einem einzelnen Trade (mit Stop-Loss) zu arbeiten oder einen Grid-Korb von Aufträgen zu aktivieren, um den Einstieg zu mitteln.

Erholungsmodus: Ein optionaler Erholungsmodus, der einen Algorithmus zur sanften Loserhöhung verwendet, um sich von einem Drawdown zu erholen.

Nachrichten-Filter: Automatisches Stoppen des Handels vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten (Integration mit Kalender).

Zeitabschnitte: Einrichten der Arbeit für bestimmte Handelssitzungen (Asien, Europa, Amerika).

Zeitmanagement: Beschränkung der Arbeit auf bestimmte Wochentage und Stunden (z.B. kein Handel am Freitagabend)

Virtueller Trailing Stop: Versteckt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels vor dem Broker. Der Trailing-Stop wird aktiviert, wenn der angegebene Gewinn erreicht ist, und folgt dem "unsichtbaren" Stop-Level hinter dem Preis.

Intelligenter Ausstieg: Schließen von Positionen auf der Grundlage eines umgekehrten Signals von proprietären Indikatoren oder wenn ein bestimmter Prozentsatz des Gewinns aus dem Eigenkapital erreicht wird.

Impulse Pro Expert ist ein Hightech-Handelssystem für MT5, das klassische technische Analyse, proprietäre Algorithmen und modernes Risikomanagement kombiniert. Der Expert Advisor ist darauf ausgelegt, starke Kursbewegungen (Impulse) mit flexiblen Positionsmanagement-Optionen auszunutzen. Handelslogik und Markteinstieg2. Positionsmanagement und Grid (optional)3. Filter und Einschränkungen4. Begleitung und Schutz (Ausstiegsstrategie)

Der Handel an den Devisen- und Metallmärkten birgt ein hohes Risiko und kann sowohl zu Gewinn als auch zu Verlust führen. Bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, empfehlen wir Ihnen, ihn auf einem Demokonto oder im MetaTrader 5 Strategie-Tester zu testen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.