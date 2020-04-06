BB Revert PRO
- Experten
- Husain Raja P
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
📌Übersicht
BB Revert Pro ist ein vollautomatischer Mean-Reversion Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit Kursextremen unter Verwendung von Bollinger Bands entwickelt wurde.
Der Roboter identifiziert überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen und geht in den Handel ein, wenn der Preis statistisch gesehen von seinem Durchschnitt abweicht, mit dem Ziel, zum Mittelwert zurückzukehren.
Diese Strategie eignet sich am besten für schwankende und sich konsolidierende Märkte, bei denen der Preis häufig zwischen den oberen und unteren Volatilitätsbändern schwankt.
🧠 Zentrale Handelslogik
B
🎯 Ausstieg & Risikomanagement
BB Revert Pro umfasst mehrere Ausstiegs- und Sicherheitsebenen:
-
Gewinnmitnahme (TP): Festpunkt-basiertes Ziel
-
Stop Loss (SL): Festpunktbasierter Schutz
-
Optionaler mittlerer Ausstieg: Schließt automatisch Trades in der Nähe des mittleren Bandes
-
Intelligente Lot-Anpassung: Reduziert automatisch die Lotgröße oder überspringt Trades, wenn die Marge nicht ausreicht (nach MQL5-Validierung)
-
Feste Lot- oder risikobasierte Lot-Optionen
⚙️ Hauptmerkmale
B Revert Pro verwendet Bollinger Bänder (Obere, Mittlere, Untere), die aus der Marktvolatilität berechnet werden:
Oberes Band → Überkaufte Zone
Unteres Band → Überverkaufte Zone
Mittleres Band (Gleitender Durchschnitt) → Mittelwert/Gleichgewichtspreis
Der EA führt Trades nur bei geschlossenen Kerzen aus, um falsche Signale zu vermeiden.
📈 Handelseinstiegssignale
🟢 BUY Signal (Überkaufte Umkehr)
-
Der Preis schließt unterhalb des unteren Bollinger Bandes
-
Der Markt zeigt statistisch überverkaufte Bedingungen
-
Kein bestehender offener Handel (wenn one-trade-at-a-time aktiviert ist)
Der Preis schließt unterhalb des unteren Bollinger Bandes
Der Markt zeigt statistisch überverkaufte Bedingungen
Kein bestehender offener Handel (wenn one-trade-at-a-time aktiviert ist)
📌 Erwartung: Der Preis wird nach oben zum Mittelwert (mittleres Band) zurückkehren.
🔴 VERKAUFSSIGNAL (überkaufte Umkehr)
Eine SELL-Position wird eröffnet, wenn:
-
Der Preis schließt über dem oberen Bollinger Band
-
Der Markt zeigt statistisch überkaufte Bedingungen
-
Kein bestehender offener Handel (wenn One-Trade-at-a-Time aktiviert ist)
📌 Erwartung: Der Preis wird nach unten zum Mittelwert zurückkehren.
🧭 Empfohlene Verwendung
-
Zeitrahmen: M15, M30, H1
-
Markttyp: Schwankende / seitwärts tendierende Märkte
-
Risiko: Niedrig bis mittel (einstellbar)
-
Konto-Typ: Netting (MT5 Standard)