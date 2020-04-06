📌Übersicht

BB Revert Pro ist ein vollautomatischer Mean-Reversion Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Handel mit Kursextremen unter Verwendung von Bollinger Bands entwickelt wurde.

Der Roboter identifiziert überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen und geht in den Handel ein, wenn der Preis statistisch gesehen von seinem Durchschnitt abweicht, mit dem Ziel, zum Mittelwert zurückzukehren. Diese Strategie eignet sich am besten für schwankende und sich konsolidierende Märkte, bei denen der Preis häufig zwischen den oberen und unteren Volatilitätsbändern schwankt.

🧠 Zentrale Handelslogik



🎯 Ausstieg & Risikomanagement

BB Revert Pro umfasst mehrere Ausstiegs- und Sicherheitsebenen:

Gewinnmitnahme (TP): Festpunkt-basiertes Ziel

Stop Loss (SL): Festpunktbasierter Schutz

Optionaler mittlerer Ausstieg: Schließt automatisch Trades in der Nähe des mittleren Bandes

Intelligente Lot-Anpassung: Reduziert automatisch die Lotgröße oder überspringt Trades, wenn die Marge nicht ausreicht (nach MQL5-Validierung)

Feste Lot- oder risikobasierte Lot-Optionen

⚙️ Hauptmerkmale

BB Revert Pro verwendet Bollinger Bänder (Obere, Mittlere, Untere), die aus der Marktvolatilität berechnet werden:

Oberes Band → Überkaufte Zone

Unteres Band → Überverkaufte Zone

Mittleres Band (Gleitender Durchschnitt) → Mittelwert/Gleichgewichtspreis

Der EA führt Trades nur bei geschlossenen Kerzen aus, um falsche Signale zu vermeiden.

📈 Handelseinstiegssignale

🟢 BUY Signal (Überkaufte Umkehr)

Der Preis schließt unterhalb des unteren Bollinger Bandes Der Markt zeigt statistisch überverkaufte Bedingungen Kein bestehender offener Handel (wenn one-trade-at-a-time aktiviert ist)

📌 Erwartung: Der Preis wird nach oben zum Mittelwert (mittleres Band) zurückkehren.

🔴 VERKAUFSSIGNAL (überkaufte Umkehr)

Eine SELL-Position wird eröffnet, wenn:

Der Preis schließt über dem oberen Bollinger Band Der Markt zeigt statistisch überkaufte Bedingungen Kein bestehender offener Handel (wenn One-Trade-at-a-Time aktiviert ist)

📌 Erwartung: Der Preis wird nach unten zum Mittelwert zurückkehren.

🧭 Empfohlene Verwendung