Smart Grid set EA
- Utilitys
- Sergey Batudayev
- Version: 1.42
- Aktualisiert: 25 August 2025
Smart Grid Set EA ist ein flexibler und benutzerfreundlicher Expert Advisor für die Platzierung ausstehender Orders in einem Raster. Er unterstützt Breakeven-Logik, mehrere Trailing-Stop-Modi, manuelle Rasterplatzierung, anpassbare Lotgrößen und eine intuitive On-Chart-Oberfläche.
Es ist ideal für Händler, die Raster- oder Durchschnittsstrategien verwenden.Hauptmerkmale
- Platzieren Sie Kauf-Stopp- und Verkaufs-Stopp -Orders in einem anpassbaren Raster
- Unterstützt individuelle Losgrößen für jede Rasterebene
- Integrierter Trailing-Stop: klassisch, durch Kerzenhochs/-tiefs oder durch gleitenden Durchschnitt
- Automatische Break-Even-Funktion
- Möglichkeit, benutzerdefinierte Startpreise für das Raster festzulegen
- Manueller Rasterstart über Bildschirmschaltflächen
- Visuelles Bedienfeld mit Schaltflächen und bearbeitbaren Feldern direkt im Diagramm
- Optionale Neuinstallation von Aufträgen nach einer Zeitfensteränderung
Werde Teil unserer Community und teilen Sie Ihre Ergebnisse, Fragen und Ihr Feedback zu MQL5 und Telegram:
- MQL5-Kanal
- Telegrammkanal @AlgoTrader_Sergey
Eingabeparameter
Allgemein
- RecreateOrdersOnTFChange – Erstellt das Raster neu, wenn sich der Zeitrahmen ändert (true/false)
- CustomBuyStartPrice – benutzerdefinierter Startpreis für das Kaufraster (wird verwendet, wenn > 0)
- CustomSellStartPrice – benutzerdefinierter Startpreis für das Verkaufsraster (wird verwendet, wenn > 0)
- PlaceOrdersOnAttach — platziert das Raster automatisch, wenn der EA gestartet wird
Rastereinstellungen
- numberOfBuyOrders – Anzahl der Kaufaufträge im Raster
- numberOfSellOrders – Anzahl der Verkaufsaufträge im Raster
- LotBuy – Liste der Lotgrößen, getrennt durch „/“, zB 0,01/0,02/0,03
- LotSell – Liste der Losgrößen für Verkaufsaufträge
- Schritte – Abstand zwischen Bestellungen in Punkten
- MN – Magische Zahl zur Identifizierung der Aufträge des EA
Stop-Loss / Take-Profit
- StopLossPoints — Stop-Loss in Punkten (0 = kein SL)
- TakeProfitPoints — Take-Profit in Punkten (0 = kein TP)
Die Gewinnzone erreichen
- UseBreakeven — Aktivieren Sie die Breakeven-Funktion
- BreakevenTriggerPoints – der Gewinn (in Punkten), der zum Erreichen der Gewinnschwelle erforderlich ist
- BreakevenProfitPoints — Gewinn (in Punkten), der nach dem Breakeven erhalten bleibt
Trailing Stop
- UseTrailing — Trailing Stop aktivieren
- TrailingMode — Trailing-Stop-Modus:
- NoTrailing – deaktiviert
- Klassisch – Standard-Trailing-Stop
- ByCandles – basierend auf vorherigen Kerzen
- ByIndicator — basierend auf dem gleitenden Durchschnitt (EMA)
Klassisches Trailing
- TrailStart — Mindestgewinn in Punkten, um Trailing zu aktivieren
- TrailStep – Schrittweite für Trailing
- TrailDistance – Nachlaufdistanz in Punkten
Nachlauf von Kerzen
- TrailCandleDelay – wie viele Kerzen zurück verwendet werden sollen
- TrailFromHighLow — Offset vom Hoch/Tief der Kerze in Punkten
Indikatorenbasiertes Trailing
- MA_Period — Zeitraum für den EMA, der im indikatorbasierten Trailing verwendet wird
Zusätzliche Einstellungen
- Slippage – maximal zulässiger Slippage
- NumberOfTry — Anzahl der Versuche, wenn das Senden der Bestellung fehlschlägt
Manueller Modus
- ManualBuyPrice – Basispreis für ein manuell ausgelöstes Kaufraster
- ManualSellPrice – Basispreis für ein manuell ausgelöstes Verkaufsraster
Schaltflächen und Felder auf dem Bildschirm
|Element
|Funktion
|Schließen Kaufen
|Schließt alle Kaufmarktaufträge mit der angegebenen Magic Number.
|Schließen Verkaufen
|Schließt alle Verkaufsmarktaufträge mit der angegebenen Magic Number.
|Del Kaufen
|Löscht alle ausstehenden Kaufaufträge (Kaufstopp und Kauflimit).
|Del Sell
|Löscht alle ausstehenden Verkaufsaufträge (Verkaufsstopp und Verkaufslimit).
|Kaufen
|Startet ein Kaufraster ab dem in editBuyPrice angegebenen Preis.
|Verkaufen
|Startet ein Verkaufsraster ab dem in editSellPrice angegebenen Preis.
|editBuyPrice
|Eingabefeld: manueller Startpreis für das Kaufraster.
|editSellPrice
|Eingabefeld: manueller Startpreis für das Verkaufsraster.
|editManualOrderCount
|Eingabefeld: Anzahl der Aufträge, die beim Drücken der Schaltflächen „Kaufen“/„Verkaufen“ erstellt werden sollen.
Hinweise
- Der EA funktioniert nur auf dem Diagramm, an das er angehängt ist.
- Bei der Auftragserteilung werden die Beschränkungen des Brokers ( StopLevel ) berücksichtigt.
- Wenn ein Fehler auftritt (z. B. Fehler 130 – ungültiger Preis), passt der EA die Auftragspreise automatisch an und versucht es erneut.
Smart Grid Set EA ist ein leistungsstarkes Tool für halbautomatischen Grid-Handel, das vollständige Risikokontrolle und eine moderne Benutzeroberfläche bietet.