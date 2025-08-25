Smart Grid set EA

Smart Grid Set EA ist ein flexibler und benutzerfreundlicher Expert Advisor für die Platzierung ausstehender Orders in einem Raster. Er unterstützt Breakeven-Logik, mehrere Trailing-Stop-Modi, manuelle Rasterplatzierung, anpassbare Lotgrößen und eine intuitive On-Chart-Oberfläche.

Es ist ideal für Händler, die Raster- oder Durchschnittsstrategien verwenden.

Hauptmerkmale
  • Platzieren Sie Kauf-Stopp- und Verkaufs-Stopp -Orders in einem anpassbaren Raster
  • Unterstützt individuelle Losgrößen für jede Rasterebene
  • Integrierter Trailing-Stop: klassisch, durch Kerzenhochs/-tiefs oder durch gleitenden Durchschnitt
  • Automatische Break-Even-Funktion
  • Möglichkeit, benutzerdefinierte Startpreise für das Raster festzulegen
  • Manueller Rasterstart über Bildschirmschaltflächen
  • Visuelles Bedienfeld mit Schaltflächen und bearbeitbaren Feldern direkt im Diagramm
  • Optionale Neuinstallation von Aufträgen nach einer Zeitfensteränderung

Werde Teil unserer Community   und teilen Sie Ihre Ergebnisse, Fragen und Ihr Feedback zu MQL5 und Telegram:

Eingabeparameter

Allgemein

  • RecreateOrdersOnTFChange – Erstellt das Raster neu, wenn sich der Zeitrahmen ändert (true/false)
  • CustomBuyStartPrice – benutzerdefinierter Startpreis für das Kaufraster (wird verwendet, wenn > 0)
  • CustomSellStartPrice – benutzerdefinierter Startpreis für das Verkaufsraster (wird verwendet, wenn > 0)
  • PlaceOrdersOnAttach — platziert das Raster automatisch, wenn der EA gestartet wird

Rastereinstellungen

  • numberOfBuyOrders – Anzahl der Kaufaufträge im Raster
  • numberOfSellOrders – Anzahl der Verkaufsaufträge im Raster
  • LotBuy – Liste der Lotgrößen, getrennt durch „/“, zB 0,01/0,02/0,03
  • LotSell – Liste der Losgrößen für Verkaufsaufträge
  • Schritte – Abstand zwischen Bestellungen in Punkten
  • MN – Magische Zahl zur Identifizierung der Aufträge des EA

Stop-Loss / Take-Profit

  • StopLossPoints — Stop-Loss in Punkten (0 = kein SL)
  • TakeProfitPoints — Take-Profit in Punkten (0 = kein TP)

Die Gewinnzone erreichen

  • UseBreakeven — Aktivieren Sie die Breakeven-Funktion
  • BreakevenTriggerPoints – der Gewinn (in Punkten), der zum Erreichen der Gewinnschwelle erforderlich ist
  • BreakevenProfitPoints — Gewinn (in Punkten), der nach dem Breakeven erhalten bleibt

Trailing Stop

  • UseTrailing — Trailing Stop aktivieren
  • TrailingMode — Trailing-Stop-Modus:
    • NoTrailing – deaktiviert
    • Klassisch – Standard-Trailing-Stop
    • ByCandles – basierend auf vorherigen Kerzen
    • ByIndicator — basierend auf dem gleitenden Durchschnitt (EMA)

Klassisches Trailing

  • TrailStart — Mindestgewinn in Punkten, um Trailing zu aktivieren
  • TrailStep – Schrittweite für Trailing
  • TrailDistance – Nachlaufdistanz in Punkten

Nachlauf von Kerzen

  • TrailCandleDelay – wie viele Kerzen zurück verwendet werden sollen
  • TrailFromHighLow — Offset vom Hoch/Tief der Kerze in Punkten

Indikatorenbasiertes Trailing

  • MA_Period — Zeitraum für den EMA, der im indikatorbasierten Trailing verwendet wird

Zusätzliche Einstellungen

  • Slippage – maximal zulässiger Slippage
  • NumberOfTry — Anzahl der Versuche, wenn das Senden der Bestellung fehlschlägt

Manueller Modus

  • ManualBuyPrice – Basispreis für ein manuell ausgelöstes Kaufraster
  • ManualSellPrice – Basispreis für ein manuell ausgelöstes Verkaufsraster

Schaltflächen und Felder auf dem Bildschirm

Element Funktion
Schließen Kaufen Schließt alle Kaufmarktaufträge mit der angegebenen Magic Number.
Schließen Verkaufen Schließt alle Verkaufsmarktaufträge mit der angegebenen Magic Number.
Del Kaufen Löscht alle ausstehenden Kaufaufträge (Kaufstopp und Kauflimit).
Del Sell Löscht alle ausstehenden Verkaufsaufträge (Verkaufsstopp und Verkaufslimit).
Kaufen Startet ein Kaufraster ab dem in editBuyPrice angegebenen Preis.
Verkaufen Startet ein Verkaufsraster ab dem in editSellPrice angegebenen Preis.
editBuyPrice Eingabefeld: manueller Startpreis für das Kaufraster.
editSellPrice Eingabefeld: manueller Startpreis für das Verkaufsraster.
editManualOrderCount Eingabefeld: Anzahl der Aufträge, die beim Drücken der Schaltflächen „Kaufen“/„Verkaufen“ erstellt werden sollen.

Hinweise

  • Der EA funktioniert nur auf dem Diagramm, an das er angehängt ist.
  • Bei der Auftragserteilung werden die Beschränkungen des Brokers ( StopLevel ) berücksichtigt.
  • Wenn ein Fehler auftritt (z. B. Fehler 130 – ungültiger Preis), passt der EA die Auftragspreise automatisch an und versucht es erneut.

Smart Grid Set EA ist ein leistungsstarkes Tool für halbautomatischen Grid-Handel, das vollständige Risikokontrolle und eine moderne Benutzeroberfläche bietet.


