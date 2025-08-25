Smart Grid Set EA ist ein flexibler und benutzerfreundlicher Expert Advisor für die Platzierung ausstehender Orders in einem Raster. Er unterstützt Breakeven-Logik, mehrere Trailing-Stop-Modi, manuelle Rasterplatzierung, anpassbare Lotgrößen und eine intuitive On-Chart-Oberfläche.

Es ist ideal für Händler, die Raster- oder Durchschnittsstrategien verwenden.

Platzieren Sie Kauf-Stopp- und Verkaufs-Stopp -Orders in einem anpassbaren Raster

und -Orders in einem anpassbaren Raster Unterstützt individuelle Losgrößen für jede Rasterebene

Integrierter Trailing-Stop: klassisch, durch Kerzenhochs/-tiefs oder durch gleitenden Durchschnitt

Automatische Break-Even-Funktion

Möglichkeit, benutzerdefinierte Startpreise für das Raster festzulegen

Manueller Rasterstart über Bildschirmschaltflächen

Visuelles Bedienfeld mit Schaltflächen und bearbeitbaren Feldern direkt im Diagramm

Optionale Neuinstallation von Aufträgen nach einer Zeitfensteränderung

Werde Teil unserer Community und teilen Sie Ihre Ergebnisse, Fragen und Ihr Feedback zu MQL5 und Telegram: MQL5-Kanal

Telegrammkanal @AlgoTrader_Sergey

Eingabeparameter

Allgemein

RecreateOrdersOnTFChange – Erstellt das Raster neu, wenn sich der Zeitrahmen ändert (true/false)

CustomBuyStartPrice – benutzerdefinierter Startpreis für das Kaufraster (wird verwendet, wenn > 0)

CustomSellStartPrice – benutzerdefinierter Startpreis für das Verkaufsraster (wird verwendet, wenn > 0)

PlaceOrdersOnAttach — platziert das Raster automatisch, wenn der EA gestartet wird

Rastereinstellungen

numberOfBuyOrders – Anzahl der Kaufaufträge im Raster

numberOfSellOrders – Anzahl der Verkaufsaufträge im Raster

LotBuy – Liste der Lotgrößen, getrennt durch „/“, zB 0,01/0,02/0,03

LotSell – Liste der Losgrößen für Verkaufsaufträge

Schritte – Abstand zwischen Bestellungen in Punkten

MN – Magische Zahl zur Identifizierung der Aufträge des EA

Stop-Loss / Take-Profit

StopLossPoints — Stop-Loss in Punkten (0 = kein SL)

TakeProfitPoints — Take-Profit in Punkten (0 = kein TP)

Die Gewinnzone erreichen

UseBreakeven — Aktivieren Sie die Breakeven-Funktion

BreakevenTriggerPoints – der Gewinn (in Punkten), der zum Erreichen der Gewinnschwelle erforderlich ist

BreakevenProfitPoints — Gewinn (in Punkten), der nach dem Breakeven erhalten bleibt

Trailing Stop

UseTrailing — Trailing Stop aktivieren

TrailingMode — Trailing-Stop-Modus: NoTrailing – deaktiviert Klassisch – Standard-Trailing-Stop ByCandles – basierend auf vorherigen Kerzen ByIndicator — basierend auf dem gleitenden Durchschnitt (EMA)



Klassisches Trailing

TrailStart — Mindestgewinn in Punkten, um Trailing zu aktivieren

TrailStep – Schrittweite für Trailing

TrailDistance – Nachlaufdistanz in Punkten

Nachlauf von Kerzen

TrailCandleDelay – wie viele Kerzen zurück verwendet werden sollen

TrailFromHighLow — Offset vom Hoch/Tief der Kerze in Punkten

Indikatorenbasiertes Trailing

MA_Period — Zeitraum für den EMA, der im indikatorbasierten Trailing verwendet wird

Zusätzliche Einstellungen

Slippage – maximal zulässiger Slippage

NumberOfTry — Anzahl der Versuche, wenn das Senden der Bestellung fehlschlägt

Manueller Modus

ManualBuyPrice – Basispreis für ein manuell ausgelöstes Kaufraster

ManualSellPrice – Basispreis für ein manuell ausgelöstes Verkaufsraster

Schaltflächen und Felder auf dem Bildschirm

Element Funktion Schließen Kaufen Schließt alle Kaufmarktaufträge mit der angegebenen Magic Number. Schließen Verkaufen Schließt alle Verkaufsmarktaufträge mit der angegebenen Magic Number. Del Kaufen Löscht alle ausstehenden Kaufaufträge (Kaufstopp und Kauflimit). Del Sell Löscht alle ausstehenden Verkaufsaufträge (Verkaufsstopp und Verkaufslimit). Kaufen Startet ein Kaufraster ab dem in editBuyPrice angegebenen Preis. Verkaufen Startet ein Verkaufsraster ab dem in editSellPrice angegebenen Preis. editBuyPrice Eingabefeld: manueller Startpreis für das Kaufraster. editSellPrice Eingabefeld: manueller Startpreis für das Verkaufsraster. editManualOrderCount Eingabefeld: Anzahl der Aufträge, die beim Drücken der Schaltflächen „Kaufen“/„Verkaufen“ erstellt werden sollen.

Hinweise

Der EA funktioniert nur auf dem Diagramm, an das er angehängt ist.

Bei der Auftragserteilung werden die Beschränkungen des Brokers ( StopLevel ) berücksichtigt.

StopLevel ) berücksichtigt. Wenn ein Fehler auftritt (z. B. Fehler 130 – ungültiger Preis), passt der EA die Auftragspreise automatisch an und versucht es erneut.

Smart Grid Set EA ist ein leistungsstarkes Tool für halbautomatischen Grid-Handel, das vollständige Risikokontrolle und eine moderne Benutzeroberfläche bietet.



