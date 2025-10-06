Supply and Demand Price Action MT5 EA

Der Supply and Demand Price Action MT5 EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Es identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preiskonsolidierungsmustern und handelt, wenn die Zone erneut getestet wird (Taps). Dieser EA generiert Trades, wenn der Preis nach einem anfänglichen Ausbruch in gültige Zonen zurückkehrt, mit konfigurierbarem Risikomanagement. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf jedem anderen Instrument oder Zeitrahmen testen und optimieren.

Das System erkennt Zonen durch Konsolidierungsbereiche, validiert sie optional mit impulsiven Bewegungen und verwaltet sie dynamisch (z.B. Markierung als getestet oder durchbrochen). Es umfasst Trailing Stops, eine Visualisierung der Zonen auf dem Chart und Modi für den Umgang mit Re-Trades und gebrochenen Zonen. Der EA legt den Schwerpunkt auf die Preisaktion, ohne sich auf externe Indikatoren zu verlassen, die über die grundlegenden Balkendaten hinausgehen.

Hauptmerkmale

Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen: Zonen bilden sich aus Konsolidierungsperioden (konfigurierbare Balken), in denen der Preis stark ausbricht. Nachfragezonen werden unterhalb früherer Höchststände mit aufwärts gerichteten Schlusskursen ausgelöst; Angebotszonen oberhalb früherer Tiefststände mit abwärts gerichteten Schlusskursen. Optionale Impulsvalidierung prüft auf starke Bewegungen nach Ausbrüchen.

Zonenvalidierung und -management: Zonen müssen Größenbeschränkungen (Min-/Max-Punkte) und Ausbruchsdistanzen erfüllen, bevor sie testbar werden. Die Modi steuern die Wiederaufnahme des Handels mit getesteten Zonen (keine, begrenzt oder unbegrenzt) und die Behandlung von unterbrochenen Zonen (Unterbrechungen zulassen oder ignorieren). Abgelaufene oder unterbrochene Zonen können aus dem Chart gelöscht werden.

Handelsausführung bei Zonenüberschneidungen: Einstiege erfolgen bei Kerzenüberschneidungen mit Zonen, gefolgt von bestätigenden Schlusskursen (oberhalb von Nachfragehochs oder unterhalb von Angebotstiefs). Die optionale Trendbestätigung gewährleistet die Ausrichtung an der aktuellen Kursrichtung.

Risikomanagement: Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände, mit optionalen Trailing-Stops nach dem Mindestgewinn. Validiert Trades vor der Eröffnung auf Losgröße, Margin-Verfügbarkeit, Volumenlimits und Broker-Stop/Freeze-Levels.

Chart-Visualisierung: Zeichnet rechteckige Zonen mit anpassbaren Farben für ungetestete, getestete und gebrochene Zustände. Beinhaltet Textbeschriftungen und Erweiterungen nach rechts für zukünftige Bars.

Handhabung von unterbrochenen und abgelaufenen Zonen: Aktualisiert automatisch den Zonenstatus; unterbrochene Zonen ändern ihre Farbe und können entfernt werden. Abgelaufene Zonen werden beschnitten, um die Verfolgung einzuschränken.

Keine externen Indikatoren erforderlich: Verlassen Sie sich bei der Identifizierung von Zonen und Signalen ausschließlich auf Kursbewegungen und Balkendaten.


Wie funktioniert es?

  1. Zonen-Erkennung: Sucht bei neuen Bars nach Konsolidierungsbereichen, die die Spread-Grenzen erfüllen. Validiert Ausbrüche, um potenzielle Zonen zu erstellen und bestätigt diese optional mit impulsiven Kursbewegungen nach dem Ausbruch.
  2. Zonen-Aktualisierungen: Überwacht Zonen auf Bereitschaft (nachdem sich der Preis wegbewegt), Tests (bei Taps) und Durchbrüche (Preis durchdringt die gegenüberliegende Seite). Zeichnet und aktualisiert Zonen/Beschriftungen auf dem Chart.
  3. Signalerzeugung: Prüft bei neuen Balken auf Taps in vorbereiteten Zonen. Bestätigt mit Trendfiltern, falls aktiviert, und eröffnet dann Käufe in Nachfragezonen oder Verkäufe in Angebotszonen.
  4. Handelsmanagement: Platziert Aufträge mit SL/TP; wendet Trailing Stops an, falls aktiviert und profitabel. Verfolgt die Anzahl der Trades pro Zone für Re-Trade-Limits.
  5. Risikoprüfungen: Stellt vor jedem Handel sicher, dass die Beschränkungen des Brokers eingehalten werden (Volumen, Marge, Levels). Entfernt alte/abgelaufene Zonen, um die Leistung zu erhalten.
  6. Protokollierung und Fehlersuche: Druckt Zonenerstellungen, Validierungen, Tests und Trades zur Überwachung aus.


Eingabe-Parameter

Allgemeine Einstellungen:

  • Handelslosgröße (Standard: 0,01): Das Anfangsvolumen (in Lots) für jeden Handel. Dies steuert die Positionsgröße; kleinere Werte verringern das Risiko, während größere es erhöhen. Beispiel: Stellen Sie 0,01 für Mikrokonten oder 0,1 für Standardkonten ein, abhängig von der Lot-Stufe Ihres Brokers und dem Kontostand.
  • Automatischen Handel aktivieren (Standard: true): Schaltet um, ob der EA automatisch Trades eröffnen und verwalten kann. Setzen Sie den Wert auf false, um den EA nur zur Zonendarstellung zu verwenden, ohne Aufträge auszuführen. Beispiel: Deaktivieren Sie dies beim Backtesting, wenn Sie Zonen ohne simulierte Trades beobachten möchten.
  • Trailing Stop aktivieren (Standard: true): Aktiviert die dynamische Stop-Loss-Anpassung, wenn Trades profitabel werden. Dies hilft dabei, Gewinne zu sichern, kann aber in volatilen Märkten zu einer vorzeitigen Schließung von Positionen führen. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option bei trendigen Märkten; deaktivieren Sie sie bei schwankenden Märkten, um "Whipsaws" zu vermeiden.
  • Trailing-Stop-Punkte (Standardwert: 30): Der Abstand (in Punkten), um den der Stop-Loss nach seiner Aktivierung hinter dem aktuellen Kurs zurückbleibt. Beispiel: Ein Wert von 30 bedeutet, dass der SL 30 Punkte hinter dem Geld-/Briefkurs zurückbleibt, wenn er profitabel ist, und mindestens so viel Gewinn sichert.
  • Minimum Trailing Points (Standardwert: 50): Der Mindestgewinn (in Punkten), den ein Handel erreichen muss, bevor das Trailing beginnt. Dies verhindert ein frühes Trailing bei kleinen Bewegungen. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 50, um sicherzustellen, dass das Trailing erst beginnt, wenn ein Handel um mindestens 50 Punkte gestiegen ist.
  • Magische Zahl (Standard: 12345): Eine eindeutige Kennung für die Trades des EA, die es ermöglicht, dass mehrere EAs auf demselben Konto ohne Beeinträchtigung arbeiten. Beispiel: Verwenden Sie unterschiedliche Nummern wie 12345 für EURUSD und 54321 für GBPUSD, wenn Sie auf mehreren Charts arbeiten.
  • Konsolidierungsbalken (Standard: 5): Die Anzahl der Bars, die erforderlich sind, um einen Konsolidierungsbereich für die Zonenerkennung zu bilden. Höhere Werte erzeugen stärkere Zonen, aber weniger Signale. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 5 für kürzere Zeitrahmen wie M15; erhöhen Sie ihn auf 10 für H1, um Rauschen zu filtern.
  • Maximale Konsolidierungsspanne (Punkte) (Standard: 100000000000000): Die maximale Preisspanne (in Punkten), die während der Konsolidierung zulässig ist. Sehr hohe Standardwerte deaktivieren diesen Filter effektiv, niedrigere Werte beschränken ihn auf engere Bereiche. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 50 für volatile Paare wie GBPJPY, um breite, unzuverlässige Bereiche zu vermeiden.
  • Stop-Loss-Abstand (Punkte) (Standardwert: 200): Der feste Abstand unterhalb der Nachfragezonen oder oberhalb der Angebotszonen für die Platzierung des Stop-Loss.
  • Take Profit-Abstand (Punkte) (Standardwert: 400): Der feste Abstand für Take-Profit-Ziele vom Einstieg. Wird in der Regel auf ein Vielfaches des SL gesetzt, um eine positive Risikoprämie zu erzielen. Beispiel: 400 Punkte zielen auf ein RR von 2:1 mit einem SL von 200 Punkten ab.
  • Minimum Move Away Points (Standardwert: 50): Der erforderliche Preisabstand von einer Zone nach dem Ausbruch, bevor sie als "bereit" für einen erneuten Handel angesehen wird. Dies bestätigt das Momentum.
  • Zerbrochene Zonen aus dem Chart löschen (Standardwert: false): Wenn diese Option auf "true" gesetzt wird, werden unterbrochene Zonen aus dem Chart entfernt. Nützlich für saubere Charts, kann aber historische Daten verdecken. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine übersichtliche Darstellung bevorzugen; deaktivieren Sie diese Option, um vergangene Unterbrechungen zu überprüfen.
  • Abgelaufene Zonen aus dem Diagramm löschen (Standard: false): Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, werden die Zonen nach Ablauf ihres Verlängerungszeitraums entfernt. Hilft bei der Verwaltung von Diagrammobjekten. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option für niedrigere Zeitrahmen, bei denen die Zonen schnell ablaufen.
  • Zonenerweiterung Bars (Standardwert: 150): Wie viele zukünftige Balken sollen die Zonenrechtecke auf dem Diagramm nach rechts erweitert werden. Beispiel: Bei 150 Balken bleiben die Zonen bei M15 etwa einen Tag lang sichtbar; passen Sie sie je nach Zeitrahmen an.
  • Impulsvalidierung aktivieren (Standard: true): Erfordert eine starke (impulsive) Bewegung nach dem Ausbruch, um eine Zone zu bestätigen. Verhindert falsche Ausbrüche, kann aber einige Zonen verfehlen. Aktivieren Sie diese Option für höhere Genauigkeit; deaktivieren Sie sie für häufigere Zonen in schwankenden Märkten.
  • Impuls-Check-Balken (Standard: 3): Anzahl der Takte nach dem Ausbruch, die auf eine impulsive Bewegung geprüft werden. Bei 3 Takten wird der unmittelbare Durchbruch geprüft; erhöhen oder verringern Sie die Anzahl für eine strengere Überprüfung.
  • Impulsmultiplikator (Standardwert: 1,0): Multiplikator, der auf den Zonenbereich angewendet wird, um die Impulsschwelle festzulegen (z. B. muss sich der Preis mindestens um dieses Vielfache bewegen). Beispiel: 1,0 erfordert eine Bewegung in Höhe der Zonengröße; 2,0 erfordert das Doppelte für eine stärkere Bestätigung.
  • Modus für den Handel mit getesteten Zonen (Standard: NoRetrade): Steuert den erneuten Handel nach einem Zonentipp. Optionen: NoRetrade (nur einmal), LimitedRetrade (bis zu einer maximalen Anzahl von Trades), UnlimitedRetrade (jeder gültige Tap). Beispiel: Verwenden Sie LimitedRetrade mit max 2 für mehrfache Eingaben in starken Zonen.
  • Maximale Trades pro Zone (Standard: 2): Limit für Re-Trades im LimitedRetrade-Modus. Beispiel: 2 erlaubt zwei Taps, bevor die Zone ignoriert und als schwach eingestuft wird.
  • Modus für durchbrochene Zonen (Standardwert: AllowBroken): Behandelt Zonen, die auf der gegenüberliegenden Seite durchstochen werden. AllowBroken markiert sie als ungültig; NoBroken ignoriert Brüche und setzt den Handel fort. Verwenden Sie AllowBroken für eine realistische Ungültigkeitserklärung; NoBroken für aggressive Strategien.


Zonenfarben:

  • Ungetestete Nachfrage-Zonen (Standard: Blau): Farbe für frische Nachfrage-Rechtecke.
  • Ungetestete Angebotszonen (Standard: Rot): Farbe für frische Angebotsrechtecke.
  • Getestete Bedarfszonen (Standard: Blau-Violett): Farbe, nachdem eine Bedarfszone angezapft wurde.
  • Getestete Versorgungszonen (Standard: Orange): Farbe, nachdem eine Versorgungszone angezapft wurde.
  • Gebrochene Zonen (Standard: Dunkelgrau): Farbe für ungültig gemachte Zonen.
  • Beschriftungstext (Standard: Schwarz): Farbe für Zonentextbeschriftungen. Bei dunklen Diagrammhintergründen kann die Farbe in Weiß geändert werden.


Zonengrößenbeschränkungen:

  • Zonengrößenmodus (Standard: Keine Beschränkung): Steuert die Zonenbreitenfilter. NoRestriction erlaubt jede; EnforceLimits wendet Min/Max an. EnforceLimits vermeidet winzige oder riesige Zonen in volatilen Paaren.
  • Minimum Zone Points (Voreinstellung: 50): Kleinste zulässige Zonengröße (in Punkten), falls erzwungen.
  • Maximum Zone Points (Voreinstellung: 300): Größte erlaubte Zonengröße (in Punkten), falls erzwungen.


Trend-Bestätigung:

  • Trendbestätigungsmodus (Standardwert: Keine Bestätigung): Erfordert eine Trendausrichtung vor dem Handel. NoConfirmation ignoriert; ConfirmTrend prüft die letzten Bars.
  • Trend Lookback Bars (Voreinstellung: 10): Balken zur Beurteilung der Trendrichtung, wenn die Bestätigung aktiviert ist.
  • Minimale Trendpunkte (Standardwert: 1): Minimale Preisänderung (in Punkten) über den Rückblick, um den Trend zu bestätigen. 1 Punkt gewährleistet eine minimale Verzerrung; erhöhen Sie den Wert für stärkere Trends.


Haftungsausschluss:

Der Devisenhandel und die Verwendung automatischer Systeme bergen ein erhebliches Verlustrisiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA stellt keine Finanzberatung dar. Die Benutzer sind für ihre eigenen Entscheidungen verantwortlich und sollten den EA vor dem Live-Einsatz gründlich testen. Es werden keine Garantien für die Leistung oder Eignung gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.


Bewertungen 6
Jordan C Sigma
20
Jordan C Sigma 2026.01.17 05:40 
 

Thank you Allan. I have been trying to create one similar to this. But couldn't do anything with coding. Helps me solved a lot of problems. Got a setting with 75% win rate for XAUUSD on M5. Run Strategy Tester for past month with 30% return only using 0.01 setting.

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.23 00:29 
 

good!

Konstantin
170
Konstantin 2025.10.13 17:25 
 

3 days of trading on a demo and the results are satisfying. let's see how the EA performs through time, good work Allan!

patrickdrew
2907
patrickdrew 2026.01.17 12:25 
 

Does not really work as default on all Fx or Xau pairs.

Needs optimising.

Author does not chare any sets - rather wants us to do it our selves

Allan Munene Mutiiria
142839
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2026.01.17 14:41
Hello. Thanks for the review and feedback.
What challenges are you facing?
About optimizing, you want optimization to always be done for you. Here is a thing about trading: your trading style and risk tolerance differ significantly from someone else's. The currency pair that one trades is not what one could be trading. Your trading hours and sessions could be different. For example, one trading during assian session and another trader is trading only london session; those are different traders. The risk-to-reward ratio differs. One is totally fine with an R:R of 1:1, and another prefers 1:3. Same traders but different perspectives. Your leverage and trading capital also significantly alter how you trade. A couple of other things differ. So, that makes one's optimized results considered perfect, a nightmare to another trader. For example, we could optimize on the XAUUSD pair, using a 1:2000 leverage and lotsize of 0.97, and say with a risk-to-reward ratio of 1:4 and a couple of other things, and use the same as default settings. What happens to a small trader who can't trade gold, just trades futures, and is used to a risk-to-reward ratio of 1:2? Forced to test and do their own optimization either way.
To allow dynamicity, we give you exclusive control over the inputs so that you can control the system by adjusting it to find the best fitting results, from a communal perspective, not a personal perspective, and do testing and optimization. So kindly understand the importance of optimization offered by the inputs and appreciate it. We usually state the currency pair under which it was built to enable easier base testing. That is the highest we can go. Sorry, we can't do optimization for every timeframe and currency pair out there in the market; that is for the user to choose. If there are suggestions you have towards the program, you can always leave a comment in the comments section, and it will be considered in the next updates, just like the others. The current version you are enjoying is a courtesy of prior suggestions to make it better for you and future users.
From your perspective, you kindly need to understand more about optimization and appreciate it. Thanks.
Jordan C Sigma
20
Jordan C Sigma 2026.01.17 05:40 
 

Thank you Allan. I have been trying to create one similar to this. But couldn't do anything with coding. Helps me solved a lot of problems. Got a setting with 75% win rate for XAUUSD on M5. Run Strategy Tester for past month with 30% return only using 0.01 setting.

Allan Munene Mutiiria
142839
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2026.01.17 08:16
Thank you for the kind review and feedback. Welcome.
Ruan Scheepers
144
Ruan Scheepers 2026.01.08 16:17 
 

Really good from the bit I have tested especially for a free EA. I have been trying to build something similar to this but my coding skill is terrible. Will definitely test this one more. Well done

Allan Munene Mutiiria
142839
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2026.01.08 21:06
Thanks for the kind review and feedback. Thanks.
Akbar Aslam Sayyed
143
Akbar Aslam Sayyed 2025.12.16 19:30 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.23 00:29 
 

good!

Allan Munene Mutiiria
142839
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.11.24 12:49
Thanks for the kind review and feedback.
Konstantin
170
Konstantin 2025.10.13 17:25 
 

3 days of trading on a demo and the results are satisfying. let's see how the EA performs through time, good work Allan!

Allan Munene Mutiiria
142839
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.10.13 18:35
Thank you for the kind review and feedback. Welcome and good luck.
