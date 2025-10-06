Der Supply and Demand Price Action MT5 EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Es identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preiskonsolidierungsmustern und handelt, wenn die Zone erneut getestet wird (Taps). Dieser EA generiert Trades, wenn der Preis nach einem anfänglichen Ausbruch in gültige Zonen zurückkehrt, mit konfigurierbarem Risikomanagement. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf jedem anderen Instrument oder Zeitrahmen testen und optimieren.

Das System erkennt Zonen durch Konsolidierungsbereiche, validiert sie optional mit impulsiven Bewegungen und verwaltet sie dynamisch (z.B. Markierung als getestet oder durchbrochen). Es umfasst Trailing Stops, eine Visualisierung der Zonen auf dem Chart und Modi für den Umgang mit Re-Trades und gebrochenen Zonen. Der EA legt den Schwerpunkt auf die Preisaktion, ohne sich auf externe Indikatoren zu verlassen, die über die grundlegenden Balkendaten hinausgehen.

Hauptmerkmale

Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen: Zonen bilden sich aus Konsolidierungsperioden (konfigurierbare Balken), in denen der Preis stark ausbricht. Nachfragezonen werden unterhalb früherer Höchststände mit aufwärts gerichteten Schlusskursen ausgelöst; Angebotszonen oberhalb früherer Tiefststände mit abwärts gerichteten Schlusskursen. Optionale Impulsvalidierung prüft auf starke Bewegungen nach Ausbrüchen.

Zonenvalidierung und -management: Zonen müssen Größenbeschränkungen (Min-/Max-Punkte) und Ausbruchsdistanzen erfüllen, bevor sie testbar werden. Die Modi steuern die Wiederaufnahme des Handels mit getesteten Zonen (keine, begrenzt oder unbegrenzt) und die Behandlung von unterbrochenen Zonen (Unterbrechungen zulassen oder ignorieren). Abgelaufene oder unterbrochene Zonen können aus dem Chart gelöscht werden.

Handelsausführung bei Zonenüberschneidungen: Einstiege erfolgen bei Kerzenüberschneidungen mit Zonen, gefolgt von bestätigenden Schlusskursen (oberhalb von Nachfragehochs oder unterhalb von Angebotstiefs). Die optionale Trendbestätigung gewährleistet die Ausrichtung an der aktuellen Kursrichtung.

Risikomanagement: Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände, mit optionalen Trailing-Stops nach dem Mindestgewinn. Validiert Trades vor der Eröffnung auf Losgröße, Margin-Verfügbarkeit, Volumenlimits und Broker-Stop/Freeze-Levels.

Chart-Visualisierung: Zeichnet rechteckige Zonen mit anpassbaren Farben für ungetestete, getestete und gebrochene Zustände. Beinhaltet Textbeschriftungen und Erweiterungen nach rechts für zukünftige Bars.

Handhabung von unterbrochenen und abgelaufenen Zonen: Aktualisiert automatisch den Zonenstatus; unterbrochene Zonen ändern ihre Farbe und können entfernt werden. Abgelaufene Zonen werden beschnitten, um die Verfolgung einzuschränken.

Keine externen Indikatoren erforderlich: Verlassen Sie sich bei der Identifizierung von Zonen und Signalen ausschließlich auf Kursbewegungen und Balkendaten.



Wie funktioniert es?

Zonen-Erkennung: Sucht bei neuen Bars nach Konsolidierungsbereichen, die die Spread-Grenzen erfüllen. Validiert Ausbrüche, um potenzielle Zonen zu erstellen und bestätigt diese optional mit impulsiven Kursbewegungen nach dem Ausbruch. Zonen-Aktualisierungen: Überwacht Zonen auf Bereitschaft (nachdem sich der Preis wegbewegt), Tests (bei Taps) und Durchbrüche (Preis durchdringt die gegenüberliegende Seite). Zeichnet und aktualisiert Zonen/Beschriftungen auf dem Chart. Signalerzeugung: Prüft bei neuen Balken auf Taps in vorbereiteten Zonen. Bestätigt mit Trendfiltern, falls aktiviert, und eröffnet dann Käufe in Nachfragezonen oder Verkäufe in Angebotszonen. Handelsmanagement: Platziert Aufträge mit SL/TP; wendet Trailing Stops an, falls aktiviert und profitabel. Verfolgt die Anzahl der Trades pro Zone für Re-Trade-Limits. Risikoprüfungen: Stellt vor jedem Handel sicher, dass die Beschränkungen des Brokers eingehalten werden (Volumen, Marge, Levels). Entfernt alte/abgelaufene Zonen, um die Leistung zu erhalten. Protokollierung und Fehlersuche: Druckt Zonenerstellungen, Validierungen, Tests und Trades zur Überwachung aus.





Eingabe-Parameter Allgemeine Einstellungen:

Handelslosgröße (Standard: 0,01): Das Anfangsvolumen (in Lots) für jeden Handel. Dies steuert die Positionsgröße; kleinere Werte verringern das Risiko, während größere es erhöhen. Beispiel: Stellen Sie 0,01 für Mikrokonten oder 0,1 für Standardkonten ein, abhängig von der Lot-Stufe Ihres Brokers und dem Kontostand.

Das Anfangsvolumen (in Lots) für jeden Handel. Dies steuert die Positionsgröße; kleinere Werte verringern das Risiko, während größere es erhöhen. Beispiel: Stellen Sie 0,01 für Mikrokonten oder 0,1 für Standardkonten ein, abhängig von der Lot-Stufe Ihres Brokers und dem Kontostand. Automatischen Handel aktivieren (Standard: true): Schaltet um, ob der EA automatisch Trades eröffnen und verwalten kann. Setzen Sie den Wert auf false, um den EA nur zur Zonendarstellung zu verwenden, ohne Aufträge auszuführen. Beispiel: Deaktivieren Sie dies beim Backtesting, wenn Sie Zonen ohne simulierte Trades beobachten möchten.

Schaltet um, ob der EA automatisch Trades eröffnen und verwalten kann. Setzen Sie den Wert auf false, um den EA nur zur Zonendarstellung zu verwenden, ohne Aufträge auszuführen. Beispiel: Deaktivieren Sie dies beim Backtesting, wenn Sie Zonen ohne simulierte Trades beobachten möchten. Trailing Stop aktivieren (Standard: true): Aktiviert die dynamische Stop-Loss-Anpassung, wenn Trades profitabel werden. Dies hilft dabei, Gewinne zu sichern, kann aber in volatilen Märkten zu einer vorzeitigen Schließung von Positionen führen. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option bei trendigen Märkten; deaktivieren Sie sie bei schwankenden Märkten, um "Whipsaws" zu vermeiden.

Aktiviert die dynamische Stop-Loss-Anpassung, wenn Trades profitabel werden. Dies hilft dabei, Gewinne zu sichern, kann aber in volatilen Märkten zu einer vorzeitigen Schließung von Positionen führen. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option bei trendigen Märkten; deaktivieren Sie sie bei schwankenden Märkten, um "Whipsaws" zu vermeiden. Trailing-Stop-Punkte (Standardwert: 30): Der Abstand (in Punkten), um den der Stop-Loss nach seiner Aktivierung hinter dem aktuellen Kurs zurückbleibt. Beispiel: Ein Wert von 30 bedeutet, dass der SL 30 Punkte hinter dem Geld-/Briefkurs zurückbleibt, wenn er profitabel ist, und mindestens so viel Gewinn sichert.

Der Abstand (in Punkten), um den der Stop-Loss nach seiner Aktivierung hinter dem aktuellen Kurs zurückbleibt. Beispiel: Ein Wert von 30 bedeutet, dass der SL 30 Punkte hinter dem Geld-/Briefkurs zurückbleibt, wenn er profitabel ist, und mindestens so viel Gewinn sichert. Minimum Trailing Points (Standardwert: 50): Der Mindestgewinn (in Punkten), den ein Handel erreichen muss, bevor das Trailing beginnt. Dies verhindert ein frühes Trailing bei kleinen Bewegungen. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 50, um sicherzustellen, dass das Trailing erst beginnt, wenn ein Handel um mindestens 50 Punkte gestiegen ist.

Der Mindestgewinn (in Punkten), den ein Handel erreichen muss, bevor das Trailing beginnt. Dies verhindert ein frühes Trailing bei kleinen Bewegungen. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 50, um sicherzustellen, dass das Trailing erst beginnt, wenn ein Handel um mindestens 50 Punkte gestiegen ist. Magische Zahl (Standard: 12345): Eine eindeutige Kennung für die Trades des EA, die es ermöglicht, dass mehrere EAs auf demselben Konto ohne Beeinträchtigung arbeiten. Beispiel: Verwenden Sie unterschiedliche Nummern wie 12345 für EURUSD und 54321 für GBPUSD, wenn Sie auf mehreren Charts arbeiten.

Eine eindeutige Kennung für die Trades des EA, die es ermöglicht, dass mehrere EAs auf demselben Konto ohne Beeinträchtigung arbeiten. Beispiel: Verwenden Sie unterschiedliche Nummern wie 12345 für EURUSD und 54321 für GBPUSD, wenn Sie auf mehreren Charts arbeiten. Konsolidierungsbalken (Standard: 5): Die Anzahl der Bars, die erforderlich sind, um einen Konsolidierungsbereich für die Zonenerkennung zu bilden. Höhere Werte erzeugen stärkere Zonen, aber weniger Signale. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 5 für kürzere Zeitrahmen wie M15; erhöhen Sie ihn auf 10 für H1, um Rauschen zu filtern.

Die Anzahl der Bars, die erforderlich sind, um einen Konsolidierungsbereich für die Zonenerkennung zu bilden. Höhere Werte erzeugen stärkere Zonen, aber weniger Signale. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 5 für kürzere Zeitrahmen wie M15; erhöhen Sie ihn auf 10 für H1, um Rauschen zu filtern. Maximale Konsolidierungsspanne (Punkte) (Standard: 100000000000000): Die maximale Preisspanne (in Punkten), die während der Konsolidierung zulässig ist. Sehr hohe Standardwerte deaktivieren diesen Filter effektiv, niedrigere Werte beschränken ihn auf engere Bereiche. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 50 für volatile Paare wie GBPJPY, um breite, unzuverlässige Bereiche zu vermeiden.

Die maximale Preisspanne (in Punkten), die während der Konsolidierung zulässig ist. Sehr hohe Standardwerte deaktivieren diesen Filter effektiv, niedrigere Werte beschränken ihn auf engere Bereiche. Beispiel: Setzen Sie den Wert auf 50 für volatile Paare wie GBPJPY, um breite, unzuverlässige Bereiche zu vermeiden. Stop-Loss-Abstand (Punkte) (Standardwert: 200): Der feste Abstand unterhalb der Nachfragezonen oder oberhalb der Angebotszonen für die Platzierung des Stop-Loss.

Der feste Abstand unterhalb der Nachfragezonen oder oberhalb der Angebotszonen für die Platzierung des Stop-Loss. Take Profit-Abstand (Punkte) (Standardwert: 400): Der feste Abstand für Take-Profit-Ziele vom Einstieg. Wird in der Regel auf ein Vielfaches des SL gesetzt, um eine positive Risikoprämie zu erzielen. Beispiel: 400 Punkte zielen auf ein RR von 2:1 mit einem SL von 200 Punkten ab.

Der feste Abstand für Take-Profit-Ziele vom Einstieg. Wird in der Regel auf ein Vielfaches des SL gesetzt, um eine positive Risikoprämie zu erzielen. Beispiel: 400 Punkte zielen auf ein RR von 2:1 mit einem SL von 200 Punkten ab. Minimum Move Away Points (Standardwert: 50): Der erforderliche Preisabstand von einer Zone nach dem Ausbruch, bevor sie als "bereit" für einen erneuten Handel angesehen wird. Dies bestätigt das Momentum.

Der erforderliche Preisabstand von einer Zone nach dem Ausbruch, bevor sie als "bereit" für einen erneuten Handel angesehen wird. Dies bestätigt das Momentum. Zerbrochene Zonen aus dem Chart löschen (Standardwert: false): Wenn diese Option auf "true" gesetzt wird, werden unterbrochene Zonen aus dem Chart entfernt. Nützlich für saubere Charts, kann aber historische Daten verdecken. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine übersichtliche Darstellung bevorzugen; deaktivieren Sie diese Option, um vergangene Unterbrechungen zu überprüfen.

Wenn diese Option auf "true" gesetzt wird, werden unterbrochene Zonen aus dem Chart entfernt. Nützlich für saubere Charts, kann aber historische Daten verdecken. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine übersichtliche Darstellung bevorzugen; deaktivieren Sie diese Option, um vergangene Unterbrechungen zu überprüfen. Abgelaufene Zonen aus dem Diagramm löschen (Standard: false): Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, werden die Zonen nach Ablauf ihres Verlängerungszeitraums entfernt. Hilft bei der Verwaltung von Diagrammobjekten. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option für niedrigere Zeitrahmen, bei denen die Zonen schnell ablaufen.

Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, werden die Zonen nach Ablauf ihres Verlängerungszeitraums entfernt. Hilft bei der Verwaltung von Diagrammobjekten. Beispiel: Aktivieren Sie diese Option für niedrigere Zeitrahmen, bei denen die Zonen schnell ablaufen. Zonenerweiterung Bars (Standardwert: 150): Wie viele zukünftige Balken sollen die Zonenrechtecke auf dem Diagramm nach rechts erweitert werden. Beispiel: Bei 150 Balken bleiben die Zonen bei M15 etwa einen Tag lang sichtbar; passen Sie sie je nach Zeitrahmen an.

Wie viele zukünftige Balken sollen die Zonenrechtecke auf dem Diagramm nach rechts erweitert werden. Beispiel: Bei 150 Balken bleiben die Zonen bei M15 etwa einen Tag lang sichtbar; passen Sie sie je nach Zeitrahmen an. Impulsvalidierung aktivieren (Standard: true): Erfordert eine starke (impulsive) Bewegung nach dem Ausbruch, um eine Zone zu bestätigen. Verhindert falsche Ausbrüche, kann aber einige Zonen verfehlen. Aktivieren Sie diese Option für höhere Genauigkeit; deaktivieren Sie sie für häufigere Zonen in schwankenden Märkten.

Erfordert eine starke (impulsive) Bewegung nach dem Ausbruch, um eine Zone zu bestätigen. Verhindert falsche Ausbrüche, kann aber einige Zonen verfehlen. Aktivieren Sie diese Option für höhere Genauigkeit; deaktivieren Sie sie für häufigere Zonen in schwankenden Märkten. Impuls-Check-Balken (Standard: 3): Anzahl der Takte nach dem Ausbruch, die auf eine impulsive Bewegung geprüft werden. Bei 3 Takten wird der unmittelbare Durchbruch geprüft; erhöhen oder verringern Sie die Anzahl für eine strengere Überprüfung.

Anzahl der Takte nach dem Ausbruch, die auf eine impulsive Bewegung geprüft werden. Bei 3 Takten wird der unmittelbare Durchbruch geprüft; erhöhen oder verringern Sie die Anzahl für eine strengere Überprüfung. Impulsmultiplikator (Standardwert: 1,0): Multiplikator, der auf den Zonenbereich angewendet wird, um die Impulsschwelle festzulegen (z. B. muss sich der Preis mindestens um dieses Vielfache bewegen). Beispiel: 1,0 erfordert eine Bewegung in Höhe der Zonengröße; 2,0 erfordert das Doppelte für eine stärkere Bestätigung.

Multiplikator, der auf den Zonenbereich angewendet wird, um die Impulsschwelle festzulegen (z. B. muss sich der Preis mindestens um dieses Vielfache bewegen). Beispiel: 1,0 erfordert eine Bewegung in Höhe der Zonengröße; 2,0 erfordert das Doppelte für eine stärkere Bestätigung. Modus für den Handel mit getesteten Zonen (Standard: NoRetrade): Steuert den erneuten Handel nach einem Zonentipp. Optionen: NoRetrade (nur einmal), LimitedRetrade (bis zu einer maximalen Anzahl von Trades), UnlimitedRetrade (jeder gültige Tap). Beispiel: Verwenden Sie LimitedRetrade mit max 2 für mehrfache Eingaben in starken Zonen.

Steuert den erneuten Handel nach einem Zonentipp. Optionen: NoRetrade (nur einmal), LimitedRetrade (bis zu einer maximalen Anzahl von Trades), UnlimitedRetrade (jeder gültige Tap). Beispiel: Verwenden Sie LimitedRetrade mit max 2 für mehrfache Eingaben in starken Zonen. Maximale Trades pro Zone (Standard: 2): Limit für Re-Trades im LimitedRetrade-Modus. Beispiel: 2 erlaubt zwei Taps, bevor die Zone ignoriert und als schwach eingestuft wird.

Limit für Re-Trades im LimitedRetrade-Modus. Beispiel: 2 erlaubt zwei Taps, bevor die Zone ignoriert und als schwach eingestuft wird. Modus für durchbrochene Zonen (Standardwert: AllowBroken): Behandelt Zonen, die auf der gegenüberliegenden Seite durchstochen werden. AllowBroken markiert sie als ungültig; NoBroken ignoriert Brüche und setzt den Handel fort. Verwenden Sie AllowBroken für eine realistische Ungültigkeitserklärung; NoBroken für aggressive Strategien.





Zonenfarben:

Ungetestete Nachfrage-Zonen (Standard: Blau): Farbe für frische Nachfrage-Rechtecke.

Farbe für frische Nachfrage-Rechtecke. Ungetestete Angebotszonen (Standard: Rot): Farbe für frische Angebotsrechtecke.

Farbe für frische Angebotsrechtecke. Getestete Bedarfszonen (Standard: Blau-Violett): Farbe, nachdem eine Bedarfszone angezapft wurde.

Farbe, nachdem eine Bedarfszone angezapft wurde. Getestete Versorgungszonen (Standard: Orange): Farbe, nachdem eine Versorgungszone angezapft wurde.

Farbe, nachdem eine Versorgungszone angezapft wurde. Gebrochene Zonen (Standard: Dunkelgrau): Farbe für ungültig gemachte Zonen.

Farbe für ungültig gemachte Zonen. Beschriftungstext (Standard: Schwarz): Farbe für Zonentextbeschriftungen. Bei dunklen Diagrammhintergründen kann die Farbe in Weiß geändert werden.





Zonengrößenbeschränkungen:

Zonengrößenmodus (Standard: Keine Beschränkung): Steuert die Zonenbreitenfilter. NoRestriction erlaubt jede; EnforceLimits wendet Min/Max an. EnforceLimits vermeidet winzige oder riesige Zonen in volatilen Paaren.

Steuert die Zonenbreitenfilter. NoRestriction erlaubt jede; EnforceLimits wendet Min/Max an. EnforceLimits vermeidet winzige oder riesige Zonen in volatilen Paaren. Minimum Zone Points (Voreinstellung: 50): Kleinste zulässige Zonengröße (in Punkten), falls erzwungen.

Kleinste zulässige Zonengröße (in Punkten), falls erzwungen. Maximum Zone Points (Voreinstellung: 300): Größte erlaubte Zonengröße (in Punkten), falls erzwungen.





Trend-Bestätigung:

Trendbestätigungsmodus (Standardwert: Keine Bestätigung): Erfordert eine Trendausrichtung vor dem Handel. NoConfirmation ignoriert; ConfirmTrend prüft die letzten Bars.

Erfordert eine Trendausrichtung vor dem Handel. NoConfirmation ignoriert; ConfirmTrend prüft die letzten Bars. Trend Lookback Bars (Voreinstellung: 10): Balken zur Beurteilung der Trendrichtung, wenn die Bestätigung aktiviert ist.

Balken zur Beurteilung der Trendrichtung, wenn die Bestätigung aktiviert ist. Minimale Trendpunkte (Standardwert: 1): Minimale Preisänderung (in Punkten) über den Rückblick, um den Trend zu bestätigen. 1 Punkt gewährleistet eine minimale Verzerrung; erhöhen Sie den Wert für stärkere Trends.





Haftungsausschluss: Der Devisenhandel und die Verwendung automatischer Systeme bergen ein erhebliches Verlustrisiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA stellt keine Finanzberatung dar. Die Benutzer sind für ihre eigenen Entscheidungen verantwortlich und sollten den EA vor dem Live-Einsatz gründlich testen. Es werden keine Garantien für die Leistung oder Eignung gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.