Call of Frost
- Dina Priyanti
- Version: 1.77
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Kontaktieren Sie mich für eine genaue Backtest-Konfiguration. Ich werde die richtige EINSTELLUNG Datei (.ini) senden und Sie anleiten.
Treten Sie mit mir in Kontakt, um für einige Tage auf eine TEST Datei für Ihr Demokonto zuzugreifen.
Der erstaunliche Call of Frost
Price Action Pin Bar Sniper: Dieser EA wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Umkehrkerzenmuster, insbesondere Pin Bars, an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. Durch die Analyse der Preisaktion, ohne auf verzögerte Indikatoren angewiesen zu sein, bietet er präzise Einstiege an Wendepunkten, ideal für Scalping und Swing-Trading.
Spezialstartpreis
Für eine begrenzte Zeit ist Call of Frost zu einem XXXpreisXXX erhältlich. Der Standardpreis wird bald auf 424 USD angepasst. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einen leistungsstarken Expert Advisor zu einem Bruchteil seines Wertes zu besitzen.
Warum Call of Frost wählen?
- Erkennt versteckte und klassische MACD-Divergenzen automatisch
- Ideal sowohl für Prop-Firma-Herausforderungen als auch für persönliche Handelskonten
- Erfordert minimale Konfiguration mit integrierten Kapitalsschutzregeln
- Kompatibel mit den meisten Brokern und Kontotypen
Dankeschön Geschenk — Kaufe Eins, bekomme Eins GRATIS , kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um einen kostenlosen EA zu erhalten.
Schnellstartanleitung
Die Installation ist einfach und dauert weniger als 5 Minuten:
- Öffnen Sie Ihr Terminal und fügen Sie Call of Frost an ein einzelnes Chart an (empfohlen: XAUUSD auf M15)
- Laden Sie eine der vorkonfigurierten Vorlagen oder konfigurieren Sie Ihre Risikoeinstellungen manuell
- Aktivieren Sie den automatischen Handel und lassen Sie Call of Frost übernehmen
Bleiben Sie verbunden
Wir bieten kontinuierliche Unterstützung und Verbesserungen. Nach Ihrem Kauf:
- Treten Sie unserer Telegram-Gruppe für Live-Updates und Diskussionen bei
- Greifen Sie auf fertige Set-Dateien für verschiedene Paare und Kontotypen zu
- Erhalten Sie Benachrichtigungen über neue Strategien und Leistungsverbesserungen
MQL5-Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Beginnen Sie, smarter zu traden. Lassen Sie Call of Frost arbeiten, während Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren.
The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD