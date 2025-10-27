DivHunter

Drei-Punkt-Divergenz Stepping EA

Sind Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor, der eines der stärksten Umkehrsignale des Marktes ausnutzt und gleichzeitig Ihr Kapital mit einem intelligenten, adaptiven Risikomanagement-System schützt?

Der Three Point Divergence Stepping EA ist Ihre Lösung. Dies ist nicht nur ein weiterer RSI-Divergenz-Roboter. Er verwendet eine proprietäre Drei-Punkte-Bestätigungsstrategie, um hochwahrscheinliche Wendepunkte des Marktes zu identifizieren und filtert dabei das Rauschen und die falschen Signale heraus, die den meisten Händlern in die Falle gehen.

💡 Die Kernstrategie: Bestätigte Divergenz-Signale

Standard-Divergenz-EAs gehen oft zu früh in den Handel ein. Unser EA ist anders. Er wartet auf ein einzigartiges, mehrstufiges Bestätigungsmuster, bevor er sich auf einen Handel einlässt. Dieser fortschrittliche Filterprozess stellt sicher, dass der EA nur dann in den Handel einsteigt, wenn eine Umkehrung eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit hat, was Ihnen einen bedeutenden Vorteil im Markt verschafft.

Dieses System ist so konzipiert, dass es präzise Einstiege auf dem Höhepunkt der Erschöpfung für Verkaufsgeschäfte und auf dem Tiefpunkt der Kapitulation für Kaufgeschäfte findet.

📈 Hauptmerkmale & Vorteile

  • Proprietäres 3-Punkte-Einstiegssystem: Gehen Sie über eine einfache Divergenz hinaus. Unser EA verwendet eine fortschrittliche Bestätigungstechnik, um falsche Signale drastisch zu reduzieren und die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.

  • Dynamisches ATR-basiertes Raster: Der Abstand zwischen Folgetrades ist nicht festgelegt. Er wird intelligent auf der Grundlage der aktuellen Volatilität des Marktes (ATR) berechnet, wodurch sichergestellt wird, dass sich das Raster sowohl an Trend- als auch an Schwankungsbedingungen perfekt anpasst.

  • Automatisches Compounding-Wachstum (Auto Lot Scaling): Aktivieren Sie diese Funktion, um die Losgrößen automatisch im Verhältnis zum Wachstum Ihres Kontos zu erhöhen. Ein leistungsstarkes Werkzeug, um Ihre Aktienkurve im Laufe der Zeit zu beschleunigen.

  • Vier fortschrittliche Take-Profit-Systeme: Passen Sie den EA an Ihre Risikobereitschaft an!

    1. RSI-basierter Ausstieg: Klassischer Ausstieg auf der Grundlage der gegenläufigen Marktdynamik.

    2. Stepped TP: Ein intelligentes Breakeven-basiertes System für beständige Gewinne.

    3. Stepped 2X TP: Eine aggressivere Strategie für schnellere Gewinne.

    4. Custom 2X TP: Passen Sie die TP-Multiplikatoren für jedes Grid-Level vollständig an Ihre eigene Strategie an.

  • Leistungsstarker MA-Trend-Filter: Erhöhen Sie Ihre Gewinnrate, indem Sie Trades filtern, um sicherzustellen, dass Sie nur in die Richtung des übergeordneten Zeitrahmens handeln (basierend auf dem 200 MA).

  • Erweiterter Hedge-Modus: Eine optionale, hochentwickelte Risikomanagement-Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der EA eine gegenläufige Position eröffnen, um das Risiko bei unerwarteten Marktbewegungen zu steuern.

  • Professionelles On-Chart Dashboard: Überwachen Sie die Performance in Echtzeit. Das Panel zeigt wichtige Statistiken an, einschließlich einer Aufschlüsselung der geschlossenen Trades pro Level und der Performance über die Handelssitzungen in Tokio, London und New York.

  • Vollständig anpassbar: Jeder Parameter ist zugänglich, von RSI-Einstellungen und Divergenzbedingungen bis hin zum ATR-Multiplikator und aktiven Handelstagen.

Empfehlungen

  • Paare: Optimiert für die wichtigsten Währungspaare und XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, aber M1 und M5 werden für eine optimale Leistung mit dem Trendfilter empfohlen.

  • Mindesteinlage: Es wird eine Mindesteinlage von $1000 empfohlen, um mit den Standardeinstellungen (0,04 Basislot) sicher zu handeln.

Laden Sie noch heute die kostenlose Demo herunter und überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der einzigartigen Strategie im Strategietester! Optimieren Sie die Einstellungen für Ihr Lieblingsinstrument und schalten Sie ein konsistentes und robustes automatisches Handelssystem frei.


Empfohlene Produkte
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experten
Trend Alpha ist ein automatisierter Expert Advisor aus dem DaneTrades EA Portfolio. Er basiert auf einem regelbasierten, trendfolgenden Ausbruchsansatz unter Verwendung von Preisaktionen, mit zusätzlichen Preisaktionsfiltern, die helfen, Setups zu qualifizieren. Der EA ist mehrwährungsfähig und wird üblicherweise für trendgesteuerte Instrumente wie JPY-Paare, NAS100, SP500, XAUUSD und BTCUSD verwendet. Er ist für eine minimale Konfiguration und einen unkomplizierten Einrichtungsprozess konzipie
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experten
Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen. Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten. Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören d
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experten
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
XAUUSD Setfile : https://drive.google.com/file/d/1M8K6N053WK328Se3WhqW4LIa-9wQe36l/view?usp=sharing BTCUSD Setfile : https://drive.google.com/file/d/18PUXGwoTms0sB7EoT9TSi2N3JwxsKlaO/view?usp=sharing Orbit Rage Final Pro 6.0 - Hyper-Scalper mit Präzision & Schutz Entfesseln Sie die Kraft des Hochfrequenz-Präzisionshandels mit dem weiterentwickelten Orbit Rage Final Pro 6.0 - einem Expert Advisor der nächsten Generation, der für konsistente Renditen auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. G
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP v7.0.6 Universal Auto-Dynamic Engine Exploit Structure. Control Risk. Survive the Game. Core Concept GAPHUNTERVIP is not a “signal EA.” It is a market exploitation engine designed to operate inside institutional price behavior — not against it. This system does not predict price . It waits for structural imbalance , then deploys capital using controlled grid logic, dynamic distance expansion, and intelligent recovery (Overlap System) . Built for traders who understand one tru
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
ScalpingDestroyer
Emanuele Giulivi
Experten
Vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel mit Breakout- und Trendlogik. Er bietet Tools für das Risikomanagement und Kontrollen während der Handelszeiten. Bedienung Signalgenerierung bei Ausbruch/Trend nach Benutzereinstellungen. Handelsfenster zum Aktivieren/Pausieren der Ausführung. Nachrichtenfilter zur Aussetzung des Handels bei wirtschaftlichen Veröffentlichungen. Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit (fest oder prozentual). Optionaler Trailing-Stop und Break-Even; tägl
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (387)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (12)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanp
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experten
Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experten
Oracle: Die Zukunft des Handels Der Oracle Trading Expert für Meta Trader wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung auf den GBPUSD- und Goldmärkten zu liefern und nutzt die neuesten Programmiertechniken und Tools für maschinelles Lernen. Mit proprietären Algorithmen und einem integrierten neuronalen Netzwerk analysiert Oracle effektiv Daten und hilft Benutzern, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Das Design von Oracle legt auch Wert auf Stabilität: Seine Strategien sind so konzipie
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experten
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Übersicht</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem auf Basis der Moving Average Crossover Strategie mit zusätzlichen RSI und ADX Filtern zur Marktanalyse.</p> <h2>Schlüsselmerkmale</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung</li> <li><strong>RSI-Filter</strong>: Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung von überkauften/überverkauften B
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experten
Ich stelle Ihnen meinen neuen Expert Advisor Beatrix Inventor vor. Beatrix Inventor EA nutzt das Konzept der Trendfolge bei der Durchführung von Marktanalysen. Bei der Analyse der Markttrends mit den Hauptindikatoren Bollinger Band und Gleitender Durchschnitt berücksichtigt dieser EA bei der Eingabe von Transaktionen auch die Orderblock-Zone, was die Analyse noch genauer macht. Der Algorithmus, der bei der Entwicklung dieses EA verwendet wurde, ist ein zuverlässiger Algorithmus, sowohl bei der E
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experten
Hauptmerkmale von Bitcoin Scalping MT4/MT5 1. Fortgeschrittene Handelsstrategie - Nutzt die Preisaktion und die Momentum des vorherigen Tages, um Einstiegspositionen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. - Führt nur einen Handel pro Tag aus, um eine disziplinierte und fokussierte Herangehensweise zu gewährleisten. - Kann bis zu drei Trades pro Sitzung eröffnen, mit anpassbaren Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, 1, 2 oder 3 Trades je nach Vorliebe zu wählen. 2. Risikomanagement im K
Weitere Produkte dieses Autors
ICT Gold Sweeper BOT
Kaveh Vaheddehkordi
Experten
SONDERANGEBOT ZUR MARKTEINFÜHRUNG Aktueller Preis: **$99** (Ermäßigt von ~~$149~~) ️ Preis steigt nach den ersten 50 Exemplaren auf $149 . S ichern Sie sich den EA jetzt, bevor der Preis steigt! KÄUFERBONUS: Verpassen Sie nicht das exklusive Geschenk , das am Ende dieser Beschreibung auf Sie wartet. Lesen Sie weiter, um Ihre zusätzliche "Pro Version" zu erhalten! Von manueller Präzision zu automatisierten Gewinnen Der ICT Gold Sweeper EA ist die vollautomatische Weiterentwicklung uns
Interactive Fixed Range Volume Indicator
Kaveh Vaheddehkordi
Indikatoren
Interaktiver Volumenprofil-Indikator !! Interactive Volume Profile ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Ihnen fortschrittliche Funktionen zur Erstellung von Volumenprofilen auf Ihrem Chart bietet, ähnlich dem, was professionelle Trader auf TradingView verwenden. Dieses maßgeschneiderte Tool ermöglicht Ihnen die Analyse von Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und hilft Ihnen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, potenzielle Ausbruchspunkte und optimale Eins
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension