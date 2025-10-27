Drei-Punkt-Divergenz Stepping EA

Sind Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor, der eines der stärksten Umkehrsignale des Marktes ausnutzt und gleichzeitig Ihr Kapital mit einem intelligenten, adaptiven Risikomanagement-System schützt?

Der Three Point Divergence Stepping EA ist Ihre Lösung. Dies ist nicht nur ein weiterer RSI-Divergenz-Roboter. Er verwendet eine proprietäre Drei-Punkte-Bestätigungsstrategie, um hochwahrscheinliche Wendepunkte des Marktes zu identifizieren und filtert dabei das Rauschen und die falschen Signale heraus, die den meisten Händlern in die Falle gehen.

💡 Die Kernstrategie: Bestätigte Divergenz-Signale

Standard-Divergenz-EAs gehen oft zu früh in den Handel ein. Unser EA ist anders. Er wartet auf ein einzigartiges, mehrstufiges Bestätigungsmuster, bevor er sich auf einen Handel einlässt. Dieser fortschrittliche Filterprozess stellt sicher, dass der EA nur dann in den Handel einsteigt, wenn eine Umkehrung eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit hat, was Ihnen einen bedeutenden Vorteil im Markt verschafft.

Dieses System ist so konzipiert, dass es präzise Einstiege auf dem Höhepunkt der Erschöpfung für Verkaufsgeschäfte und auf dem Tiefpunkt der Kapitulation für Kaufgeschäfte findet.

📈 Hauptmerkmale & Vorteile

Proprietäres 3-Punkte-Einstiegssystem: Gehen Sie über eine einfache Divergenz hinaus. Unser EA verwendet eine fortschrittliche Bestätigungstechnik, um falsche Signale drastisch zu reduzieren und die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.

Dynamisches ATR-basiertes Raster: Der Abstand zwischen Folgetrades ist nicht festgelegt. Er wird intelligent auf der Grundlage der aktuellen Volatilität des Marktes (ATR) berechnet, wodurch sichergestellt wird, dass sich das Raster sowohl an Trend- als auch an Schwankungsbedingungen perfekt anpasst.

Automatisches Compounding-Wachstum (Auto Lot Scaling): Aktivieren Sie diese Funktion, um die Losgrößen automatisch im Verhältnis zum Wachstum Ihres Kontos zu erhöhen. Ein leistungsstarkes Werkzeug, um Ihre Aktienkurve im Laufe der Zeit zu beschleunigen.

Vier fortschrittliche Take-Profit-Systeme: Passen Sie den EA an Ihre Risikobereitschaft an! RSI-basierter Ausstieg: Klassischer Ausstieg auf der Grundlage der gegenläufigen Marktdynamik. Stepped TP: Ein intelligentes Breakeven-basiertes System für beständige Gewinne. Stepped 2X TP: Eine aggressivere Strategie für schnellere Gewinne. Custom 2X TP: Passen Sie die TP-Multiplikatoren für jedes Grid-Level vollständig an Ihre eigene Strategie an.

Leistungsstarker MA-Trend-Filter: Erhöhen Sie Ihre Gewinnrate, indem Sie Trades filtern, um sicherzustellen, dass Sie nur in die Richtung des übergeordneten Zeitrahmens handeln (basierend auf dem 200 MA).

Erweiterter Hedge-Modus: Eine optionale, hochentwickelte Risikomanagement-Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der EA eine gegenläufige Position eröffnen, um das Risiko bei unerwarteten Marktbewegungen zu steuern.

Professionelles On-Chart Dashboard: Überwachen Sie die Performance in Echtzeit. Das Panel zeigt wichtige Statistiken an, einschließlich einer Aufschlüsselung der geschlossenen Trades pro Level und der Performance über die Handelssitzungen in Tokio, London und New York .

Vollständig anpassbar: Jeder Parameter ist zugänglich, von RSI-Einstellungen und Divergenzbedingungen bis hin zum ATR-Multiplikator und aktiven Handelstagen.

Empfehlungen

Paare: Optimiert für die wichtigsten Währungspaare und XAUUSD (Gold) .

Zeitrahmen: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen, aber M1 und M5 werden für eine optimale Leistung mit dem Trendfilter empfohlen.

Mindesteinlage: Es wird eine Mindesteinlage von $1000 empfohlen, um mit den Standardeinstellungen (0,04 Basislot) sicher zu handeln.

Laden Sie noch heute die kostenlose Demo herunter und überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der einzigartigen Strategie im Strategietester! Optimieren Sie die Einstellungen für Ihr Lieblingsinstrument und schalten Sie ein konsistentes und robustes automatisches Handelssystem frei.