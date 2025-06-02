Klyro

1
  • Experten
  • Farel
  • Version: 4.41
  • Aktualisiert: 19 Dezember 2025
  • Aktivierungen: 20

Klyro

Begrenztes Angebot: 10 von 10 Exemplaren zu diesem Preisniveau verfügbar (es wird in zukünftigen Updates auf 499 $ steigen). 


Betreten Sie eine neue Ära des automatisierten Handels mit Klyro—einem EA, der dazu entwickelt wurde, die natürliche “Flussdynamik” des Marktes zu interpretieren. Dieses System ist auf Präzision ausgelegt und konzentriert sich darauf, Echtzeit-Momentumverschiebungen zu lesen, Erschöpfungszonen zu erkennen und Einstiege dort auszuführen, wo Trenderschöpfung auf Umkehrstärke trifft. Es ist ein nicht-linearer, fließender Ansatz—weit über starre mechanische Setups hinaus.


Treten Sie unserer wachsenden Trader-Community auf MQL bei: (Hier klicken)

Tauchen Sie tiefer in die Erkenntnisse des EA ein: (Hier klicken)


Übersicht
Chart-Symbol: EURUSD (Einzel-Chart-Setup)
Zeitrahmen: M15
Am besten geeignet für: All Forex Pairs
Minimale Einzahlung: 500 $ empfohlen
Hebel: 1:100 bis 1:500 optimal

Warum Klyro herausragt

Hauptstrategie: Die Grundlage dieses EA basiert auf einem einzigartigen Konzept namens Flow Reversion Mapping, das dynamisch Ungleichgewichte in der Preisaktion und der Liquiditätsgeschwindigkeit verfolgt. Es zielt darauf ab, zu identifizieren, wann das Preis-Momentum nicht mehr tragfähig ist, und erfasst die Umkehrpunkte mit berechneter Präzision.

Optionales intelligentes Managementsystem: Für Trader, die ein höheres Gewinnpotenzial bevorzugen, Klyro beinhaltet eine intelligente Management-Ebene, die unter kontrollierten Bedingungen aktiviert wird. Es fügt niemals blind Trades hinzu—vielmehr berechnet es den Druck beim Einstieg, die Drawdown-Zonen und die Möglichkeit der Wiederherstellung, bevor es eine Exposition hinzufügt. Dies stellt sicher, dass selbst bei Verwendung der Logik alles sicher, berechnet und durch strenge Risikodeckelungen geleitet ist.

Risiko-adaptives Scaling: Die Positionsgrößenanpassung erfolgt basierend auf der Echtzeit-Volatilität, dem Kontoeigenkapital und der Marktempfindlichkeit—so bleibt Ihre Exposition jederzeit im Einklang mit den Marktbedingungen.

Installation einfach gemacht

Schritt 1: Hängen Sie Klyro an das EURUSD Chart in MetaTrader an.

Schritt 2: Verwenden Sie den M15-Zeitrahmen für optimale Ergebnisse.

Schritt 3: Passen Sie die Losgröße an und wählen Sie, ob Sie den intelligenten Managementmodus aktivieren möchten.

Schritt 4: Aktivieren Sie den AutoTrading und lassen Sie Klyro nahtlos arbeiten.


Nach dem Kauf:

Setzen Sie sich nach Ihrem Kauf mit uns in Verbindung, um Zugang zu unserer privaten Telegram-Community zu erhalten. Erhalten Sie Live-Updates, erweiterte Einstellungen, Leistungsberichte und interagieren Sie direkt mit anderen Nutzern und dem Entwicklungsteam.

Klyro ist mehr als ein EA—es ist Ihr neuer Handelsvorteil.

Auswahl:
msbaid
183
msbaid 2025.06.10 13:09 
 

This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.

Farel
582
Antwort vom Entwickler Farel 2025.09.02 20:31
Hello thank you for sharing your review, im so sorry to hear that and im already preparing another update,i would never give up on the EA.
Antwort auf eine Rezension