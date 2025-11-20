UV Samurai
- Experten
- Banh Thanh Vi
- Version: 1.45
- Aktualisiert: 20 November 2025
- Aktivierungen: 5
UV Samurai ist ein speziell entwickelterExpert Advisor (EA), der automatisch Handelsaufträge in vordefinierten Preisintervallen(Distanz) eröffnet, um Marktbewegungen auf kontrollierte Weise auszunutzen.
Der EA arbeitet auf der Grundlage einesMultiplikator-Distanz-Mechanismus für jeden nachfolgenden Handel, kombiniert mit demDDR (Dynamic Drawdown Reduction) -Risikomanagementsystem , um potenzielle Verluste zu minimieren und die Sicherheit des Kontos während hochvolatiler Marktbedingungen zu gewährleisten.