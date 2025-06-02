Klyro
限时优惠： 当前价格水平剩余10份 （未来更新将涨至$499）。
踏入自动化交易的新纪元，通过Klyro——一款旨在解读市场自然“流动动态”的EA。该系统专为精准设计，重点在于实时读取动量变化、检测疲惫区域，并在趋势疲惫与反转强度交汇处执行入场。它是一种非线性、流动的方法——远超于刚性的机械设置。
|概览
|图表符号：
|EURAUD （单图表设置）
|时间框架：
|M15
|最佳适用：
|All Forex Pairs
|最低存款：
|推荐$500
|杠杆：
|1:100至1:500最佳
为何Klyro脱颖而出
主要策略：此EA的基础是基于一个独特的概念，称为流动反转映射，动态跟踪价格行为和流动性速度的不平衡。目标是识别何时价格动量变得不可持续，并准确捕捉反转点。
可选智能管理系统：对于偏好额外利益潜力的交易者， Klyro包括一个智能管理层，在受控条件下激活。它从不盲目增加交易——而是计算入场压力、回撤区和恢复可行性，然后再增加曝光。这确保了即使在使用该逻辑时，也能保持安全、计算精确且遵循严格的风险上限。
风险适应性规模：头寸大小根据实时波动性、账户权益和市场敏感性进行调整——因此您的风险暴露始终与市场状况保持一致。
安装简便
步骤 1：将Klyro 附加到MetaTrader中的EURUSD 图表。
步骤 2：使用M15时间框架以获得最佳效果。
步骤 3：自定义手数大小并选择是否启用智能管理模式。
步骤 4：启用自动交易，让Klyro无缝运行。
购买后：
购买后联系我们以获得访问我们私人Telegram社区的权限。获取实时更新、高级设置、性能结果，并与其他用户和开发团队直接互动。
Klyro不仅仅是一个EA——它是您新的交易优势。
This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.