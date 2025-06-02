Klyro

踏入自动化交易的新纪元，通过Klyro——一款旨在解读市场自然“流动动态”的EA。该系统专为精准设计，重点在于实时读取动量变化、检测疲惫区域，并在趋势疲惫与反转强度交汇处执行入场。它是一种非线性、流动的方法——远超于刚性的机械设置。





概览 图表符号： EURAUD （单图表设置） 时间框架： M15 最佳适用： All Forex Pairs 最低存款： 推荐$500 杠杆： 1:100至1:500最佳

为何Klyro脱颖而出

主要策略：此EA的基础是基于一个独特的概念，称为流动反转映射，动态跟踪价格行为和流动性速度的不平衡。目标是识别何时价格动量变得不可持续，并准确捕捉反转点。

可选智能管理系统：对于偏好额外利益潜力的交易者， Klyro包括一个智能管理层，在受控条件下激活。它从不盲目增加交易——而是计算入场压力、回撤区和恢复可行性，然后再增加曝光。这确保了即使在使用该逻辑时，也能保持安全、计算精确且遵循严格的风险上限。

风险适应性规模：头寸大小根据实时波动性、账户权益和市场敏感性进行调整——因此您的风险暴露始终与市场状况保持一致。

安装简便

步骤 1：将Klyro 附加到MetaTrader中的EURUSD 图表。

步骤 2：使用M15时间框架以获得最佳效果。

步骤 3：自定义手数大小并选择是否启用智能管理模式。

步骤 4：启用自动交易，让Klyro无缝运行。





购买后：

购买后联系我们以获得访问我们私人Telegram社区的权限。获取实时更新、高级设置、性能结果，并与其他用户和开发团队直接互动。

Klyro不仅仅是一个EA——它是您新的交易优势。