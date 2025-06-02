Klyro

Sınırlı Teklif: Bu fiyat seviyesinde kalan 10/10 kopya (gelecek güncellemelerde 499 $’a yükselecek). 


Klyro ile otomatik ticarette yeni bir çağa adım atın—piyasanın doğal “akış dinamiklerini” yorumlamak için tasarlanmış bir EA. Hassasiyetle tasarlanan bu sistem, gerçek zamanlı momentum değişimlerini okumaya, tükenme alanlarını tespit etmeye ve trend tükenmesinin tersine dönme gücü ile buluştuğu yerlerde girişler gerçekleştirmeye odaklanır. Bu, katı mekanik düzeneklerin çok ötesinde, doğrusal olmayan, akıcı bir yaklaşımdır.


Genel Bakış
Grafik Sembolü: EURUSD (tek grafik ayarı)
Zaman Dilimi: M15
En İyi: All Forex Pairs
Minimum Depozito: Önerilen 500 $
Kaldıraç: 1:100 ile 1:500 arasında optimal

Neden Klyro Öne Çıkıyor

Ana Strateji: Bu EA'nın temeli, fiyat hareketlerinde ve likidite hızında dengesizlikleri dinamik olarak takip eden benzersiz bir kavrama, Akış Gerileme Haritalamasına dayanmaktadır. Fiyat momentumunun sürdürülemez hale geldiğinde ne zaman olduğunu tanımlamayı hedefler ve gerileme noktalarını hesaplanmış bir hassasiyetle yakalar.

İsteğe Bağlı Akıllı Yönetim Sistemi: Ek kazanç potansiyeli arayan traderlar için, Klyro, kontrol altında şartlar altında etkinleşen bir akıllı yönetim katmanı içerir. Asla kör bir şekilde işlemler eklemez—bilakis, giriş baskısını, çekilme alanlarını ve iyileşme olasılığını hesaplayarak maruziyeti artırır. Bu, mantığı kullanırken bile güvenli, hesaplanmış ve katı risk limitleriyle yönlendirildiğinden emin olur.

Riske Uygun Ölçeklendirme: Pozisyon boyutu, gerçek zamanlı volatiliteye, hesap özkaynağına ve piyasa duyarlılığına göre ayarlanır—bu nedenle maruziyetiniz her zaman piyasa koşullarıyla uyumlu kalır.

Kurulum Basit Hale Getirildi

Adım 1: Klyro i MetaTrader'daki EURUSD grafiğine ekleyin.

Adım 2: Optimal sonuçlar için M15 zaman dilimini kullanın.

Adım 3: Lot boyutunu özelleştirin ve Akıllı yönetim modunu etkinleştirip etkinleştirilmeyeceğine karar verin.

Adım 4: Otomatik Ticaret’i etkinleştirin ve Klyro'in kesintisiz çalışmasına izin verin.


Satın Alma Sonrası:

Satın alma işleminizden sonra özel Telegram topluluğumuza erişim sağlamak için bizimle iletişime geçin. Canlı güncellemeler, gelişmiş ayarlar, performans sonuçları alın ve diğer kullanıcılarla ve geliştirici ekibiyle doğrudan etkileşimde bulunun.

Klyro bir EA'dan fazlasıdır—bu sizin yeni ticaret avantajınızdır.




Filtrele:
msbaid
173
msbaid 2025.06.10 13:09 
 

This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.

Farel
299
Geliştiriciden yanıt Farel 2025.09.02 20:31
Hello thank you for sharing your review, im so sorry to hear that and im already preparing another update,i would never give up on the EA.
İncelemeye yanıt