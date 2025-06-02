Klyro

Ограниченное предложение: Осталось 10 из 10 копий по этой цене (цена вырастет до $499 в будущих обновлениях).



Вступите в новую эру автоматизированной торговли с Klyro—EA, разработанным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Разработанная для точности, эта система фокусируется на чтении изменений импульса в реальном времени, выявлении зон истощения и выполнении входов там, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, плавный подход—далеко за пределами жестких механических настроек.





Присоединяйтесь к нашей растущей торговой сообществу на MQL: (Нажмите здесь)

Углубитесь в аналитические данные EA:





Обзор Символ графика: EURAUD (одинарная настройка графика) Временной интервал: M15 Лучшие для: All Forex Pairs Минимальный депозит: Рекомендуется $500 Кредитное плечо: Оптимальное от 1:100 до 1:500

Почему Klyro выделяется

Основная стратегия: Основа данного EA основана на уникальной концепции под названием Картирование Возврата Потока, которая динамически отслеживает дисбалансы в ценовом движении и скорости ликвидности. Его цель состоит в том, чтобы определить, когда импульс цены становится несостоятельным, и захватывает точки возврата с расчетной точностью.

Дополнительная Умная Система управления: Для трейдеров, предпочитающих дополнительный потенциал прибыли, Klyro включает в себя интеллектуальный уровень управления, который активируется при контролируемых условиях. Он никогда не добавляет сделки слепо — скорее, он рассчитывает давление входа, зоны просадки и жизнеспособность восстановления перед добавлением экспозиции. Это гарантирует, что даже при использовании логики, он остается безопасным, расчетным и управляемым строгими рисковыми пределами.

Адаптивное Масштабирование Рисков: Размер позиции регулируется в зависимости от реальной волатильности, капитала на счете и чувствительности рынка—так что ваша экспозиция всегда соответствует рыночным условиям.

Установка сделана простой

Шаг 1: Присоедините Klyro к графику EURUSD в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, хотите ли вы включить режим Умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Klyro работать без проблем.





После покупки:

Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему закрытому сообществу в Telegram. Получайте актуальные обновления, настройки, результаты производительности и общайтесь с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Klyro это больше, чем просто EA—это ваше новое конкурентное преимущество в торговле.