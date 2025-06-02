Klyro

1
  Эксперты
  • Farel
  • Версия: 4.41
  • Обновлено: 19 декабря 2025
  • Активации: 20

Klyro

Ограниченное предложение: Осталось 10 из 10 копий по этой цене (цена вырастет до $499 в будущих обновлениях). 


Вступите в новую эру автоматизированной торговли с Klyro—EA, разработанным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Разработанная для точности, эта система фокусируется на чтении изменений импульса в реальном времени, выявлении зон истощения и выполнении входов там, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, плавный подход—далеко за пределами жестких механических настроек.


Присоединяйтесь к нашей растущей торговой сообществу на MQL: (Нажмите здесь)

Углубитесь в аналитические данные EA: (Нажмите здесь)


Обзор
Символ графика: EURAUD (одинарная настройка графика)
Временной интервал: M15
Лучшие для: All Forex Pairs
Минимальный депозит: Рекомендуется $500
Кредитное плечо: Оптимальное от 1:100 до 1:500

Почему Klyro выделяется

Основная стратегия: Основа данного EA основана на уникальной концепции под названием Картирование Возврата Потока, которая динамически отслеживает дисбалансы в ценовом движении и скорости ликвидности. Его цель состоит в том, чтобы определить, когда импульс цены становится несостоятельным, и захватывает точки возврата с расчетной точностью.

Дополнительная Умная Система управления: Для трейдеров, предпочитающих дополнительный потенциал прибыли, Klyro включает в себя интеллектуальный уровень управления, который активируется при контролируемых условиях. Он никогда не добавляет сделки слепо — скорее, он рассчитывает давление входа, зоны просадки и жизнеспособность восстановления перед добавлением экспозиции. Это гарантирует, что даже при использовании логики, он остается безопасным, расчетным и управляемым строгими рисковыми пределами.

Адаптивное Масштабирование Рисков: Размер позиции регулируется в зависимости от реальной волатильности, капитала на счете и чувствительности рынка—так что ваша экспозиция всегда соответствует рыночным условиям.

Установка сделана простой

Шаг 1: Присоедините Klyro к графику EURUSD в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, хотите ли вы включить режим Умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Klyro работать без проблем.


После покупки:

Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему закрытому сообществу в Telegram. Получайте актуальные обновления, настройки, результаты производительности и общайтесь с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Klyro это больше, чем просто EA—это ваше новое конкурентное преимущество в торговле.

Фильтр:
msbaid
183
msbaid 2025.06.10 13:09 
 

This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.

Farel
570
Ответ разработчика Farel 2025.09.02 20:31
Hello thank you for sharing your review, im so sorry to hear that and im already preparing another update,i would never give up on the EA.
Ответ на отзыв