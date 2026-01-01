MSX Unified Hybrid PRO

Fortschrittlicher Hybrid EA, der Heiken-Ashi Smoothed + Hull MA Smoothed Filter mit ATR-gesteuerten Stopps, Breakeven, Trailing und Kapitalschutz kombiniert. Vollständig automatisiert und MQL5 Market-kompatibel.

MSX Unified Hybrid PRO ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine präzise Trenderkennung mit intelligentem Kapitalmanagement verbindet.

Er nutzt die Heiken-Ashi-Kerzenglättung und die Glättungsbestätigung des gleitenden Hull-Durchschnitts, um saubere direktionale Bewegungen zu erkennen, während seine ATR-gesteuerte Risiko-Engine dynamisch Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Distanz anpasst.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die ein robustes, wartungsarmes System suchen, das den Kapitalschutz respektiert und sich an die Volatilität anpasst - geeignet sowohl für die manuelle Unterstützung als auch für den vollautomatischen Handel.

Hauptmerkmale

✅ Hybride Trend-Logik:

Kombiniert Heiken-Ashi geglättete Struktur und Hull MA geglättete Richtung für zuverlässige Einstiege.

✅ Adaptive ATR-Engine:

Berechnet automatisch SL/TP und Trailing Levels basierend auf der aktuellen Volatilität.

✅ Kapitalschutz-Suite:

Verlustkontrolle pro Handel

Täglicher Gewinn/Verlust-Stop

Optionaler Breakeven und partieller Close

✅ Intelligente Ausführungskontrollen:

Spread- und Slippage-Filter

Sichere Ordermodifikation (Freeze Level aware)

Vollständig Netting- und Hedging-kompatibel

✅ Professioneller Aufbau:

Saubere Kompilierung, keine Warnungen

Keine DLL, keine WebRequests, keine Abhängigkeiten

Entwickelt für MQL5 Market Konformität

Eingabe-Parameter

Kategorie Parameter Beschreibung Handelseinstellungen Inp_FixedLot Festes Handelsvolumen pro Position Inp_MagicNumber , Inp_TradeComment Eindeutige Identifikatoren für die Handelsverfolgung ATR-Engine Inp_ATR_Periode , Inp_ATR_SL_Mult , Inp_ATR_TP_Mult Steuert die dynamische SL/TP-Skalierung Risiko Management Inp_Use_PerTrade_Loss , Inp_MaxLoss_Percent Obergrenze für das Aktienrisiko pro Handel Inp_Use_Daily_Loss , Inp_Use_Daily_Profit Tägliche Schutzlimits Handelsmanagement Inp_Use_Breakeven , Inp_Use_Trailing , Inp_Use_PartialClose Intelligente Positionserhaltung Ausführungs-Filter Inp_Use_MaxSpread , Inp_MaxSlippagePts Verhinderung von Trades bei instabilen Bedingungen Dienstprogramme Inp_DebugModus Entwickler-Protokollmodus (standardmäßig deaktiviert)

Empfohlene Verwendung

Symbol: Wichtige FX-Paare oder XAUUSD

Zeitrahmen: M5 bis H1

Konto-Typ: Absicherung oder Netting

Makler: ECN oder Makler mit geringer Streuung

Mindesteinlage: 1000 USD (500 - 1000)

Spread-Filter: 30 Punkte empfohlen für EURUSD

Anmerkungen

Keine Martingale-, Grid- oder Arbitrage-Logik.

Keine externen Bibliotheken oder DLLs verwendet.

Entwickelt für Stabilität, nicht für den Hype - handelt weniger häufig, aber mit Absicht.

Funktioniert gleichermaßen gut auf Demo- und Live-Konten.

⚙️ Backtesting

Verwenden Sie "Every tick based on real ticks" für beste Genauigkeit.

Der EA erkennt automatisch neue Balken und wendet eine interne ATR-Normalisierung an, um eine konsistente Test- und Live-Performance zu gewährleisten.

Änderungsliste

v1.12 - Markttaugliche Version

Vollständig sichere Handels-Engine

ATR-angepasster SL/TP

Tägliche Risikoüberwachung

Debug-Modus umschaltbar

Validierungskonforme Protokollierung

Unterstützung

Für Anfragen, Strategieanleitungen oder Tipps zur Performance-Einstellung, via Kommentar.

⚠ Wichtiger Hinweis zu Strategy Tester vs. Real-Market Testing

Viele Trader verlassen sich auf den MetaTrader Strategy Tester, um einen Expert Advisor vor dem Kauf zu testen. Während der Strategy Tester für die grundlegende Validierung nützlich ist, hat er bei fortgeschrittenen, schutzintensiven Handelssystemen wie MSX AI Scalper Proerhebliche Einschränkungen.

❌ Einschränkungen des Strategy Testers (CONS)

Der Strategy Testersimuliert nicht genau:

Spread-Schwankungen in Echtzeit

Nachrichten- und Volatilitätsfilter

Session-basierte Handelslogik (London / New York Timing)

Aktienbasierte Schutzmechanismen und eine Logik für den Peak-Capital-Drawdown

Dynamisches Handelsmanagement (Break-even-, Trailing-, Partial-Logik, die auf den Live-Kursverlauf reagiert)

Broker-Ausführungsverhalten (Requotes, Slippage, Liquiditätslücken)

Aufgrund dieser Einschränkungen spiegeln die Backtest-Ergebnisse möglicherweisenicht das tatsächliche Verhalten des EA unter Live- oder Demo-Marktbedingungenwider. Dies kann dazu führen, dass ein robuster EA in historischen Tests unterdurchschnittlich abschneidet oder inkonsistent erscheint, obwohl er im Terminhandel korrekt funktioniert.

✅ Warum Miet-/Demo-Forward-Tests empfohlen werden (PROS)

MSX Plug And Play Scalper ist für den Betrieb mitrealen Marktdaten konzipiert:

Live-Spreads und -Ausführung

Reales Volatilitätsverhalten

Dynamische Risiko- und Kapitalschutzlogik

Session Awareness und Kontrolle der Handelsfrequenzen

Aus diesem Grund bietet dasTesten auf einem Demokonto ( über eine kurzfristige Miete) eine weitaus realistischere und aussagekräftigere Bewertung als die Ergebnisse des Strategy Testers.

Wir empfehlen Händlern, die eine faire Bewertung wünschen, dringend, die1-monatige Mietoption auf einem Demokonto mit Broker-Bedingungen zu nutzen, die ihrer geplanten Handelsumgebung ähneln.

Dieser EA ist kein "festes SL/TP"- oder kurvenangepasstes System - er ist eine live-adaptive Trading-Engine.

Forward Testing zeigt seine wahren Stärken.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (Forex), Rohstoffen, Indizes oder Kryptowährungen auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der Einsatz von Leverage kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie in Backtests oder Beispielen gezeigt erzielen wird oder wahrscheinlich erzielt. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, und automatisierte Strategien können im Live-Handel anders abschneiden als in Testumgebungen.

Der Entwickler dieses Expert Advisors übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich und ohne Einschränkung für Gewinneinbußen, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der bereitgestellten Informationen oder Handelssoftware oder dem Vertrauen darauf entstehen.

Verwenden Sie dieses Produkt nach eigenem Ermessen und auf eigene Verantwortung. Testen Sie es immer auf einem Demokonto, bevor Sie es mit Live-Geld einsetzen.