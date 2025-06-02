Klyro

1
  • Experts
  • Farel
  • Versão: 4.41
  • Atualizado: 19 dezembro 2025
  • Ativações: 20

Klyro

Oferta Limitada: 10 de 10 cópias restantes a este nível de preço (o preço aumentará para $499 nas atualizações futuras). 


Entre em uma nova era de negociação automatizada com Klyro—um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema foca na leitura de mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fluida—muito além de configurações mecânicas rígidas.


Junte-se à nossa crescente comunidade de traders no MQL: (Clique Aqui)

Aprofunde-se nas percepções do EA: (Clique Aqui)


Visão Geral
Símbolo do Gráfico: EURUSD (configuração de gráfico único)
Timeframe: M15
Melhor Para: All Forex Pairs
Depósito Mínimo: $500 recomendado
Alavancagem: 1:100 a 1:500 ideal

Por que Klyro se Destaca

Estratégia Principal: A base deste EA é baseada em um conceito único chamado Mapeamento de Reversão de Fluxo, que rastreia dinamicamente os desequilíbrios na ação do preço e na velocidade de liquidez. O objetivo é identificar quando o momentum do preço se torna insustentável e captura os pontos de reversão com precisão calculada.

Sistema de Gestão Inteligente Opcional: Para traders que preferem potencial de lucro adicional, Klyro inclui uma camada de gestão inteligente que ativa sob condições controladas. Nunca adiciona negociações de forma cega—em vez disso, calcula a pressão de entrada, zonas de drawdown e viabilidade de recuperação antes de aumentar a exposição. Isso garante que mesmo ao usar a lógica, permaneça seguro, calculado e guiado por limites de risco rigorosos.

Escalonamento Adaptado ao Risco: O tamanho das posições ajusta-se com base na volatilidade em tempo real, no patrimônio da conta e na sensibilidade do mercado—para que sua exposição permaneça alinhada com as condições do mercado em todos os momentos.

Instalação Facilitada

Passo 1: Anexe Klyro  ao gráfico EURUSD  no MetaTrader.

Passo 2: Use o timeframe M15 para resultados ideais.

Passo 3: Personalize o tamanho do lote e escolha se deseja ativar o modo de gestão inteligente.

Passo 4: Ative o AutoTrading e deixe Klyro operar sem problemas.


Após a Compra:

Entre em contato após sua compra para acessar nossa comunidade privada no Telegram. Receba atualizações ao vivo, configurações avançadas, resultados de desempenho e interaja diretamente com outros usuários e a equipe de desenvolvimento.

Klyro é mais do que um EA—é sua nova vantagem em negociação.

msbaid
183
msbaid 2025.06.10 13:09 
 

This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.

Farel
582
Resposta do desenvolvedor Farel 2025.09.02 20:31
Hello thank you for sharing your review, im so sorry to hear that and im already preparing another update,i would never give up on the EA.
Responder ao comentário