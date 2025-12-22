Carbon Drift

  • Experten
  • Farel
  • Version: 2.11
  • Aktualisiert: 22 Dezember 2025
  • Aktivierungen: 15

Carbon Drift

Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4.

Contact me now to get a demo-account test version.


Betreten Sie eine neue Ära des automatisierten Handels mit Carbon Drift—eine EA, die entwickelt wurde, um die natürlichen „Flussdynamiken“ des Marktes zu interpretieren. Dieses System ist darauf ausgelegt, Echtzeit-Momentumverschiebungen zu lesen, Erschöpfungszonen zu erkennen und Einstiege zu tätigen, wo Trenderschöpfung auf Umkehrkraft trifft. Es ist ein nicht-linearer, fließender Ansatz—weit über starre mechanische Setups hinaus.


Treten Sie unserer wachsenden Trader-Community auf MQL bei: (Hier klicken)

Vertiefen Sie sich in die Erkenntnisse der EA: (Hier klicken)


Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Übersicht
Chart-Symbol: GBPCHF (einzelne Chart-Setup)
Zeitraum: M15
Bester für: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD
Mindesteinzahlung: $500 empfohlen
Hebel: 1:100 bis 1:500 optimal

Warum Carbon Drift Herausragt

Hauptstrategie: Gebaut um ein System, das als Temporales Trend-Echo bekannt ist, scannt diese EA mehrere Zeiträume, um sich wiederholende Mikro-Trend-Muster zu erkennen, die sich über das Chart hinweg echoieren. Sie schließt Trades ab, wenn kurzfristige Bewegungen historische Formationen mit hoher Wahrscheinlichkeit nachahmen—Wiederholung in Belohnung umzuwandeln.

Optionales intelligentes Managementsystem: Für Händler, die zusätzliches Gewinnpotenzial bevorzugen, Carbon Drift umfasst eine intelligente Managementschicht, die unter kontrollierten Bedingungen aktiviert wird. Es fügt niemals blind Trades hinzu—sondern berechnet Druck beim Einstieg, Drawdown-Zonen und Erholungsfähigkeit, bevor es das Engagement erhöht. Dies gewährleistet, dass selbst bei Verwendung der Logik, es sicher, kalkuliert und von strengen Risikogrenzen geleitet bleibt.

Risikoadaptives Skalieren: Die Positionsgröße passt sich basierend auf der realen Volatilität, dem Kontokapital und der Marktsensitivität an—so bleibt Ihr Engagement immer im Einklang mit den Marktbedingungen.

Installation leicht gemacht

Schritt 1: Fügen Sie Carbon Drift  dem GBPCHF Chart in MetaTrader hinzu.

Schritt 2: Verwenden Sie den M15 Zeitraum für optimale Ergebnisse.

Schritt 3: Passen Sie die Lotgröße an und wählen Sie, ob Sie den intelligenten Verwaltungsmodus aktivieren möchten.

Schritt 4: Aktivieren Sie den automatischen Handel und lassen Sie Carbon Drift nahtlos arbeiten.


Nach dem Kauf:

Kontaktieren Sie uns nach Ihrem Kauf, um Zugang zu unserer privaten Telegram-Community zu erhalten. Erhalten Sie Live-Updates, erweiterte Einstellungen, Leistungsergebnisse und interagieren Sie direkt mit anderen Nutzern und dem Entwicklerteam.

Carbon Drift ist mehr als eine EA—es ist Ihr neuer Handelsvorteil.




