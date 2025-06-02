Klyro

  • Experts
  • Farel
  • Version: 2.18
  • Mise à jour: 18 septembre 2025
  • Activations: 20

Klyro

Offre Limitée : 10 exemplaires restants à ce prix (cela montera à 499 $ lors des mises à jour futures). 


Entrez dans une nouvelle ère du trading automatisé avec Klyro—un EA conçu pour interpréter les « dynamiques de flux » naturelles du marché. Conçu pour la précision, ce système se concentre sur la lecture des changements de momentum en temps réel, la détection des zones d'épuisement et l'exécution des entrées là où l'épuisement de tendance rencontre la force de retournement. C'est une approche non linéaire et fluide—bien au-delà des configurations mécaniques rigides.


Rejoignez notre communauté de traders en pleine croissance sur MQL : (Cliquez Ici)

Plongez plus profondément dans les insights de l'EA : (Cliquez Ici)


Aperçu
Symbole du Graphique : EURUSD (configuration de graphique unique)
Intervalle de Temps : M15
Meilleur Pour : All Forex Pairs
Dépôt Minimum : 500 $ recommandé
Effet de Levier : 1:100 à 1:500 optimal

Pourquoi Klyro se Démarque

Stratégie Principale : La fondation de cet EA est basée sur un concept unique appelé Cartographie de Réversion de Flux, qui suit dynamiquement les déséquilibres dans l'action des prix et la vitesse de liquidité. Il vise à identifier quand le momentum des prix devient insoutenable et capture les points de réversion avec une précision calculée.

Système de Gestion Intelligent Optionnel : Pour les traders qui préfèrent un potentiel de profit accru, Klyro comprend une couche de gestion intelligente qui s'active dans des conditions contrôlées. Il ne rajoute jamais de trades à l'aveugle—plutôt, il calcule la pression d'entrée, les zones de drawdown et la viabilité de récupération avant d'augmenter l'exposition. Cela garantit que même lors de l'utilisation de la logique, cela reste sûr, calculé et guidé par des plafonds de risque stricts.

Évolutions Adaptées au Risque : La taille des positions s'ajuste en fonction de la volatilité en temps réel, de l'équité du compte et de la sensibilité du marché—afin que votre exposition reste alignée avec les conditions du marché à tout moment.

Installation Simplifiée

Étape 1 : Attachez Klyro au graphique EURUSD dans MetaTrader.

Étape 2 : Utilisez l'intervalle de temps M15 pour des résultats optimaux.

Étape 3 : Personnalisez la taille des lots et choisissez d'activer le mode de gestion intelligente.

Étape 4 : Activez le AutoTrading et laissez Klyro fonctionner sans interruption.


Après l'Achat :

Contactez-nous après votre achat pour accéder à notre communauté privée Telegram. Recevez des mises à jour en direct, des paramètres avancés, des résultats de performances et interagissez directement avec d'autres utilisateurs et l'équipe de développement.

Klyro est plus qu'un EA—c'est votre nouvel avantage de trading.




msbaid
173
msbaid 2025.06.10 13:09 
 

This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.

Farel
247
Réponse du développeur Farel 2025.09.02 20:31
Hello thank you for sharing your review, im so sorry to hear that and im already preparing another update,i would never give up on the EA.
Répondre à l'avis