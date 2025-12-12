Nimora MT5

Nimora

Trete in eine neue Ära des automatisierten Handels mit Nimora ein—einem EA, der entwickelt wurde, um die natürliche „Flow-Dynamik“ des Marktes zu interpretieren. Dieses System, das auf Präzision ausgelegt ist, konzentriert sich auf das Lesen von Echtzeit-Momentumverschiebungen, das Erkennen von Erschöpfungszonen und das Ausführen von Einstiegen, wo Trenderschöpfung auf Umkehrstärke trifft. Es ist ein nicht-linearer, flüssiger Ansatz—weit über strenge mechanische Setups hinaus.





Schließe dich unserer wachsenden Handels-Community auf MQL an: (Hier Klicken)

Tauche tiefer in die Einsichten des EA ein:





Überblick Chart-Symbol: XAUUSD (einzelnes Chart-Setup) Zeitraum: M30 Am besten für: XAUUSD Mindesteinzahlung: 500 $ empfohlen Hebel: 1:100 bis 1:500 optimal

Warum Nimora Hervorsticht

Hauptstrategie: Im Kern verwendet der EA Dynamisches Liquiditäts-Anzapfen, eine hochfrequente Strategie, die Cluster von unerfüllten institutionellen Aufträgen identifiziert. Indem er in diese Liquiditätslücken handelt, reitet er die Welle, die von großen Akteuren erzeugt wird, die in den Markt eintreten—er vollzieht Geschäfte mit dem smarten Geld, nicht dagegen.

Optionales intelligentes Managementsystem: Für Händler, die ein zusätzliches Gewinnpotenzial bevorzugen, Nimora beinhaltet eine intelligente Managementschicht, die unter kontrollierten Bedingungen aktiviert wird. Es fügt niemals blind Aufträge hinzu—vielmehr berechnet es den Eintrittsdruck, die Rückzugszonen und die Wiederherstellungsfähigkeit, bevor es Exposition hinzufügt. Dadurch wird sichergestellt, dass selbst bei Verwendung der Logik die Sicherheit, Berechnung und strengen Risikobegrenzungen eingehalten werden.

Risikoadaptives Skalieren: Die Positionsgröße wird basierend auf der Echtzeit-Volatilität, dem Kontoguthaben und der Marktempfindlichkeit angepasst—so bleibt deine Exposition jederzeit mit den Marktbedingungen im Einklang.

Installation leicht gemacht

Schritt 1: Füge Nimora zu dem XAUUSD Chart in MetaTrader hinzu.

Schritt 2: Verwende den M30 Zeitraum für optimale Ergebnisse.

Schritt 3: Passe die Lotgröße an und wähle, ob du den intelligenten Managementmodus aktivieren möchtest.

Schritt 4: Aktiviere den AutoTrading-Modus und lasse Nimora nahtlos arbeiten.





Nach dem Kauf:

Kontaktiere uns nach deinem Kauf, um Zugang zu unserer privaten Telegram-Community zu erhalten. Erhalte Live-Updates, erweiterte Einstellungen, Leistungsberichte und interagiere direkt mit anderen Nutzern und dem Entwicklerteam.

Nimora ist mehr als ein EA—es ist dein neuer Handelsvorteil.