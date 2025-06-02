Klyro

시장 자연의 “흐름 역학”을 해석하도록 설계된 EA인 Klyro와 함께 자동 거래의 새로운 시대에 발을 들여보세요. 정밀하게 설계된 이 시스템은 실시간 모멘텀 변화를 읽고, 소진 구역을 감지하며, 추세 소진이 반전 강도와 만나는 지점에서 진입을 실행하는 데 중점을 둡니다. 이는 비선형적이고 유동적인 접근 방식으로, 단단한 기계적 설정을 넘어섭니다.





EA의 통찰력을 더욱 깊이 파고드세요:





개요 차트 심볼: EURUSD (단일 차트 설정) 시간 프레임: M15 최고의 사용처: All Forex Pairs 최소 예치금: $500 추천 레버리지: 1:100에서 1:500 최적

왜 Klyro이 돋보이는가

주요 전략: 이 EA의 기반은 흐름 반전 매핑이라는 독특한 개념에 바탕을 두고 있으며, 가격 행동 및 유동성 속도의 불균형을 동적으로 추적합니다. 가격 모멘텀의 지속 가능성이 사라지는 시점을 식별하고, 계산된 정밀도로 반전 지점을 포착하는 것을 목표로 합니다.

선택적 스마트 관리 시스템: 추가 수익 잠재력을 선호하는 거래자들을 위해, Klyro는 제어된 조건에서 활성화되는 지능형 관리 레이어를 포함합니다. 결코 맹목적으로 거래를 추가하지 않으며, 진입 압력, 손실 구역, 회복 가능성을 계산한 후 노출을 추가합니다. 이는 논리를 사용하더라도 안전하고 계산적이며 엄격한 위험 한도에 의해 안내받는 것을 보장합니다.

위험 조정 스케일링: 포지션 크기는 실시간 변동성, 계좌 자본 및 시장 민감성에 따라 조정되어, 사용자의 노출이 항상 시장 조건에 맞춰지도록 합니다.

간편한 설치

단계 1: MetaTrader에서 Klyro 를 EURUSD 차트에 부착합니다.

단계 2: 최적의 결과를 위해 M15 시간 프레임을 사용합니다.

단계 3: 로트 크기를 사용자 지정하고 스마트 관리 모드를 활성화할지 선택합니다.

단계 4: 자동 거래를 활성화하고 Klyro가 원활하게 운영되도록 합니다.





구매 후:

구매 후 저희의 비공식 텔레그램 커뮤니티에 접근하기 위해 연락주세요. 실시간 업데이트, 고급 설정, 성과 결과를 얻고, 다른 사용자 및 개발팀과 직접 상호작용하세요.

Klyro는 단순한 EA가 아닙니다—당신의 새로운 거래 우위입니다.