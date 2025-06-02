Klyro
한정 제공: 10개 중 10개가 이 가격으로 남아 있습니다 (향후 업데이트 시 $499로 인상됩니다).
시장 자연의 “흐름 역학”을 해석하도록 설계된 EA인 Klyro와 함께 자동 거래의 새로운 시대에 발을 들여보세요. 정밀하게 설계된 이 시스템은 실시간 모멘텀 변화를 읽고, 소진 구역을 감지하며, 추세 소진이 반전 강도와 만나는 지점에서 진입을 실행하는 데 중점을 둡니다. 이는 비선형적이고 유동적인 접근 방식으로, 단단한 기계적 설정을 넘어섭니다.
MQL에서 성장하는 거래자 커뮤니티에 참여하세요: (여기를 클릭하세요)EA의 통찰력을 더욱 깊이 파고드세요: (여기를 클릭하세요)
|개요
|차트 심볼:
|EURUSD (단일 차트 설정)
|시간 프레임:
|M15
|최고의 사용처:
|All Forex Pairs
|최소 예치금:
|$500 추천
|레버리지:
|1:100에서 1:500 최적
왜 Klyro이 돋보이는가
주요 전략: 이 EA의 기반은 흐름 반전 매핑이라는 독특한 개념에 바탕을 두고 있으며, 가격 행동 및 유동성 속도의 불균형을 동적으로 추적합니다. 가격 모멘텀의 지속 가능성이 사라지는 시점을 식별하고, 계산된 정밀도로 반전 지점을 포착하는 것을 목표로 합니다.
선택적 스마트 관리 시스템: 추가 수익 잠재력을 선호하는 거래자들을 위해, Klyro는 제어된 조건에서 활성화되는 지능형 관리 레이어를 포함합니다. 결코 맹목적으로 거래를 추가하지 않으며, 진입 압력, 손실 구역, 회복 가능성을 계산한 후 노출을 추가합니다. 이는 논리를 사용하더라도 안전하고 계산적이며 엄격한 위험 한도에 의해 안내받는 것을 보장합니다.
위험 조정 스케일링: 포지션 크기는 실시간 변동성, 계좌 자본 및 시장 민감성에 따라 조정되어, 사용자의 노출이 항상 시장 조건에 맞춰지도록 합니다.
간편한 설치
단계 1: MetaTrader에서 Klyro 를 EURUSD 차트에 부착합니다.
단계 2: 최적의 결과를 위해 M15 시간 프레임을 사용합니다.
단계 3: 로트 크기를 사용자 지정하고 스마트 관리 모드를 활성화할지 선택합니다.
단계 4: 자동 거래를 활성화하고 Klyro가 원활하게 운영되도록 합니다.
구매 후:
구매 후 저희의 비공식 텔레그램 커뮤니티에 접근하기 위해 연락주세요. 실시간 업데이트, 고급 설정, 성과 결과를 얻고, 다른 사용자 및 개발팀과 직접 상호작용하세요.
Klyro는 단순한 EA가 아닙니다—당신의 새로운 거래 우위입니다.
This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.