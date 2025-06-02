Klyro

限定オファー： この価格レベルでの残り10部中10部 (将来の更新で$499に上がります)。



市場の自然な「フローダイナミクス」を解読するために設計されたEAKlyroで、自動取引の新しい時代に踏み出しましょう。このシステムは精度を重視し、リアルタイムのモメンタムシフトを読み取り、疲弊ゾーンを検出し、トレンドの疲弊と反転の強さが交差するポイントでエントリーを実行します。これは非線形で流動的なアプローチで、堅固な機械的セットアップを超えています。





EAの洞察をさらに深めましょう：





概要 チャートシンボル： EURUSD (単一チャートセットアップ) 時間足： M15 最適な対象： All Forex Pairs 最低入金： $500推奨 レバレッジ： 1:100から1:500が最適

なぜKlyroが際立っているのか

主な戦略：このEAの基盤はフローリバージョンマッピングという独自の概念に基づいており、価格動向と流動性速度の不均衡を動的に追跡します。価格のモメンタムが持続不可能になる時期を特定し、計算された精度でリバージョンポイントを捉えることを目指しています。

オプションのスマート管理システム：追加の利益潜在能力を優先するトレーダーのために、Klyroには制御された条件下で有効になるインテリジェント管理レイヤーが含まれています。盲目的に取引を追加することは決してなく、エントリープレッシャー、ドローダウンゾーン、および回復の実現可能性を計算した上で追加します。これにより、ロジックを使用しても安全で計画的であり、厳格なリスクキャップによって導かれます。

リスク適応型スケーリング：ポジションサイズはリアルタイムのボラティリティ、口座資本、及び市場の敏感度に基づいて調整されるため、常に市場の状況に合わせたリスクが保たれます。

簡単なインストール

ステップ1：MetaTraderのEURUSDチャートにKlyro を添付します。

ステップ2：最適な結果のため、M15時間足を使用します。

ステップ3：ロットサイズをカスタマイズし、スマート管理モードを有効にするかどうかを選択します。

ステップ4：自動取引を有効にし、Klyroをシームレスに運用させます。





購入後：

購入後にご連絡いただくことで、プライベートTelegramコミュニティへのアクセスが得られます。ライブアップデート、高度な設定、パフォーマンス結果を取得し、他のユーザーや開発チームと直接交流できます。

KlyroはEA以上のもの—あなたの新しい取引の強みです。