Klyro
限定オファー： この価格レベルでの残り10部中10部 (将来の更新で$499に上がります)。
市場の自然な「フローダイナミクス」を解読するために設計されたEAKlyroで、自動取引の新しい時代に踏み出しましょう。このシステムは精度を重視し、リアルタイムのモメンタムシフトを読み取り、疲弊ゾーンを検出し、トレンドの疲弊と反転の強さが交差するポイントでエントリーを実行します。これは非線形で流動的なアプローチで、堅固な機械的セットアップを超えています。
|概要
|チャートシンボル：
|EURUSD (単一チャートセットアップ)
|時間足：
|M15
|最適な対象：
|All Forex Pairs
|最低入金：
|$500推奨
|レバレッジ：
|1:100から1:500が最適
なぜKlyroが際立っているのか
主な戦略：このEAの基盤はフローリバージョンマッピングという独自の概念に基づいており、価格動向と流動性速度の不均衡を動的に追跡します。価格のモメンタムが持続不可能になる時期を特定し、計算された精度でリバージョンポイントを捉えることを目指しています。
オプションのスマート管理システム：追加の利益潜在能力を優先するトレーダーのために、Klyroには制御された条件下で有効になるインテリジェント管理レイヤーが含まれています。盲目的に取引を追加することは決してなく、エントリープレッシャー、ドローダウンゾーン、および回復の実現可能性を計算した上で追加します。これにより、ロジックを使用しても安全で計画的であり、厳格なリスクキャップによって導かれます。
リスク適応型スケーリング：ポジションサイズはリアルタイムのボラティリティ、口座資本、及び市場の敏感度に基づいて調整されるため、常に市場の状況に合わせたリスクが保たれます。
簡単なインストール
ステップ1：MetaTraderのEURUSDチャートにKlyro を添付します。
ステップ2：最適な結果のため、M15時間足を使用します。
ステップ3：ロットサイズをカスタマイズし、スマート管理モードを有効にするかどうかを選択します。
ステップ4：自動取引を有効にし、Klyroをシームレスに運用させます。
購入後：
購入後にご連絡いただくことで、プライベートTelegramコミュニティへのアクセスが得られます。ライブアップデート、高度な設定、パフォーマンス結果を取得し、他のユーザーや開発チームと直接交流できます。
KlyroはEA以上のもの—あなたの新しい取引の強みです。
This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.