Oferta Limitada: 10 de 10 copias restantes a este nivel de precio (aumentará a $499 en futuras actualizaciones). 


Adéntrate en una nueva era de trading automatizado con Klyro—un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se centra en leer los cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de la tendencia se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoque no lineal y fluido—muy por encima de configuraciones mecánicas rígidas.


Únete a nuestra creciente comunidad de traders en MQL: (Haz clic aquí)

Profundiza más en las ideas del EA: (Haz clic aquí)


Resumen
Símbolo del Gráfico: EURUSD (configuración de gráfico único)
Marco de Tiempo: M15
Mejor Para: All Forex Pairs
Depósito Mínimo: $500 recomendado
Apalancamiento: 1:100 a 1:500 óptimo

Por qué Klyro se Destaca

Estrategia Principal: La base de este EA se basa en un concepto único llamado Mapa de Reversión de Flujo, que rastrea dinámicamente los desequilibrios en la acción del precio y la velocidad de liquidez. Su objetivo es identificar cuándo el momentum del precio se vuelve insostenible y captura los puntos de reversión con precisión calculada.

Sistema de Gestión Inteligente Opcional: Para los traders que prefieren un potencial de beneficio adicional, Klyro incluye una capa de gestión inteligente que se activa bajo condiciones controladas. Nunca añade operaciones sin criterio—en lugar de eso, calcula la presión de entrada, las zonas de drawdown y la viabilidad de recuperación antes de aumentar la exposición. Esto asegura que incluso al usar la lógica, se mantenga seguro, calculado y guiado por estrictos límites de riesgo.

Escalado Adaptado al Riesgo: El tamaño de la posición se ajusta en función de la volatilidad en tiempo real, el capital de la cuenta y la sensibilidad del mercado—para que tu exposición se mantenga alineada con las condiciones del mercado en todo momento.

Instalación Hecha Simple

Paso 1: Adjunta Klyro  al gráfico de EURUSD  en MetaTrader.

Paso 2: Utiliza el marco de tiempo M15 para obtener resultados óptimos.

Paso 3: Personaliza el tamaño del lote y elige si activar el modo de gestión inteligente.

Paso 4: Activa el AutoTrading y deja que Klyro opere sin problemas.


Después de la Compra:

Contacta después de tu compra para acceder a nuestra comunidad privada de Telegram. Obtén actualizaciones en vivo, configuraciones avanzadas, resultados de rendimiento e interactúa directamente con otros usuarios y el equipo de desarrollo.

Klyro es más que un EA—es tu nueva ventaja en trading.

msbaid
183
msbaid 2025.06.10 13:09 
 

This EA only makes losses and reduce your balance day by day. Developer it not fixing it and delaying fixing problem. Its been over month still issue not fixed and only losses are occurring.

Farel
582
Respuesta del desarrollador Farel 2025.09.02 20:31
Hello thank you for sharing your review, im so sorry to hear that and im already preparing another update,i would never give up on the EA.
