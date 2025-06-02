Klyro

Adéntrate en una nueva era de trading automatizado con Klyro—un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se centra en leer los cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de la tendencia se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoque no lineal y fluido—muy por encima de configuraciones mecánicas rígidas.





Profundiza más en las ideas del EA:





Resumen Símbolo del Gráfico: EURUSD (configuración de gráfico único) Marco de Tiempo: M15 Mejor Para: All Forex Pairs Depósito Mínimo: $500 recomendado Apalancamiento: 1:100 a 1:500 óptimo

Por qué Klyro se Destaca

Estrategia Principal: La base de este EA se basa en un concepto único llamado Mapa de Reversión de Flujo, que rastrea dinámicamente los desequilibrios en la acción del precio y la velocidad de liquidez. Su objetivo es identificar cuándo el momentum del precio se vuelve insostenible y captura los puntos de reversión con precisión calculada.

Sistema de Gestión Inteligente Opcional: Para los traders que prefieren un potencial de beneficio adicional, Klyro incluye una capa de gestión inteligente que se activa bajo condiciones controladas. Nunca añade operaciones sin criterio—en lugar de eso, calcula la presión de entrada, las zonas de drawdown y la viabilidad de recuperación antes de aumentar la exposición. Esto asegura que incluso al usar la lógica, se mantenga seguro, calculado y guiado por estrictos límites de riesgo.

Escalado Adaptado al Riesgo: El tamaño de la posición se ajusta en función de la volatilidad en tiempo real, el capital de la cuenta y la sensibilidad del mercado—para que tu exposición se mantenga alineada con las condiciones del mercado en todo momento.

Instalación Hecha Simple

Paso 1: Adjunta Klyro al gráfico de EURUSD en MetaTrader.

Paso 2: Utiliza el marco de tiempo M15 para obtener resultados óptimos.

Paso 3: Personaliza el tamaño del lote y elige si activar el modo de gestión inteligente.

Paso 4: Activa el AutoTrading y deja que Klyro opere sin problemas.





Después de la Compra:

