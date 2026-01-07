TradingAdmin

Trading Admin EA ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und für Umgebungen mit geringem Kapitaleinsatz optimiert ist. Seine Strategie basiert auf dynamischem Scalping und nutzt Volatilitäts- und Momentum-Indikatoren (Bollinger Bands und Stochastic), um präzise Einstiegspunkte auf kurzen Zeitskalen zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

  • Völlige Zugänglichkeit: Entwickelt , um mit Mindesteinlagen ab$10 USD zu arbeiten, was jedem Händler ermöglicht, ohne große Vorabinvestitionen zu beginnen.
  • Unterstützung mehrerer Währungen: Der EA ist so konfiguriert , dass er gleichzeitig auf15 Währungspaaren läuft, was das Risiko effektiv diversifiziert und die Handelsmöglichkeiten erhöht.
  • Kostenoptimierung: Der EA ist auf Broker mitniedrigen Kommissionen (ECN/Raw Spread) zugeschnitten und maximiert den Nettogewinn bei jeder Scalping-Operation.
  • Fortgeschrittenes Risikomanagement: Ein automatisches Trailing-Stop-System sichert Gewinne und schützt das Kapital effizient.
  • 100% kostenlos: Keine Abonnements oder versteckten Gebühren. Ein leistungsstarkes Tool, das der Trading-Community kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Empfohlene Produkte
Martingale Zone Recovery MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
2.5 (2)
Experten
Martingale Zone Wiederherstellung MT5 EA Revolutionieren Sie Ihr Trading mit dem Martingale Zone Recovery MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein robustes und dynamisches Handelsmanagement mit unübertroffener Vielseitigkeit wünschen. Hauptmerkmale: RSI-basierte Signalerzeugung : Nutzt den Relative Strength Index (RSI) zur Identifizierung von Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten. For
FREE
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Salvador Mt5
Mikhail Mitin
5 (1)
Experten
Genaral: Kein Martingal, kein Raster; Verwendung auf EURUSD Verwendung auf M5 EA wurde nur auf 2020 Jahr optimiert Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von 3 Indikatoren: WRP, DeMarker, CCI (von 3 Zeitrahmen) ( Sie können einen separaten Zeitrahmen für jeden Indikator einstellen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten für Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nac
FREE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experten
Der Roboter verwendet einen der meistgenutzten Indikatoren in Asien: * ICHIMOKU CLOUD Es gibt zwei Handelsstrategien: Das Kreuzen der Tenkan- und Kijun-Linien und; Kreuzung der Kumo-Linien. Kennen Sie unsere Produkte Positionseröffnungen basieren auf den Parametern, die als Signale identifiziert wurden. Wenn Sie alle aktivieren, wird der Roboter nur dann einen Handelsauftrag erteilen, wenn die Anzahl der Signale größer ist als das vom Benutzer festgelegte Minimum. Dieser Expert Advisor (EA
LibrabisEA
Miguel Kami Issobe Marques
Experten
Librabis EA ist ein robuster Expert Advisor, der für die Verwendung einer Strategie mit hoher Gewinnrate und fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen entwickelt wurde. Durch den Einsatz von gleitenden Durchschnitten zur Trenderkennung bietet dieser EA Händlern Präzision und Flexibilität und gewährleistet kontrollierte und fundierte Handelsentscheidungen. Hauptmerkmale: Trend-Filter: Ermöglicht den Handel nur in Richtung eines vordefinierten Trends unter Verwendung gleitender Durchschnitte. T
MoMo Trade MT5
Dmitry Homenkov
Experten
MoMo Trade MT5 (MT4 Version https://www.mql5.com/ru/market/product/57354) - Handelssystem, das auf einer der Momentum-Strategien basiert. Es verwendet einfache und zuverlässige Instrumente wie MACD und EMA, um Einstiegspunkte zu finden. Die Handelsstrategie sucht nach Umkehrmustern nach dem Trendbereich. Der EA wurde für die Arbeit auf dem M5-Zeitrahmen implementiert und konzentriert sich auf kurzfristige Gewinnziele. Er kann aber auch auf jedem anderen Zeitrahmen verwendet werden. Volumenberech
Gold Smart Trend EA
Carlos Jesus Igreda
5 (1)
Experten
Gold Smart Trend EA Allgemeine Beschreibung Gold Smart Trend EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der Expert Advisor kombiniert die Trendanalyse mittels SMA200, RSI-Filterung und ATR-basierte Volatilitätskontrolle, um Marktbewegungen mit klarem Momentum zu identifizieren. Eine Optimierung ist nicht erforderlich – der EA kann direkt nach dem Hinzufügen zum Chart eingesetzt werden. Hauptmerkmale Speziell für XAUUSD e
FREE
Market Maverick IV
Themichl LLC
Experten
Market Maverick IV ist ein intelligentes Trading-Tool, das sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt wurde. Es automatisiert den Handel mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und setzt eine ausgeklügelte Strategie ein, die Bollinger Bands, RSI und ADX kombiniert. Der EA bietet anpassbare Parameter, Multi-Timeframe-Analyse und adaptives Timing. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf dem Risikomanagement mit dynamischer Positionsgrößenbestimmung, Eigenkapitalschutz und täglichen Ver
FREE
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Beschreibung des Beraters Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden beg
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Meine Kunden haben schon lange darauf gewartet, eine Neuheit, die auf dem Forex-Markt wettbewerbsfähig sein wird. Und so habe ich diesen Algorithmus geschaffen, und im Moment halte ich ihn für den besten unter allen meinen Produkten. Jeder Käufer wird in die VIP-Gruppe für Käufer eingeladen / dafür schreiben Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht. Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er die wahrscheinlichsten Umkehrpunkte verwendet, die, wenn sie aktiviert werden, kein langfristiges
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experten
TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem Übersicht: TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn de
FX Ilan Plus
Denis Kudryashov
5 (1)
Experten
Expert Advisor FX Ilan Plus ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit einer Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den Handel in Abhängigke
RSI Strength MQL5 EA
Graham Kaiya
Experten
RSI Strength EA - Auf dem Relative Strength Indicator basierender Expert Advisor Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf dem Relative Strength Index (RSI). Er verwendet die RSI-Levels und den eingestellten Zeitraum, um entweder einen KAUF oder einen VERKAUF einzuleiten. Basierend auf den eingestellten Parametern für den RSI , zum Beispiel; Währungspaar = GBPUSD Währung Zeitrahmen/Periode = 15min Parameter zum Senden der Order Losgröße = 0,01 Gewinnmitnahme = 30 Stop Loss = 20 RSI-Einstellunge
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
Super trend RSI ADX
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Supertrend RSI ADX Expert Advisor ist ein professionelles Multi-Filter-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Kontrolle und beständige Leistung legen. Dieser EA kombiniert drei der zuverlässigsten Tools des Marktes - Supertrend, RSI und ADX - in einem fortschrittlichen Algorithmus, der automatisch Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert und sie mit Disziplin und Beständigkeit verwaltet. Dieser für MetaTrader 5 konzipierte Expert Advisor
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
In diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital
The GridMaster
Van Nhan Nguyen
Experten
Überblick Der GridMaster ist ein vollautomatisches, gitterbasiertes Handelssystem, das für eine konsistente Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen entwickelt wurde. Es integriert: Eine Grid-Handelslogik mit kontrollierter Lot-Progression Ein auf einem stochastischen Oszillator basierendes Einstiegssystem Einen internen Algorithmus zur Trenderkennung Diese Komponenten zielen darauf ab, die Genauigkeit der Handelseinträge zu verbessern und die Abwicklung der Handelszyklen zu optimieren
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Experten
SecUnit B22 ist eine professionelle ATR-Trailing-Stop-Strategie , die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung. Überblick über die Strategie Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die
FREE
MultiPair Reversion EA
Hassan Sarfraz
Experten
Der   MultiPair Reversion EA   basiert auf einer bekannten   Mean-Reversion-Strategie   . Er identifiziert extreme Marktbedingungen mithilfe von   Bollinger-Bändern   und eröffnet Positionen, sobald der Kurs das oberste Band berührt. Anschließend   folgt der EA dem Take-Profit-Ziel   mithilfe eines niedrigeren Bollinger-Bandes, um Gewinne zu erzielen, während der Markt zum Mittelwert zurückkehrt. Wenn Sie die Strategie weiter ausbauen oder anpassen möchten, können Sie den Quellcode per Direktna
FREE
GoldScalp Pro
Roman Lomaev
Experten
GoldScalp Pro - Expertenberater für Goldhandel (XAUUSD)   Hauptmerkmale Der   GoldScalp Pro   Expert Advisor wurde für den Handel mit   XAUUSD (Gold)   entwickelt und verwendet: EMA (10/140) Kombination   - zur präzisen Trendidentifikation RSI (3 Perioden)   - filtert Fehlsignale heraus Fibonacci-Level   - findet optimale Einstiegspunkte Automatische Risiko/Gewinn-Berechnung   Hauptvorteile   Sichere Strategie   (kein Martingale, kein Durchschnitt oder Grid-Trading)   Adaptives Risikom
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Experten
Der Schlüssel zu mehreren finanzierten Konten! Wir präsentieren den Prop Firm Pass EA – entwickelt für Trader, die Finanzierungsprüfungen bestehen und ihre finanzierten Konten bei den beliebtesten Prop-Firmen dauerhaft halten möchten. Entwickelt für Stabilität, Präzision und niedrigen Drawdown ist dieser EA ein bewährtes Werkzeug für ernsthafte Trader. Der Prop Firm Pass EA kombiniert intelligente Marktsstrukturerkennung mit Ausbruchslogik, die darauf ausgelegt ist, Hochwahrscheinlichkeits-Rück
Ichimoku Strategies EA MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 ist ein fortschrittliches Tool, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Handelsaktivitäten vereinfacht, indem es den Ichimoku Cloud Indikator nutzt, um Handelseinstiege und -ausstiege basierend auf sechs verschiedenen Strategien zu automatisieren. Der EA unterstützt umgekehrte Handelssetups in Schlüsselzonen und bietet Vielseitigkeit im Handelsmanagement. Umfassend getestet, bietet er präzise Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und fortschrittlic
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Stacking King EA – Präzisionsleistung, einfach per Knopfdruck Beschreibung: Der Stacking King EA ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, mit dem Sie mehrere Trades mit nur einem Klick eröffnen oder automatisch minütlich für eine festgelegte Dauer stapeln können – direkt auf Ihrem aktiven MT5-Terminal. Egal, ob Sie Scalper, Trendreiter oder Breakouts-Stacking betreiben – dieser EA bietet Ihnen volle Kontrolle mit minimalem Aufwand. Entwickelt für echte Trader in realen Märkten. Nicht nur ein Bac
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
3.67 (3)
Experten
Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Händler entwickelt wurde, die ihr Risiko kontrollieren, ihr Gewinnpotenzial maximieren und ihre Konten durch strategische Hedging-Techniken schützen möchten. Dieser EA verwaltet auf intelligente Weise Kauf- und Verkaufspositionen, um das Risiko auszugleichen, den Drawdown zu reduzieren und Gewinne selbst unter volatilen Marktbedingungen zu sichern. Haupt
FREE
MathScalperPro FORTS
Denis Chebatarev
Experten
MathScalperPro FORTS MathScalperPro FORTS ist ein automatisches Trendhandelssystem, das auf einzigartigen mathematischen Berechnungen basiert. Der Advisor berechnet die Handelsniveaus von Preiskorrekturen und führt die Transaktion in Richtung des Trends durch. Die Eingabe der Levels ist auf zwei Arten möglich. Der erste Weg ist die Eingabe des Candlestick-Musters 1-2-3, und der zweite Weg ist die Eingabe der Änderung der Handelsrichtung in der jüngeren Periode. Bedingungen für den Handel: Verw
ChillTrader
Huu Dang Ngo
1 (1)
Experten
Expert Advisor-Beschreibung für den Gold/USD-Handel Dieser Expert Advisor (EA) wurde speziell für den Handel mit dem Gold/USD-Paar (XAU/USD) entwickelt und nutzt ein präzises Volumenmanagement und Trendfolgestrategien zur Optimierung der Handelsperformance. Er enthält ein robustes System zur Validierung des Handelsvolumens, das die Einhaltung der SYMBOL_VOLUME_MIN-, SYMBOL_VOLUME_MAX- und SYMBOL_VOLUME_STEP-Beschränkungen des Brokers gewährleistet. Dadurch werden Ausführungsfehler vermieden und
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experten
RSI Strategy EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und den Relative Strength Index (RSI)-Indikator nutzt, um Handelseinstiege und -ausstiege basierend auf überkauften und überverkauften Bedingungen zu automatisieren. Der EA unterstützt umgekehrte Handelssetups in diesen Zonen und bietet einen vielseitigen Ansatz für das Handelsmanagement. Umfassend getestet, bietet er präzise Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.45 (11)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (1)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles autom
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 149 USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesam
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension