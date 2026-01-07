TradingAdmin
- Experten
- Juan David Ochoa Garcia
- Version: 1.19
- Aktualisiert: 7 Januar 2026
Trading Admin EA ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und für Umgebungen mit geringem Kapitaleinsatz optimiert ist. Seine Strategie basiert auf dynamischem Scalping und nutzt Volatilitäts- und Momentum-Indikatoren (Bollinger Bands und Stochastic), um präzise Einstiegspunkte auf kurzen Zeitskalen zu identifizieren.
Hauptmerkmale:
- Völlige Zugänglichkeit: Entwickelt , um mit Mindesteinlagen ab$10 USD zu arbeiten, was jedem Händler ermöglicht, ohne große Vorabinvestitionen zu beginnen.
- Unterstützung mehrerer Währungen: Der EA ist so konfiguriert , dass er gleichzeitig auf15 Währungspaaren läuft, was das Risiko effektiv diversifiziert und die Handelsmöglichkeiten erhöht.
- Kostenoptimierung: Der EA ist auf Broker mitniedrigen Kommissionen (ECN/Raw Spread) zugeschnitten und maximiert den Nettogewinn bei jeder Scalping-Operation.
- Fortgeschrittenes Risikomanagement: Ein automatisches Trailing-Stop-System sichert Gewinne und schützt das Kapital effizient.
- 100% kostenlos: Keine Abonnements oder versteckten Gebühren. Ein leistungsstarkes Tool, das der Trading-Community kostenlos zur Verfügung gestellt wird.