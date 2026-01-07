TradingAdmin

Perfect Algorithm MT5 Pavel Malyshko 5 (1) Experten

Meine Kunden haben schon lange darauf gewartet, eine Neuheit, die auf dem Forex-Markt wettbewerbsfähig sein wird. Und so habe ich diesen Algorithmus geschaffen, und im Moment halte ich ihn für den besten unter allen meinen Produkten. Jeder Käufer wird in die VIP-Gruppe für Käufer eingeladen / dafür schreiben Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht. Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er die wahrscheinlichsten Umkehrpunkte verwendet, die, wenn sie aktiviert werden, kein langfristiges