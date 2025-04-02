Venom Gold Pro
- Experten
- Antoine Melhem
- Version: 5.4
- Aktualisiert: 12 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
Venom Gold Pro EA
Der EA, der entwickelt wurde, um Ihr Konto zu schützen
Venom Gold Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD im 30-Minuten-Zeitrahmen. Er verwendet eine strukturierte Preisbewegungslogik und bietet optionale Risikokontrollfunktionen, um Drawdowns effektiv zu verwalten. Es werden keine Indikatoren, Prognosemethoden oder externen Signale verwendet
Live-Signal
Geprüfte Performance verfügbar unter:
https://www.mql5.com/de/signals/2321205
Transparente Backtests
Alle Backtestergebnisse basieren auf der Original-Logik des EAs, ohne Modifikationen oder Kurvenanpassungen. Die Ergebnisse spiegeln das reale Verhalten im Live-Handel wider
Hauptfunktionen
Preisbasierte Handelslogik ohne Indikatoren
Optionaler Wiederherstellungsmodus zur Drawdown-Kontrolle
Sicherer Grid-Modus zur Risikoreduzierung
Unterstützt feste und dynamische Lotgrößen
Keine externen Bibliotheken oder Drittanbieter-Abhängigkeiten
Einfache Einrichtung auf einem einzigen Chart mit anpassbaren Einstellungen
Handelsparameter
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M30
Lotgröße: fest oder dynamisch
Wiederherstellungslogik: optional, abhängig vom Drawdown
Grid-Modus: ein / aus
Mindestkapital: 500 USD (abhängig vom Risikoprofil)
Kontotypen: ECN, RAW, Cent, Standard
VPS wird für einen stabilen 24/5 Betrieb empfohlen
Eingabeparameter
Handelsrichtung: Kaufen, Verkaufen oder Beides
Lotberechnung: fest oder automatisch
Maximaler Drawdown-Schwellenwert
Wiederherstellungsmodus: ein / aus
Grid-Modus: ein / aus
Zeitzonen-Offset zur Anpassung an den Broker-Server
Anwendung
Nur ein EA pro Terminal ausführen
EA auf einen XAUUSD M30 Chart anwenden
Grid-Modus aktivieren für bessere Performance
MetaTrader-Terminal oder VPS während der Handelszeiten aktiv halten
Support
Support ist nach dem Kauf über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar. Unterstützung bei der Einrichtung wird auf Anfrage bereitgestellt
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this