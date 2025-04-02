Venom Gold Pro EA

Der EA, der entwickelt wurde, um Ihr Konto zu schützen

Venom Gold Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD im 30-Minuten-Zeitrahmen. Er verwendet eine strukturierte Preisbewegungslogik und bietet optionale Risikokontrollfunktionen, um Drawdowns effektiv zu verwalten. Es werden keine Indikatoren, Prognosemethoden oder externen Signale verwendet

Live-Signal

Geprüfte Performance verfügbar unter:

https://www.mql5.com/de/signals/2321205

Transparente Backtests

Alle Backtestergebnisse basieren auf der Original-Logik des EAs, ohne Modifikationen oder Kurvenanpassungen. Die Ergebnisse spiegeln das reale Verhalten im Live-Handel wider

Hauptfunktionen

Preisbasierte Handelslogik ohne Indikatoren

Optionaler Wiederherstellungsmodus zur Drawdown-Kontrolle

Sicherer Grid-Modus zur Risikoreduzierung

Unterstützt feste und dynamische Lotgrößen

Keine externen Bibliotheken oder Drittanbieter-Abhängigkeiten

Einfache Einrichtung auf einem einzigen Chart mit anpassbaren Einstellungen

Handelsparameter

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M30

Lotgröße: fest oder dynamisch

Wiederherstellungslogik: optional, abhängig vom Drawdown

Grid-Modus: ein / aus

Mindestkapital: 500 USD (abhängig vom Risikoprofil)

Kontotypen: ECN, RAW, Cent, Standard

VPS wird für einen stabilen 24/5 Betrieb empfohlen

Eingabeparameter

Handelsrichtung: Kaufen, Verkaufen oder Beides

Lotberechnung: fest oder automatisch

Maximaler Drawdown-Schwellenwert

Wiederherstellungsmodus: ein / aus

Grid-Modus: ein / aus

Zeitzonen-Offset zur Anpassung an den Broker-Server

Anwendung

Nur ein EA pro Terminal ausführen

EA auf einen XAUUSD M30 Chart anwenden

Grid-Modus aktivieren für bessere Performance

MetaTrader-Terminal oder VPS während der Handelszeiten aktiv halten

Support

Support ist nach dem Kauf über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar. Unterstützung bei der Einrichtung wird auf Anfrage bereitgestellt



