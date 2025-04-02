Venom Gold Pro

4.48

Venom Gold Pro EA 

 Der EA, der entwickelt wurde, um Ihr Konto zu schützen

Venom Gold Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD im 30-Minuten-Zeitrahmen. Er verwendet eine strukturierte Preisbewegungslogik und bietet optionale Risikokontrollfunktionen, um Drawdowns effektiv zu verwalten. Es werden keine Indikatoren, Prognosemethoden oder externen Signale verwendet

Live-Signal

Geprüfte Performance verfügbar unter:
https://www.mql5.com/de/signals/2321205

Transparente Backtests

Alle Backtestergebnisse basieren auf der Original-Logik des EAs, ohne Modifikationen oder Kurvenanpassungen. Die Ergebnisse spiegeln das reale Verhalten im Live-Handel wider

Hauptfunktionen

Preisbasierte Handelslogik ohne Indikatoren
Optionaler Wiederherstellungsmodus zur Drawdown-Kontrolle
Sicherer Grid-Modus zur Risikoreduzierung
Unterstützt feste und dynamische Lotgrößen
Keine externen Bibliotheken oder Drittanbieter-Abhängigkeiten
Einfache Einrichtung auf einem einzigen Chart mit anpassbaren Einstellungen

Handelsparameter

Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M30
Lotgröße: fest oder dynamisch
Wiederherstellungslogik: optional, abhängig vom Drawdown
Grid-Modus: ein / aus
Mindestkapital: 500 USD (abhängig vom Risikoprofil)
Kontotypen: ECN, RAW, Cent, Standard
VPS wird für einen stabilen 24/5 Betrieb empfohlen

Eingabeparameter

Handelsrichtung: Kaufen, Verkaufen oder Beides
Lotberechnung: fest oder automatisch
Maximaler Drawdown-Schwellenwert
Wiederherstellungsmodus: ein / aus
Grid-Modus: ein / aus
Zeitzonen-Offset zur Anpassung an den Broker-Server

Anwendung

Nur ein EA pro Terminal ausführen
EA auf einen XAUUSD M30 Chart anwenden
Grid-Modus aktivieren für bessere Performance
MetaTrader-Terminal oder VPS während der Handelszeiten aktiv halten

Support

Support ist nach dem Kauf über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar. Unterstützung bei der Einrichtung wird auf Anfrage bereitgestellt


Bewertungen 40
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Commendable robot. Very reliable and less risky. One thing I like about it is that it opens trades by carefully analyzing the trend & win rate is high as well. Support is amazing.

Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

