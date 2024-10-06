Price Action Start - Ihr automatisierter Handelspartner in reiner Preis-Aktion

Träumen Sie von einem Expert Advisor, der wie ein Profi handelt - nur mit reiner Price Action, ohne unübersichtliche Indikatoren? Stellen Sie sich vor, er wäre bereits auf Ihrem Chart.

"Price Action Start" ist ein professioneller Expert Advisor, der automatisch die wichtigsten Engulfing-Candlestick-Muster , die Eckpfeiler des klassischen Price-Action-Handels, identifiziert und handelt.Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Roboter, sondern Ihr Vorteil, der es Ihnen ermöglicht,den Marktbewegungen der institutionellen Akteure zu folgen, während Sie sich auf Ihren Tag konzentrieren.

Warum Trader "Price Action Start" wählen:

Handelt nach der Logik des Marktes : Arbeitet mit reinen Price-Action-Modellen, denen Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Kein Rätselraten, nur der Preis und sein Verhalten.

Einfachheit, die funktioniert : Das Geniale liegt in der Einfachheit. Minimale Einstellungen (Lot, Take Profit, Stop Loss, Spread) - Sie können in Sekundenschnelle loslegen. Perfekt sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.

Macht in Ihren Händen - kostenlos : Sie erhalten einen voll funktionsfähigen, professionellen Expert Advisor absolut kostenlos . Testen Sie seine Fähigkeiten ohne Risiko und ohne Verpflichtung.

Bewährte Erfolgsbilanz : Das Feedback der Nutzer bestätigt, dass der EA zuverlässig funktioniert . Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort - laden Sie die Demo herunter und überzeugen Sie sich selbst.

. Auf Flexibilität ausgelegt : Holen Sie das Beste aus dem EA heraus, indem Sie unsere Anleitung befolgen. Er funktioniert am besten auf dem D1-Zeitrahmen , wo die Muster das meiste Gewicht haben. Für mehr Präzision können Sie mit Kombinationen wie D1-H1 oder M5-H1 experimentieren.

So funktioniert es:

Der EA scannt Ihr Chart in Echtzeit. Wenn er ein klaresBullish- oder Bearish-Engulfing-Muster identifiziert- ein klassisches Signal für eine potenzielle Trendumkehr -, berechnet er sofort den Einstiegspunkt auf der Grundlage Ihrer vordefinierten Risikomanagementregeln. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Ergebnisse zu beobachten.

Perfekt für Sie, wenn Sie:

Wert auf Klarheit und Logik in Ihrem Handel legen.

an die Kraft der reinen Price Action glauben.

ein kostenloses, aber professionelles Tool suchen, um Ihre Strategie zu automatisieren.

Ihr Trading-Toolkit diversifizieren möchten.

Starting Trading Smarter - Download It For Free!

Verpassen Sie nicht die Chance, einen EA, der die Sprache des Marktes spricht, in Ihr Arsenal aufzunehmen.Klicken Sie auf "Download" für "Price Action Start" und lassen Sie ihn für sich arbeiten.

P.S. Denken Sie daran: Die Qualität der Trades hängt von der Klarheit der Muster ab. Je sauberer das Setup - desto stärker das Signal. Viel Spaß beim Handeln!