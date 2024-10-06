Price Action Start

5

Price Action Start - Su Socio de Trading Automatizado en Pura Acción de Precios

¿Sueña con un asesor experto que opere como un profesional, utilizando sólo la acción del precio, sin indicadores desordenados? Imagine que ya está en su gráfico.

"Price Action Start" es un Asesor Experto profesional que identifica y negocia automáticamente lospatrones clavede velas envolventes, la piedra angular de la negociación clásica de Price Action. Este no es un robot más; es su ventaja, permitiéndoleseguir los movimientos del mercado de los actores institucionales mientras usted se centra en su día.

Por qué los operadores eligen "Price Action Start":

  • Opera según la lógica del mercado: Funciona con modelos de acción de precios puros en los que confían los profesionales desde hace décadas. Sin conjeturas, sólo el precio y su comportamiento.
  • Simplicidad que funciona: El genio reside en la simplicidad. Ajustes mínimos (Lote, Take Profit, Stop Loss, Spread) - empiece en segundos. Perfecto tanto para principiantes como para traders experimentados.
  • Poder en sus manos - Gratis: Obtenga un Asesor Experto totalmente funcional y de nivel profesionalabsolutamente gratis. Pruebe sus capacidades sin riesgo y sin compromiso.
  • Historial probado: Los comentarios de los usuarios confirman que el EAfunciona de forma fiable. No se conforme con nuestra palabra, descargue la demo y compruébelo usted mismo.
  • Creado para ser flexible: Saque el máximo partido al AE siguiendo nuestras directrices. Funciona mejor enel marco temporal D1, donde los patrones tienen más peso. Para mayor precisión, experimente con combinaciones como D1-H1 o M5-H1.

Cómo funciona:
El EA escanea su gráfico en tiempo real. Cuando identifica un claro patrón envolvente alcista o bajista- una señal clásica de un potencial cambio de tendencia - calcula instantáneamente el punto de entrada basándose en sus reglas predefinidas de gestión de riesgo. Todo lo que tiene que hacer es observar los resultados.

Perfecto para usted si

  • Valora la claridad y la lógica en sus operaciones.

  • Cree en el poder de la Acción del Precio pura.

  • Busca una herramienta gratuita pero profesional para automatizar su estrategia.

  • Quiere diversificar sus herramientas de trading.

Empiece a operar con más inteligencia - ¡Descárguelo gratis!
No pierda la oportunidad de añadir a su arsenal un EA que habla el lenguaje del mercado.Haga clic en "Descargar" para "Price Action Start" y deje que trabaje para usted.

P.D. Recuerde: La calidad de las operaciones depende de la claridad de los patrones. Cuanto más limpia sea la configuración, más fuerte será la señal. ¡Feliz trading!


Comentarios 1
121887704
587
121887704 2024.10.21 12:00 
 

Per ora in demo.. lavora bene

Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
Respuesta al comentario