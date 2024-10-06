Price Action Start

5

Price Action Start — Твой Автоматический Напарник в Торговле по Цене

Мечтаешь о советнике, который торгует как профи — по чистой цене, без лишних индикаторов? Представь, что он у тебя уже есть.

«Price Action Start» — это профессиональный советник, который автоматически находит и отрабатывает ключевые свечные модели Поглощения, лежащие в основе классической торговли Price Action. Это не просто робот — это твоё преимущество, позволяющее следовать за сделками крупных игроков на рынке, пока ты занимаешься своими делами.

Почему трейдеры выбирают «Price Action Start»:

  • Торговля по логике рынка: Работает на чистых моделях Price Action, которые десятилетиями используют профессионалы. Никакой мистики, только цена и её поведение.
  • Простота, которая работает: Всё гениальное — просто. Минимальные настройки (Лот, Тейк-Профит, Стоп-Лосс, Спред) — и советник готов к работе. Идеально как для новичков, так и для опытных трейдеров.
  • Бесплатная мощь в твоих руках: Получи полностью функциональную версию профессионального советника абсолютно бесплатно. Протестируй его возможности без риска и обязательств.
  • Проверенная тактика: Отзывы пользователей подтверждают — советник работает стабильно. Не веришь? Скачай и убедись сам — демо-версия доступна сразу.
  • Гибкость применения: Получи максимальную отдачу, следуя нашим рекомендациям. Советник показывает лучшие результаты на таймфрейме D1, где паттерны наиболее сильны. Для более точных входов экспериментируй с комбинациями, такими как D1-H1 или M5-H1.

Как это работает?
Советник сканирует график в реальном времени. Как только он распознаёт чёткую модель «Бычьего» или «Медвежьего поглощения» — сигнал к развороту тренда, — он моментально вычисляет точку входа и следует твоим правилам управления рисками. Всё, что тебе остаётся — наблюдать за результатом.

Идеально подходит для тебя, если ты:

  • Ценишь простоту и логику в торговле.

  • Веришь в силу чистого Price Action.

  • Ищешь бесплатный, но профессиональный инструмент для автоматизации.

  • Хочешь диверсифицировать свою торговую систему.

Начни прямо сейчас — это бесплатно!
Не упусти шанс добавить в свой арсенал советник, который говорит на языке рынка. Скачай «Price Action Start» и позволь ему работать на тебя.

P.S. Помни: Качество сделок напрямую зависит от качества паттернов. Чем чётче модель — тем сильнее сигнал. Удачной торговли!

Отзывы
121887704
587
121887704 2024.10.21 12:00 
 

Per ora in demo.. lavora bene

121887704
587
121887704 2024.10.21 12:00 
 

Per ora in demo.. lavora bene

Maksim Novikov
3671
Ответ разработчика Maksim Novikov 2024.10.21 13:32
Thank you for your feedback! I would be grateful if you would familiarize yourself with my product "Price Action PRO verison".
Ответ на отзыв