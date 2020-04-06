MA7 Clover C2 MT4

Descripción del trabajo

El asesor experto MA7 Clover C2 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen.

Información detallada sobre el indicador Trébol MA7.





Características de trabajo

Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de un apagón repentino;

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra posiciones cuando se alcanzan estos niveles.





Nota: antes de ejecutar el asesor experto, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento financiero y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de la clase C2".





Ajustes del asesor experto

Ajustes generales:

Marco temporal - marco temporal del que provienen las señales;

Magia - diseñada para identificar sus posiciones.





Ajustes de gestión monetaria:

Volumen de posición - volumen de posición, lotes;

Multiplicador después de pérdida - multiplicador de volumen de posición después de una posición perdedora;

Número de pérdidas antes de aumentar elvolumen - número de pérdidas antes de que aumente el volumen de la posición;

Número de pérdidaspara restablecer elvolumen - número de pérdidas para restablecer el volumen de la posición.





Ajustes de apertura de posición:

MA7 Clover settings - ajustes del indicador MA7 Clover:

Min body size;

Max tamaño del cuerpo;

Min nose size;

Tamaño máximo de la nariz.





Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos;





Ajustes de visualización:

Color de StopLoss;

Estilo de la línea StopLoss;

Anchura de la línea StopLoss;

TakeProfit color;

Estilo de línea TakeProfit;

Anchura de la línea TakeProfit.





Indicadores MA7 Clover:

Trébol MA7 MT4;

Trébol MA7 MT5.





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Clover:

Trébol MA7 C1 MT4;

Trébol MA7 C1 MT5.



