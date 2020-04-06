MA7 Hypnum C2 MT4;

Descripción del trabajo



El asesor experto 'MA7 Hypnum C2' se basa en el indicador 'MA7 Hypnum'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen.

Información detallada sobre el indicador 'MA7 Hypnum '.



Características de trabajo



Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de un apagón repentino;

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra posiciones cuando se alcanzan estos niveles.

Nota: antes de ejecutar el asesor, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de clase 'C2'".



Ajustes del asesor experto



Ajustes generales:

Timeframe - marco de tiempo del que provienen las señales;

Magia - diseñada para identificar sus posiciones.

Ajustes de gestión monetaria:

Volumen de posición - volumen de posición, lotes;

Multiplicador después de pérdida - multiplicador de volumen de posición después de una posición perdedora.

Número de pérdidas antes de aumentar elvolumen - número de pérdidas antes de que aumente el volumen de la posición;

Número de pérdidaspara restablecer elvolumen - número de pérdidas para restablecer el volumen de la posición.

Ajustes de apertura de posición:

Ajustes 'MA7 Hypnum':

Período ATR - período del indicador Average True Range;

Multiplicador ATR - multiplicador del valor del indicador Average True Range;

Remove subsequent arrows - elimina las flechas subsiguientes en una dirección.

Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos.

Ajustes de visualización:

StopLoss color;

Estilo de la línea StopLoss;

Anchura dela línea StopLoss;

TakeProfit color;

Estilo de línea TakeProfit;

Anchura de la línea TakeProfit.

Los indicadores 'MA7 Hypnum':

MA7 Hypnum MT4;

MA7 Hypnum MT5.

Asesores expertos basados en el indicador 'MA7 Hypnum':

MA7 Hypnum C1 MT4;

MA7 Hypnum C1 MT5;

MA7 Hypnum C2 MT4;

MA7 Hypnum C2 MT5.