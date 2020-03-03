Breakout Scalper X - Ihr bester Assistent im Goldhandel.

Ein vollautomatischer Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Währungspaar GOLD (XAUUSD) H1.

Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen wichtiger Niveaus (schnelles Scalping)

Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, Grids, Martingale usw.

Es handelt sich um einen echten Handelsalgorithmus. Das Ergebnis ist eine sehr stabile Wachstumskurve.

Hinweis: Standardmäßig ist der Expert Advisor für 2-stellige Broker-Kurse konfiguriert (z.B. RoboForex, etc.). Für Broker mit 3-stelligen Kursen (z.B. Exness) laden Sie bitte die Set-Datei - 3Digit.set Nach dem Kauf laden Sie die Set-Dateien für den Live-Handel herunter: 2-stellige Broker-Kurse - 2DigitLive.set 3-stellige Broker-Kurse - 3DigitLive.set

Empfehlungen:

Handelspaar: GOLD (XAUUSD)

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $100

Handelshebel: 1 :100 und höher

:100 und höher Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Spread

Broker mit einem niedrigen Spread VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann

Wichtigste Merkmale:

Verwendet immer Stop Loss / Take Profit;

Keine Martingale / Gitter / Absicherung etc;





Risikohinweis:Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die bisherige Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Handel auf einer Demo.





Viel Spaß beim Handeln!