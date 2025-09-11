Sniper Delta Imbalance MT4

The price is indicated only for the first 30 copies ( only 2 copies left). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein .

Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - und präzise Einstiegspunkte auf der Grundlage der Aktionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu finden. Dieses Tool stellt einen einzigartigen Analysestil dar, der auf dem Verhältnis von Nachfrage- und Angebotsvolumen basiert und dazu verwendet werden kann, festzustellen, wer die Kontrolle über den Preis hat.

Das Herzstück des Indikators ist ein einzigartiger Ansatz - die Verwendung von aggregierten Marktdaten zur Erstellung von Delta-Histogrammen, Signalen und einem Analysepanel. Dies gewährleistet die Berechnungsgenauigkeit und ermöglicht es den Händlern, die Reaktion der großen Akteure direkt auf dem Chart zu sehen.

Hauptmerkmale:

✅ Echtzeitdaten

Im Gegensatz zu den meisten Indikatoren, die nur die Vergangenheit analysieren und verzögerte Signale (im Nachhinein) erzeugen, arbeitet Sniper Delta Imbalance mit Echtzeit-Marktdaten.

Dies verschafft Ihnen einen entscheidenden Vorteil: Sie sehen nicht nur, was bereits geschehen ist, sondern auch, was gerade passiert und wer die nächste Preisbewegung antreibt: Käufer oder Verkäufer.

Damit wird die wichtigste Frage beantwortet: Wer kontrolliert derzeit den Preis und wird dies auch weiterhin tun?

✅ Delta-Ungleichgewicht - die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen

Positives Delta (grüner Wert): signalisiert die Dominanz aggressiver Käufer, die Liquidität zu Ask-Preisen absorbieren und die Kurse oft nach oben treiben. Negatives Delta (roter Wert): signalisiert die Dominanz von aggressiven Verkäufern, die Liquidität zu Geldkursen abziehen und damit den Preis nach unten drücken.

Damit ist klar definiert, wer den Markt beherrscht: Käufer oder Verkäufer. Es ermöglicht Händlern, die Aktionen der wichtigsten Teilnehmer in Echtzeit zu sehen, um genauere Preisprognosen zu erstellen.

✅ Erkennung von Einstiegspunkten:

Fortsetzungssignale entstehen, wenn "treibende Volumina" auftauchen.

Umkehrsignale entstehen, wenn "Stoppvolumina" auftreten.

✅ Multi-Timeframe-Analyse (MTF):

Sie können das Delta eines beliebigen Zeitrahmens direkt in Ihrem Chart analysieren. Zum Beispiel können Sie M15- oder H1-Signale anzeigen, während Sie auf M5 handeln.

✅ Erweiterte Visualisierung:

Elegantes Informationspanel: Zeigt das aktuelle Bid, Ask, Gesamtvolumen, Delta und Delta-Prozent in Echtzeit an.

Chart-Marker: Indikatorsignale werden automatisch als Kreise auf den Kerzen des Hauptcharts angezeigt, was das Erkennen von Einstiegspunkten erleichtert.

Anzeige der Werte: Numerische Delta-Werte werden neben den Markern angezeigt, um eine schnelle Einschätzung der Signalstärke zu ermöglichen.

🔔 Alarme und Benachrichtigungen

Pop-up-Warnungen.

Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.

E-Mail-Benachrichtigungen.

Anpassbare Tonwarnungen (wählen Sie Ihre eigene Audiodatei).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🎁 Bonus-Indikator 👉 Delta Statistics Pro

Ein leistungsfähiges Analysetool zum Sammeln und Analysieren von Delta-Statistiken nach Handelssitzungen und Zeitrahmen.

Dieser Zusatzindikator wurde entwickelt, um aggregierte historische Delta-Daten zu sammeln, zu analysieren und zu visualisieren. Er hilft Ihnen, die Filter des Hauptindikators Sniper Delta Imbalance mit maximaler Präzision abzustimmen.

Was er leistet:

Automatische Sammlung von Statistiken: Analysiert historische Daten für eine ausgewählte Anzahl von Tagen.

Session-Vergleich: Berechnet separate Statistiken für asiatische, europäische und amerikanische Handelssitzungen (anpassbar an die Sitzungszeiten Ihres Brokers).

Multi-Timeframe-Analyse: Sammelt Daten aus mehreren Zeitrahmen gleichzeitig.

Schlüsselmetriken für jede "Session-Zeitrahmen"-Kombination: Maximales positives Delta (Max+) und durchschnittliches positives Delta (Avg+) Max. negatives Delta (Max-) und durchschnittliches negatives Delta (Avg-) Anzahl der Signale in jeder Kategorie



Warum das wichtig ist:

Die gesammelten Statistiken bieten eine datengestützte Grundlage für die Einrichtung des Delta-Filters im Hauptindikator. Anstatt Filterstufen zu erraten, können Sie Werte auf der Grundlage der tatsächlichen historischen Daten Ihres Instruments konfigurieren.

Beispiel: Wenn die Statistiken zeigen, dass das durchschnittliche positive Delta (Avg+) bei EURUSD während der europäischen Sitzung auf M5 120 beträgt, können Sie den Filter auf 150-200 einstellen, um schwache Signale herauszufiltern und nur die stärksten zu behalten.

Zusätzliche Funktionen:

Elegantes Panel: Alle Daten werden in einem anpassbaren Panel direkt auf dem Chart angezeigt.

CSV-Export: Exportieren Sie alle gesammelten Statistiken in eine CSV-Datei zur tieferen Analyse in Excel oder anderen Tools.

Delta Statistics Pro verwandelt die Filterkonfiguration von einer "Kunst" in eine Wissenschaft und bietet eine solide analytische Grundlage für die Entscheidungsfindung auf der Grundlage statistischer Daten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empfehlungen für das Setup

Handelsinstrument: Die Indikatorparameter hängen vom jeweiligen Instrument ab. Jedes Paar hat sein eigenes minimales, durchschnittliches und maximales Volumen sowie abnormale Ausschläge. Dies muss bei der Einstellung des Deltafilters berücksichtigt werden.

Auswahl des Zeitrahmens: Verschiedene Zeitrahmen können unterschiedliche Filtereinstellungen erfordern. Der kurzfristige Handel erfordert in der Regel empfindlichere Einstellungen, während der längerfristige Handel glattere Einstellungen erfordert.

Sitzungszeiten: Die Volumina variieren stark zwischen den Handelssitzungen. Die europäischen und amerikanischen Sitzungen haben in der Regel höhere Volumina als die asiatischen. Passen Sie Ihren Indikator entsprechend an. Sitzungsspezifische Volumenstatistiken werden für maximale Effizienz dringend empfohlen.

Handelsinstrumente: Indizes: US30, SP500, NQ, DX. Einschließlich Aktien. Metalle: XAUUSD, XAGUSD Rohstoffe: Brent, WTI Währungen: EURUSD, GBPUSD, korreliert mit DX.

Sniper Delta Imbalance ist nicht nur ein Indikator, sondern ein professionelles Tool für Trader, die die Bedeutung der Volumenanalyse verstehen. Es hat keine wirklichen Analoga und kombiniert leistungsstarke Funktionalität, flexible Einstellungen und Benutzerfreundlichkeit.

Lernen Sie, den Markt mit den Augen der großen Akteure zu sehen - und geben Sie Ihrem Handel die Sicherheit, die nur die Volumenanalyse bieten kann.