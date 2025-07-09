GridSync Pro ist ein anspruchsvoller Grid-Trading-EA konzipiert für MetaTrader 4 das kombiniert vollautomatische Ausführung mit manuelle Handelsflexibilität . Dies Smart Grid EA implementiert eine Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie mit präzise Risikomanagementkontrollen , einschließlich tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops zum Schutz des Kapitals während volatilen Marktbedingungen . Das System hält eine kontinuierliches Raster vorab angeordneter Pending Orders (Stopp oder Begrenzung) in beide Richtungen ohne Grenzen , systematisch füllen Preislücken während beider schwankende und trendige Bedingungen .

Der EA erstellt eine anpassbares Gitternetzwerk mit einstellbare Schrittweiten (3+ Pips) Und Auftragsdichte (2+ Aufträge pro Seite) , sodass Händler wählen können zwischen Stop-Orders, Limit-Orders oder Hybrid-Ansätze . Seine Erweitertes Risikomanagement schließt Verlustpositionen automatisch mit Gewinn, wenn der Preis gerade umkehrt 50% der Trendbewegung , wodurch die Notwendigkeit für vollständige Retracement . Weitere Funktionen sind Zeitsitzungsfilter zu vermeiden einflussreiche Nachrichtenereignisse und Unterstützung für Multi-Pair-Handel (Gold, BTC, Forex-Majors) mit individuelles Magic Number Tracking .





Hauptmerkmale

Flexible Netzkonfiguration: Anpassen FirstOrderDistance (4 Pips), GridStepSize (3 Pips) und GridOrdersPerSide (2) der Volatilität entsprechen

Erweiterte Risikokontrollen: Satz TakeProfit (0,25 $/Handel), StopLoss (5 $/Handel), DailyProfitTarget (5 $) und DailyLossLimit (10 $)

Intelligentes Handelsmanagement: Optional Trailing Stops (TrailStart 1 $, TrailRetreat 0,50 $) Und Eigenkapitalbasierte automatische Abschaltung

Professionelles Dashboard: Echtzeitüberwachung von Saldo, Marge, Gewinn/Verlust (täglich/wöchentlich/monatlich) mit manuelle Übersteuerung mit einem Klick

Ausführung mit geringer Latenz: Optimiert für schnelle Auftragsabwicklung



Wer sollte diesen EA verwenden?

Grid-Trading-Enthusiasten: Ich suche einen Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie mit Drawdown-Kontrollen

Gold/BTC-Scalper: Kapital schlagen Intraday-Volatilität in XAUUSD oder Kryptomärkten

Multi-Pair-Händler: Läuft parallele Gitter auf Forex, Indizes oder Rohstoffe

Risikoscheue automatisierte Händler: Nutzung tägliche Gewinnobergrenzen Und Verlustgrenzen



Optimale Instrumente und Einstellungen

Beste Darsteller: XAUUSD (Gold), BTCUSD, EURUSD und Majors mit niedrigem Spread

Empfohlene Zeitrahmen: Funktioniert effektiv über alle Zeiträume hinweg

Sitzungsdauer: Anpassbare Sitzungsfilter helfen, Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden



Schlussbemerkungen – Eine moderne Grid-Lösung

Entwickelt für Händler, die Prioritäten setzen risikoadjustierte Netzstrategien ohne Martingalabhängigkeit, GridSync Pro Mähdrescher erweiterte Automatisierung mit manuelle Flexibilität durch seine anpassbares Dashboard , hybride Auftragsarten (Stop/Limit) und intelligente Sitzungsfilter . Das System adaptiver Rasterabstand reagiert dynamisch auf Veränderungen Liquiditätsbedingungen , während granulare Kontrollen ermöglichen eine präzise Abstimmung von Risikoparameter .

Für optimale Leistung , empfehlen wir dringend zuerst die Demoversion herunterladen um die Kompatibilität mit Ihrem Handelsstil zu überprüfen. Nach dem Kauf führen gründliche Tests für 2-3 Wochen in einer Demo-Umgebung, um zu identifizieren Idealkonfigurationen, einschließlich Rasterschrittgrößen, tägliche Gewinnziele, Instrumentenauswahl und Drawdown-Toleranz, während Sie sich mit dem vertraut machen umfassende Dashboard-Oberfläche .

Das Fachberater Die beste Leistung wird erzielt, wenn ECN-Broker mit enge Spreads , mit konservative Anfangseinstellungen (0,01 Lots, 0,25 $ Take-Profit) und zeitbasierte Sitzungsfilter zu vermeiden Zeiten hoher Volatilität . Sollten Sie technische Unterstützung benötigen oder auf Betriebsprobleme stoßen, kontaktieren Sie mich direkt per privater Nachricht, um Fragen zu klären und notwendige Verbesserungen umzusetzen.

Durch die Kombination transparentes Risikomanagement mit flexible Ausführungsmodi , GridSync Pro bietet Händlern eine anspruchsvoll und doch zugänglich Ansatz zur modernen Netzhandel über Forex- und CFD-Märkte .



