GridSync Pro

GridSync Pro   ist ein   anspruchsvoller Grid-Trading-EA   konzipiert für   MetaTrader 4   das kombiniert   vollautomatische Ausführung   mit   manuelle Handelsflexibilität . Dies   Smart Grid EA   implementiert eine   Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie   mit   präzise Risikomanagementkontrollen , einschließlich   tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops   zum Schutz des Kapitals während   volatilen Marktbedingungen . Das System hält eine   kontinuierliches Raster vorab angeordneter Pending Orders   (Stopp oder Begrenzung) in beide Richtungen   ohne Grenzen , systematisch füllen   Preislücken   während beider   schwankende und trendige Bedingungen .

Der EA erstellt eine   anpassbares Gitternetzwerk   mit   einstellbare Schrittweiten (3+ Pips)   Und   Auftragsdichte (2+ Aufträge pro Seite) , sodass Händler wählen können zwischen   Stop-Orders, Limit-Orders oder Hybrid-Ansätze . Seine   Erweitertes Risikomanagement   schließt Verlustpositionen automatisch mit Gewinn, wenn der Preis gerade umkehrt   50% der Trendbewegung , wodurch die Notwendigkeit für   vollständige Retracement . Weitere Funktionen sind   Zeitsitzungsfilter   zu vermeiden   einflussreiche Nachrichtenereignisse   und Unterstützung für   Multi-Pair-Handel   (Gold, BTC, Forex-Majors) mit   individuelles Magic Number Tracking .


Hauptmerkmale

  • Flexible Netzkonfiguration:   Anpassen   FirstOrderDistance (4 Pips), GridStepSize (3 Pips) und GridOrdersPerSide (2)   der Volatilität entsprechen

  • Erweiterte Risikokontrollen:   Satz   TakeProfit (0,25 $/Handel), StopLoss (5 $/Handel), DailyProfitTarget (5 $) und DailyLossLimit (10 $)

  • Intelligentes Handelsmanagement:   Optional   Trailing Stops (TrailStart 1 $, TrailRetreat 0,50 $)   Und   Eigenkapitalbasierte automatische Abschaltung

  • Professionelles Dashboard:   Echtzeitüberwachung von   Saldo, Marge, Gewinn/Verlust (täglich/wöchentlich/monatlich)   mit   manuelle Übersteuerung mit einem Klick

  • Ausführung mit geringer Latenz:   Optimiert für   schnelle Auftragsabwicklung


Wer sollte diesen EA verwenden?

  • Grid-Trading-Enthusiasten:   Ich suche einen   Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie   mit   Drawdown-Kontrollen

  • Gold/BTC-Scalper:   Kapital schlagen   Intraday-Volatilität   in XAUUSD oder Kryptomärkten

  • Multi-Pair-Händler:   Läuft   parallele Gitter   auf Forex, Indizes oder Rohstoffe

  • Risikoscheue automatisierte Händler:   Nutzung   tägliche Gewinnobergrenzen   Und   Verlustgrenzen


Optimale Instrumente und Einstellungen

  • Beste Darsteller:   XAUUSD (Gold), BTCUSD, EURUSD und   Majors mit niedrigem Spread

  • Empfohlene Zeitrahmen:   Funktioniert effektiv über alle Zeiträume hinweg

  • Sitzungsdauer:   Anpassbare Sitzungsfilter helfen, Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden


Schlussbemerkungen – Eine moderne Grid-Lösung

Entwickelt für Händler, die Prioritäten setzen   risikoadjustierte Netzstrategien   ohne Martingalabhängigkeit,   GridSync Pro   Mähdrescher   erweiterte Automatisierung   mit   manuelle Flexibilität   durch seine   anpassbares Dashboard ,   hybride Auftragsarten (Stop/Limit) und   intelligente Sitzungsfilter . Das System   adaptiver Rasterabstand   reagiert dynamisch auf Veränderungen   Liquiditätsbedingungen , während   granulare Kontrollen   ermöglichen eine präzise Abstimmung von   Risikoparameter .

Für   optimale Leistung , empfehlen wir dringend   zuerst die Demoversion herunterladen   um die Kompatibilität mit Ihrem Handelsstil zu überprüfen. Nach dem Kauf führen   gründliche Tests für 2-3 Wochen   in einer Demo-Umgebung, um zu identifizieren   Idealkonfigurationen, einschließlich   Rasterschrittgrößen, tägliche Gewinnziele, Instrumentenauswahl und Drawdown-Toleranz, während Sie sich mit dem vertraut machen   umfassende Dashboard-Oberfläche .

Das   Fachberater   Die beste Leistung wird erzielt, wenn   ECN-Broker   mit   enge Spreads , mit   konservative Anfangseinstellungen   (0,01 Lots, 0,25 $ Take-Profit) und   zeitbasierte Sitzungsfilter   zu vermeiden   Zeiten hoher Volatilität . Sollten Sie technische Unterstützung benötigen oder auf Betriebsprobleme stoßen, kontaktieren Sie mich direkt per privater Nachricht, um Fragen zu klären und notwendige Verbesserungen umzusetzen.

Durch die Kombination   transparentes Risikomanagement   mit   flexible Ausführungsmodi ,   GridSync Pro   bietet Händlern eine   anspruchsvoll und doch zugänglich   Ansatz zur modernen   Netzhandel   über   Forex- und CFD-Märkte .


