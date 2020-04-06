Fragen und Antworten zum Golden Shower Advisor helfen Ihnen, seine Funktionen und Vorteile gegenüber anderen Handelsinstrumenten besser zu verstehen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die wichtigsten Punkte werfen.

Die Grundprinzipien von Golden Shower

1. Scalping-Strategie

Die Strategie basiert auf kurzen Trades, die darauf abzielen, schnell einen kleinen Gewinn zu erzielen. Dieser Ansatz reduziert das Risiko signifikanter Verluste und fördert stabile Erträge, insbesondere bei kleinen Kursschwankungen.

Frage: Warum ist Scalping so effektiv?

Antwort: Scalping ermöglicht es Ihnen, schnell auf die kleinsten Marktbewegungen zu reagieren und mehrmals hintereinander kleine Gewinne zu erzielen. Dies reduziert das Gesamtrisiko und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines positiven Handelsergebnisses.

2. Optimierung der Gewinne und Schutz des Kapitals

Jeder offene Handel wird von Stop-Loss- und Trailing-Stop-Niveaus begleitet, die das Risiko verringern, einen erheblichen Teil Ihrer Einlage zu verlieren. Diese Instrumente ermöglichen es Ihnen, eine Position sofort zu schließen, sobald Ihr Zielgewinn erreicht ist oder ein erheblicher Verlust droht.

Frage: Wie funktioniert der Kapitalschutzmechanismus?

Antwort: Das System setzt automatisch einen Stop-Loss und einen Trailing-Stop für jeden Handel auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen. Wenn sich der Kurs gegen den Handel bewegt, schließt das System ihn schnell und begrenzt so die Verluste. Wenn der Markt günstig ist, bleibt die Position länger offen, was größere Gewinne ermöglicht.

3. Intelligentes Risikomanagement-System

Golden Shower überwacht ständig die Marktbedingungen und wählt optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Die Algorithmen minimieren die negativen Auswirkungen von Faktoren wie Spreads und Slippage und gewährleisten so einen maximalen Schutz der Gelder.

Frage: Was ist intelligentes Risikomanagement?

Antwort: Dies ist eine Reihe von Maßnahmen, die eine ständige Marktbeobachtung, die Wahl des optimalen Zeitpunkts für die Eröffnung und Schließung von Geschäften, die Verwendung von Schutzaufträgen und spezielle Algorithmen zur Vermeidung unerwünschter Risiken umfassen.

4. Anpassung an den Markt

Die Strategie ist in der Lage, sich flexibel an die Marktbedingungen anzupassen, indem sie ihr Verhalten automatisch an die Marktbedingungen und die Höhe des verfügbaren Kapitals anpasst.

Frage: Was sind die Vorteile der Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen?

Antwort: Dank dieser Eigenschaft behält die Strategie unabhängig von den Marktbedingungen ihre hohe Effizienz bei. Sie passt sich an die Volatilität, die Liquidität und die Höhe der Einlage an und erhöht so die Chancen auf einen erfolgreichen Handel.

Vorteile der Verwendung von Golden Shower

Minimale Risiken durch den Verzicht auf aggressive Methoden wie Martingale und Arbitrage.

Hohe Qualität der Handelsausführung aufgrund des geringeren Einflusses von negativen Faktoren (Spread und Slippage).

Flexibilität bei der Anpassung und die Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Automatisierte Marktanalyse mit einzigartigen Indikatoren.

Zuverlässiger Kapitalschutz dank integrierter Risikokontrollinstrumente.

Frage: Welche Vorteile hat ein Händler, der Golden Shower benutzt?

Antwort: Der Benutzer erhält ein System, das hilft, Risiken zu reduzieren, die Genauigkeit der Analysen zu verbessern und die Handelsoperationen zu automatisieren, was Zeit und Nerven spart, damit Sie sich auf die Marktanalyse und das Portfoliomanagement konzentrieren können.

Empfehlungen für die Verwendung

Empfohlene Einstellungen:

Währung: XAUUSD (Gold)

Kontotyp: Jeder Kontotyp ist geeignet

Hebelwirkung: Jede Hebelwirkung ist möglich

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Empfohlener Server: VPS-Server für einen reibungslosen Betrieb

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sind:

Fehlen von Martingal

Tägliches Verlustlimit

Management des maximalen Drawdowns

Handelsbeschränkungen nach Tageszeit

Filterung wichtiger Wirtschaftsnachrichten

Handel mit einer Position nach der anderen

Frage: Warum brauchen Sie einen Nachrichtenfilter?

Antwort: Wichtige wirtschaftliche Ereignisse können zu starken Marktschwankungen und damit zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Durch die Filterung der Handelsoperationen während der Zeiträume, in denen Nachrichten veröffentlicht werden, schützt der Berater Ihr Depot vor möglichen unerwarteten Bewegungen.

Fazit

Der Golden Shower Advisor wurde für erfahrene Trader entwickelt, die die Sicherheit und Rentabilität ihres Handels verbessern möchten. Seine Funktionalität umfasst einzigartige Risikominderungsmechanismen, Marktanpassungsfähigkeit und die Automatisierung aller Entscheidungsprozesse. Er ist ein leistungsstarkes Instrument für alle, die nachhaltige Gewinne anstreben und die emotionale Belastung des Devisenhandels verringern möchten.