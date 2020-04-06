Golden Shower

Fragen und Antworten zum Golden Shower Advisor helfen Ihnen, seine Funktionen und Vorteile gegenüber anderen Handelsinstrumenten besser zu verstehen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die wichtigsten Punkte werfen.

Die Grundprinzipien von Golden Shower

1. Scalping-Strategie

Die Strategie basiert auf kurzen Trades, die darauf abzielen, schnell einen kleinen Gewinn zu erzielen. Dieser Ansatz reduziert das Risiko signifikanter Verluste und fördert stabile Erträge, insbesondere bei kleinen Kursschwankungen.

Frage: Warum ist Scalping so effektiv?

Antwort: Scalping ermöglicht es Ihnen, schnell auf die kleinsten Marktbewegungen zu reagieren und mehrmals hintereinander kleine Gewinne zu erzielen. Dies reduziert das Gesamtrisiko und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines positiven Handelsergebnisses.

2. Optimierung der Gewinne und Schutz des Kapitals

Jeder offene Handel wird von Stop-Loss- und Trailing-Stop-Niveaus begleitet, die das Risiko verringern, einen erheblichen Teil Ihrer Einlage zu verlieren. Diese Instrumente ermöglichen es Ihnen, eine Position sofort zu schließen, sobald Ihr Zielgewinn erreicht ist oder ein erheblicher Verlust droht.

Frage: Wie funktioniert der Kapitalschutzmechanismus?

Antwort: Das System setzt automatisch einen Stop-Loss und einen Trailing-Stop für jeden Handel auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen. Wenn sich der Kurs gegen den Handel bewegt, schließt das System ihn schnell und begrenzt so die Verluste. Wenn der Markt günstig ist, bleibt die Position länger offen, was größere Gewinne ermöglicht.

3. Intelligentes Risikomanagement-System

Golden Shower überwacht ständig die Marktbedingungen und wählt optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Die Algorithmen minimieren die negativen Auswirkungen von Faktoren wie Spreads und Slippage und gewährleisten so einen maximalen Schutz der Gelder.

Frage: Was ist intelligentes Risikomanagement?

Antwort: Dies ist eine Reihe von Maßnahmen, die eine ständige Marktbeobachtung, die Wahl des optimalen Zeitpunkts für die Eröffnung und Schließung von Geschäften, die Verwendung von Schutzaufträgen und spezielle Algorithmen zur Vermeidung unerwünschter Risiken umfassen.

4. Anpassung an den Markt

Die Strategie ist in der Lage, sich flexibel an die Marktbedingungen anzupassen, indem sie ihr Verhalten automatisch an die Marktbedingungen und die Höhe des verfügbaren Kapitals anpasst.

Frage: Was sind die Vorteile der Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen?

Antwort: Dank dieser Eigenschaft behält die Strategie unabhängig von den Marktbedingungen ihre hohe Effizienz bei. Sie passt sich an die Volatilität, die Liquidität und die Höhe der Einlage an und erhöht so die Chancen auf einen erfolgreichen Handel.

Vorteile der Verwendung von Golden Shower

  • Minimale Risiken durch den Verzicht auf aggressive Methoden wie Martingale und Arbitrage.
  • Hohe Qualität der Handelsausführung aufgrund des geringeren Einflusses von negativen Faktoren (Spread und Slippage).
  • Flexibilität bei der Anpassung und die Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
  • Automatisierte Marktanalyse mit einzigartigen Indikatoren.
  • Zuverlässiger Kapitalschutz dank integrierter Risikokontrollinstrumente.

Frage: Welche Vorteile hat ein Händler, der Golden Shower benutzt?

Antwort: Der Benutzer erhält ein System, das hilft, Risiken zu reduzieren, die Genauigkeit der Analysen zu verbessern und die Handelsoperationen zu automatisieren, was Zeit und Nerven spart, damit Sie sich auf die Marktanalyse und das Portfoliomanagement konzentrieren können.

Empfehlungen für die Verwendung

Empfohlene Einstellungen:

  • Währung: XAUUSD (Gold)
  • Kontotyp: Jeder Kontotyp ist geeignet
  • Hebelwirkung: Jede Hebelwirkung ist möglich
  • Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
  • Empfohlener Server: VPS-Server für einen reibungslosen Betrieb

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sind:

  • Fehlen von Martingal
  • Tägliches Verlustlimit
  • Management des maximalen Drawdowns
  • Handelsbeschränkungen nach Tageszeit
  • Filterung wichtiger Wirtschaftsnachrichten
  • Handel mit einer Position nach der anderen

Frage: Warum brauchen Sie einen Nachrichtenfilter?

Antwort: Wichtige wirtschaftliche Ereignisse können zu starken Marktschwankungen und damit zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Durch die Filterung der Handelsoperationen während der Zeiträume, in denen Nachrichten veröffentlicht werden, schützt der Berater Ihr Depot vor möglichen unerwarteten Bewegungen.

Fazit

Der Golden Shower Advisor wurde für erfahrene Trader entwickelt, die die Sicherheit und Rentabilität ihres Handels verbessern möchten. Seine Funktionalität umfasst einzigartige Risikominderungsmechanismen, Marktanpassungsfähigkeit und die Automatisierung aller Entscheidungsprozesse. Er ist ein leistungsstarkes Instrument für alle, die nachhaltige Gewinne anstreben und die emotionale Belastung des Devisenhandels verringern möchten.

Vergewissern Sie sich vor der Nutzung eines Beraters, dass:

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste machen).
Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse können daher nicht auf den realen Handel übertragen werden.
Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.


Empfohlene Produkte
EA Morpheus
Ruslan Pishun
2.42 (12)
Experten
Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen. Er verwendet ein Sys
Arda
Evgeniy Zhdan
Experten
2 Exemplare von 10 zu diesem Preis übrig, die nächsten 10 Exemplare $549. Arda ist ein Trading Expert Advisor, der auf der Dissonanz von technischen Indikatoren und Preismustern basiert. Unterstützung: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Der Expert Advisor wurde auf realen historischen Daten von EURUSD, GBPUSD und XAUUSD (Gold) getestet. Sie können eine Demoversion eines beliebigen Programms (z.B. tickstory - es gibt eine kostenlose Version), das Kurse mit einer Qualität von 99,9% lie
Hamster Original
Himma Youssef
Experten
Hamster Original (Sehr schnell, einfache Einrichtung, mehr Leistung!) Sie können live Hamster Original handeln auf Telegram_Channel Der Hamster Original ist ein Handelsroboter, der keine klassischen Martingale verwendet. Planen Sie Scalping-Optionen. Er verwendet einige Indikatoren als Filter, um korrekte Einträge zu maximieren. Empfehlungen: Lot = 0.01. ( wenn autolot aktiviert Erlaubt (anfängliches Lot) pro (xx)USD = 50 ). Saldo = 100 USD. Paar = EURUSD. ZeitRahmen = 5Min. Makler = Vertraue
Yes
Joel Protusada
Experten
Dieser Expert Advisor ist eine Kombination aus verschiedenen Forex-Strategien. Hedging - Der Einsatz dieser Strategie ist zweigleisig. Erstens wird sie verwendet, um den Drawdown von Verlustgeschäften zu minimieren. Zweitens wird sie verwendet, um den Gewinn von Gewinngeschäften zu sichern. Scale-in - Diese Methode wird eingesetzt, um den Gewinn der Gewinnrichtung zu erhöhen. Mittelwertbildung - Diese Methode wird eingesetzt, um sowohl die Gewinn- als auch die Verlustgeschäfte zu berücksichtigen
EA Cyclone
Renat Garaev
4.63 (8)
Experten
EA Cyclone ist ein Expert Advisor mit einem einzigartigen Handelsalgorithmus. Der EA bestimmt Umkehrzonen anhand von Fraktalniveaus. Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen sowie Zugang zu einem privaten Telegramm-Chat zu erhalten! Bei der Entwicklung dieses Roboters wurde die beliebte Fractal-Handelsstrategie automatisiert, was einen vernünftigen Einstiegspunkt für jeden Handel bietet. Für die Feinabstimmung des Roboters wurden erfahrene Trader eines weltweit renommierten
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Experten
Der Expert Advisor handelt unter Verwendung des Stochastik-Indikators mit den angegebenen Parametern. Ein Handel wird bei der Überkreuzung der angegebenen Niveaus eröffnet. Die Standardwerte sind K = 11, D = 3, Sl = 3. Der EA eröffnet einen Handel, wenn die vom Händler angegebenen überkauften und überverkauften Niveaus überschritten werden. Trades werden durch Take-Profit-Levels geschlossen, die vom Broker verborgen werden. Wenn eine falsche Richtung gewählt wird, eröffnet der EA ein Mittelungsg
Mobius AUDCAD
Volodymyr Strilets
Experten
Der EA verfügt über zwei Strategien, die jeweils für ein bestimmtes Marktverhalten entwickelt wurden. Die Verwendung beider Strategien ermöglicht es Ihnen, einen großen Bereich der Handelszeit abzudecken und hohe und stabile Ergebnisse zu erzielen. Die Channel-Strategie basiert auf dem Prinzip des Scalpings innerhalb der Channel-Grenzen in Zeiten geringer Volatilität. (Modifizierte Strategie aus Version 1.1) Die Trend-Strategie basiert auf dem Prinzip, dem Trend während der Stunden mit hoher Vol
GBP Scalper
Igor Myshkin
Experten
Der Expert Advisor arbeitet täglich mit mehreren Paaren und verwendet Scalping auf M15, verfügt über eingebaute Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen und verwendet ein Floating-Step-Mittelungsgitter, um Drawdowns zu schließen Sie können die Echtzeit-Statistiken des Expert Advisors hier einsehen: https://www.mql5.com/ru/signals/905446#!tab=stats Arbeitsvorgaben werden am Tag des Kaufs versandt Empfohlene Paare: GBP/USD, GBP/JPY, GBP/AUD, GBP/CAD Risiken: Das anfängliche Los beträgt 0,02 pro 10
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Experten
Gold Ultimate_bs ist ein hochentwickelter MT4-Forex-Indikator für den Handel mit XAUUSD, der verschiedene Strategien und Managementtechniken umfasst, darunter die Martingale-Strategie. Dieser Indikator arbeitet autonom und wählt die Trades zu bestimmten Zeiten des Tages aus, nachdem er mehrere Prüfungen und Filter durchlaufen hat. Er enthält robuste Risikomanagementprotokolle, die automatisch die Geschäfte bei Erreichen vordefinierter Gewinn- oder Verlustschwellen schließen, um das Kapital zu sc
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Experten
HEDGING UND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Dieser Experte wird Ihre Handelsposition automatisch absichern. Es gibt 2 Schaltflächen auf dem Chart, mit denen Sie einen Handel eingehen können. Die blaue Taste für den Kauf und die rote Taste für den Verkauf. Er kann auch alle abgesicherten Positionen mit einem Trailing-Stop versehen. Er kann auch seine eigenen Trades mit automatischer Eingabefunktion öffnen. Wie es funktioniert : (1) Durch Anklicken der Schaltfläch
IQ Spider
Alexander Kovalenko
Experten
Die Ideologie des Expert Advisors basiert auf der Erteilung von Vorwärts- und Rückwärtsaufträgen. Direkte Orders werden mit einer konstanten Anfangsrate platziert, die Rate der umgekehrten Orders nimmt ständig zu. Bei Erreichen eines ausreichenden Gewinns werden alle Aufträge gleichzeitig geschlossen, woraufhin eine neue Iteration beginnt. Ein Beispiel für die Arbeit des Expert Advisors in Echtzeit können Sie hier sehen . Eingabeparameter Programmsprache - wählen Sie die Sprache aus, in der der
Swing Strawberry
Muhammad Radzhi Bin Abdul Rahman
Experten
Swing Strawberry Gold - Fortgeschrittener Gold Swing Trading Expert Advisor (EA) Swing Strawberry ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die Swing-Trading-Strategien für GOLD (XAUUSD) anwenden. Dieser leistungsstarke EA identifiziert und nutzt Marktschwankungen, um die Gewinne aus kurz- bis mittelfristigen Preisbewegungen zu maximieren und gleichzeitig das Risiko intelligent zu verwalten. Hauptmerkmale: Optimiert für den Handel mit GOLD (XAUUSD) Nutzt
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Golden Cross EA - Intelligenter Trendhandel mit Pullback-Präzision Treten Sie ein in die Welt des intelligenten Handels mit Golden Cross EA , einem leistungsstarken, funktionsreichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um goldene Gelegenheiten mit Hilfe der klassischen und bewährten 2 Moving Average Golden Cross Strategie zu identifizieren. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bringt durch die Kombination von intelligenter Logik, dynamischer Grafik und vollständ
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Der MultiFX CrossFire MA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit hoher Präzision unter Verwendung des 20-Perioden-Kanals des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA ) zu handeln. Die Haupt-Handelslogik basiert auf: Einstieg in den Handel : Wenn die Kerze die untere Grenze des 20 SMA überschreitet und dann die obere Grenze durchbricht, eröffnet der EA eine Long-Position. Verkaufen : Wenn die Kerze die obere Begrenzung des 20 SMA überschreitet und dann die untere Begrenzung durchbrich
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Experten
Entdecken Sie intelligentes und professionelles Trading mit Tabow 3.1 Tabow 3.1 ist ein präzise entwickelter Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, mögliche Hochs und Tiefs mithilfe des Awesome Oscillators zu identifizieren. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind—basierend auf Schwellenwerten, deren Veränderungen und weiteren Kriterien—für qualitativ hochwertige Einstiegssignale. Der EA öffnet jeweils nur einen Trade und nutzt fein abgestimmte Take-Profit- (
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experten
Imperium-Muster EA VERWENDET ES NUR MIT DEN SET-DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---er hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis bekommen ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynamischen Ausstieg schließen kann. Diese Funk
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
Experten
Iberian EA Ultimate - FX H4 ist ein vollautomatischer professioneller Forex Expert Advisor. Dieser EA handelt nach Trends (KEIN Scalping, KEINE Martingale) Dieser EA kombiniert verschiedene Strategien, um die Möglichkeit eines Trends zu überprüfen und eine Reihe von globalen Validierungen, um die endgültige Genehmigung für die Eröffnung der Bestellung zu geben Trotz seiner Komplexität ist die Erkennung von Trends nicht immer die größte Schwierigkeit, sondern es ist auch notwendig zu wissen, wan
Dynamic Express
Dmitriy Zaripov
Experten
Eine der besten Lösungen für die Arbeit auf dem Devisenmarkt mit Martingale . Das Auftragsraster wird dynamisch festgelegt, je nach Marktsituation, was es Ihnen ermöglicht, Drawdowns von bis zu 5.000 Pips oder mehr einfach und schmerzlos zu überstehen. Und der durchschnittliche TakeProfit wird in der Nähe der Unterstützungs-/Widerstandsniveaus festgelegt, was die Wahrscheinlichkeit seines Auslösens erhöht (da der Kurs nach der Repo-Regel immer zum Unterstützungs-/Widerstandsniveau zurückkehrt, u
Tornadoo
Martin Kirschner
Experten
Martingal oder Fixlot !! Zeiteinheit: 1 min MM Type 1 Mrtingale MM Typ 2 Fixlot Mindesthebel: 1: 500 und oder 1: 1000 In den Diskussionen werde ich gleich ein paar Sätze hinzufügen. Der EA ist für EURUSD programmiert, kann aber auch mit anderen Paaren verwendet werden. In diesem Fall müssen die Einstellungen angepasst werden! Wünsche viel Glück. Ich teste auf den beiden Accounts relativ viele Settings also wunder euch nicht wenn es einam mehr oder weniger ist!  Echter Account Broker FBS Server
Terminator NAS100
Aleksandr Krokhalev
Experten
Terminator - NAS100 ist ein Scalper mit Push-Back-Order-System. Der Roboter sammelt eine Position aus der Orderwolke und fixiert konsequent Gewinne durch Trailing. Eine Schwachstelle im NAS100-Tool wird als Signal genutzt. Und die hohe Volatilität ermöglicht es Ihnen, in kurzen Sitzungen einen Gewinn zu erzielen. Für den korrekten Betrieb müssen Sie die Einstellungsdatei herunterladen und das richtige Konto auswählen! Parameter wurden für NAS100 mit !!!!(7 Stellen) optimiert !!! und Spread 0
Aries Revenge EA
Corey A Brown
Experten
________________________________________________________________________ _ _______ _________________________________________________________________________________________ Sind Sie auf der Suche nach REVENGE auf dem Markt mit einem leistungsstarken EA mit einem niedrigen DD und Konsistenz, die produziert realistische & glaubwürdige Ergebnisse ? Nun, Sie haben die richtige 1 gefunden. Wir stellen Ihnen "ARIES REVENGE" vor . ARIES REVENGE IST SICHER & SOLIDE, WÄHREND ER KAMPFERPROBT IST. OF
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
Green Direction EA
Matas Milevicius
Experten
Bitte verwenden Sie ihn auf einem vps-Server und er wird Ihnen stabile Gewinne mit einem sehr geringen prozentualen Verlust bringen! Die im EA verwendete Handelsstrategie: 1.Preis-Aktion 2. intelligente Martingale 3.gleitender Durchschnitt filtern Empfehlungen für Paare: Alle wichtigen Paare, aber am besten EURUSD, GBPUSD und USDJPY. Kein Gold, Brent oder ähnliches. Empfehlungen für den Zeitrahmen: Der Zeitrahmen des Charts kann beliebig sein. Aber beste Ergebnisse ist mit M15, M5. Wenn
Atlant
Haghislam Aloev
Experten
Der Atlant Expert Advisor basiert auf der Kombination von zwei grundlegenden Indikatoren (gleitender Durchschnitt und Momentum), die im MetaTrader 4-Terminal verfügbar sind. Wenn ein Kauf- (Verkaufs-) Signal erscheint, eröffnet der EA ein Kauf- (Verkaufs-) Geschäft. Wenn ein wiederholtes Signal erscheint, eröffnet der EA ein zusätzliches Geschäft, vorausgesetzt, dass das erste Basisgeschäft einen Verlust aufweist. Der EA bildet also ein Raster von Aufträgen. Das Volumen der ersten Order und das
MartiBearEA
Matas Milevicius
Experten
MartBear EA - Neue intelligente Handelsmethodik! MartiBear Roboter ist sehr einfach, und sehr vielversprechend Geld machen Maschine! Keine komplizierte Einrichtung! Keine langfristige Optimierung! Keine speziellen Set-Dateien! Funktioniert auf jedem Handelspaar (am besten EURCHF/AUDUSD)! Empfohlenes Startguthaben 500usd/eur für Losgröße 0.01. Geringes Risiko mit proportionalem Gewinn! Der Roboter erfordert keine zusätzlichen Einstellungen, wählen Sie einfach das Handelslot und legen Sie los!
Aero Trade
Alprian
Experten
AERO EA basierend auf Adaptive Engine Range Over (AERO) Handel mit Single Possiton mit TP SL und Schließen durch Signal Kein Marti Kein Raster Kein Hitory Reader Echte Backtesting-Ergebnisse Strategie hat Backtesting seit 2020 - 2024 EA funktioniert unter verschiedenen Marktbedingungen Empfehlungen: Mindesteinlage :$100 Paar : GBPCAD Zeitrahmen : M1 Für bessere Ergebnisse USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risiko-Warnung: Bevor Sie den AERO EA kaufen, sollten Sie sich über die damit verbu
Advance Trends Intellegence mt4
Rudy Oloan Hasibuan
Experten
Advance Trend Intellegence EA ist Powefull Expert Advisor Basis auf Trend nach Strategie. Dieser Experte mit Voraus dynamischen Algorithmus zu cathching den Markt Trend. Mit diesem EA Aufträge, die genaue Eintrag Aufträge in den Markt im Einklang mit dem Trend Signal gemacht werden. Diese EA haben eine gute Leistung, die mehr als 1 Jahre mit echten Ticks Geschichte Daten getestet wurde. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden, aber bitte verwenden Sie diesen EA auf EURUSD Paar b
Trend Line PRO EA mt4
Evgenii Aksenov
4.65 (46)
Experten
Der Trend Line EA-Advisor handelt auf Basis der Signale des Trend Line PRO-Indikators im automatischen Modus. Ein zusätzlicher Satz von Funktionen ermöglicht es der Trend Line PRO Strategie, mit jedem Instrument in MT4 Break-Even zu werden: Gold, Forex, Indizes, Aktien, Krypto. Großer Verkauf 50% OFF! Preis $199. Regulärer Preis $398 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. All
Intra Day Scalping EA
Oliver Gideon Amofa Appiah
Experten
Der EA handelt entsprechend dem angegebenen Trend. Er eröffnet nur Trades in der Richtung des Trends und ändert die Richtung, sobald sich der Trend ändert. Er verfügt über eine Wiederherstellungsfunktion, um alle Trades auszugleichen, die ins Minus gehen, und versucht, alle mit einem gewissen Gewinn, Break-even oder minimalen Verlust zu schließen. Die Einstellungen können vollständig angepasst werden, ob für Scalping oder Intraday-Zwecke. Voreingestellte Einstellungen für EURUSD, EURJPY und EURG
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt nach den Prinzipien der institutionellen Marktlogik. Nur 5 Exemplare zum Premium-Preis, dann wird der Preis steigen! GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der nach den Grundsätzen der institutionellen Marktlogik entwickelt wurde und der Qualität der Handelsentscheidungen Vorrang vor ihrer Quantität einräumt. Die Strategie konzentriert sich auf die Arbeit an wichtigen Pivot-Zonen
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse - Ein effektiver Handelsroboter für XAU/USD Eigenschaften von Gold Impulse Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit Vielseitigkeit : Gold Impulse unterstützt eine Vielzahl von Handelsansätzen und -konzepten. Automatisierung : Befreit den Benutzer von der ständigen Marktbeobachtung. Anpassungsfähigkeit : Kann an spezifische Aufgaben und Marktbedingungen angepasst werden. Marktanalyse Technische Indikatoren : Verwendet gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands und Preiskanäle für die An
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Genie MT5 ist ein automatischer Devisenhandelsberater, der besonders bei denjenigen beliebt ist, die Risiken minimieren und Gewinne maximieren wollen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionen, Vorteile und Nachteile dieses Produkts. Vorteile des Golden Genie MT5 automatisierten Beraters: Automatisierung : Durch die Möglichkeit, ohne ständige Marktbeobachtung zu handeln, haben Sie mehr Zeit, sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Geschäfts- oder Privatlebens zu konzentrieren. Bi
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Amulet ist ein Expert Advisor für den Handel, der speziell für die Arbeit mit dem Instrument XAU/USD (Gold gegen US-Dollar) entwickelt wurde. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seine komplexe Struktur und den Einsatz moderner Technologien des maschinellen Lernens und der Big Data-Verarbeitung aus. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Handelsroboters: Hauptmerkmale: Verwendung von tiefen neuronalen Netzen : Damit können Sie gleichzeitig historische Kursrei
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"Aurus Gold" ist ein Programm, das den Devisenmarkt (Forex) automatisch und ohne menschliches Zutun analysieren und handeln kann. Dieses innovative Werkzeug für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren. die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Hauptaufgabe von Aurus Gold ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken für Investoren zu minimieren. Es ist in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten, basierend auf
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen e
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Fish Scalper Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Goldwerten (XAU/USD) entwickelt wurde. In der Regel verwenden solche Roboter algorithmische Methoden, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieses Programm verwendet integrierte Formeln, um Daten in Echtzeit zu ve
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold AI EA für den Goldhandel auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigste
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Zu den Vorteilen des Black Gold EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, anhand historischer Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine G
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Alive Gold MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool für den Forex-Handel, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, das Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Er arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die v
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor ist ein automatischer Handelsroboter, der für die Erzielung von Gewinnen auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er verwendet komplexe Algorithmen und technische Indikatoren, um Preisdiagramme zu analysieren und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analysiert Volatilität, Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus un
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die vollst
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold EA für MT4 ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Vorteile Smart Gold EA ist eine inno
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold AI EA für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigsten Hän
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold MT4 Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD , um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Vorteile von Smart Gold EA Advisor Smart Gold E
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, auf dem Währungen 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden. Der Devisenhandel bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern die Möglichkeit, von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Um sich jedoch erfolgreich auf dem Devisenmarkt zu bewegen, bedarf es eines umfassenden Verständnisses der Faktoren, die die Währungsbewegungen beeinflussen, sowie der Fähigkeit zur technischen Analyse und zu Risikomanage
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Ai Ea ist nicht nur ein Berater, sondern ein Virtuose des kurzfristigen Handels, geboren, um hochvolatile Märkte mit minimalen Spreads zu erobern. Sein Herzstück ist ein einzigartiger Multikomponenten-Algorithmus, der Marktdaten blitzschnell und in Echtzeit verarbeitet. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Nächster Preis 999 : Der Preis erhöht sich je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Dieser Scalping-Meister eröffnet wie ein Raubtier fas
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Merlin Scalp EA - MT4 Expert Advisor, spezialisiert auf Gold Merlin Scalp EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Sein Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf XAU/USD: Der EA wurde entwickelt, um die einzigartigen Merkmale des Goldpreisverhaltens zu berücksichtigen, wie seine Volatilität
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Aurum Master Expert Advisor wurde für den effizienten Handel mit Gold und beliebigen Währungen entwickelt, um Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren. Der Advisor passt sich aktiv an die sich verändernde Marktdynamik an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Maß an Vorhersagegenauigkeit. Auf diese Weise können Sie die optimalen Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen bestimmen und so ein maximales Gewinnpotenzial anstreben.
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effektiven Handel mit Gold und anderen Währungswerten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel erfolgt durch schwebende Aufträge in Richtung des Trends. Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Advisor ist in der Lage, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen, indem er statistisch sign
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Falcon Gold ist ein hochfrequenter EA mit relativ geringem Risiko. Der Scalping-Algorithmus ist darauf ausgelegt, Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und so sicherzustellen, dass jeder Trade mit höchster Erfolgsaussicht ausgeführt wird. Das optimale Währungspaar für diesen Scalping-Roboter ist XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Er ist ideal für Trader, die ein aktives Handelsumfeld bevorzugen. MT4-Version Hauptmerkmale: + Kein Handelsraster + Keine Martingale-Strategi
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Apex Gold Advisor: Genauigkeit und Effizienz für MT4 In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels, in der jede Sekunde und jeder Pip zählt, hebt sich Apex Gold Advisor als ein Tool hervor, das für eine hohe Genauigkeit der Markteintritte sorgt. Speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt, ist dieser Advisor eine leistungsstarke Lösung für Händler, die ihre Rentabilität maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren möchten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mq
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Advanced Gold Sniper ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA ist so konzipiert, dass er die besonderen Merkmale der Goldpreisbewegu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension