Forex Diamond EA MT5

Forex Diamond EA - Zuverlässiger automatisierter Handel mit intelligenten Algorithmen

Forex Diamond EA ist ein bewährter Expert Advisor, der mit einer Kombination aus Trend- und Gegentrend-Strategien beständige Ergebnisse liefert. Der Forex Diamond EA, dem Tausende von Händlern seit seiner Einführung vertrauen, zeichnet sich durch seine intelligente Handelslogik, sein anpassungsfähiges Geldmanagement und seine Fähigkeit aus, unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu sein.

Der Forex Diamond EA wurde jetzt mit fortschrittlichen Funktionen erweitert, um den Anforderungen des modernen Handels gerecht zu werden, einschließlich eines Drawdown-Schutzes und eines Randomisierungssystems, das ideal für die Herausforderungen von Prop-Firmen ist, und ist damit leistungsfähiger als je zuvor.

Ein komplettes, volldynamisches Handelssystem für maximale Zuverlässigkeit und Gewinn

Die meisten Handelssoftwares behandeln nur einen Aspekt Ihrer Handelsstrategie, wie z.B. den Handel mit kleinen Spreads oder die Beobachtung von Marktumkehrsignalen. Das Problem bei diesem Einzelstrategie-Ansatz ist, dass es an einer Gesamtstrategie fehlt, um jede Taktik zu maximieren. Bei Forex Diamond gibt es dieses Problem nicht! Jedes Handelswerkzeug ist auf eine allgemeine Handelsstrategie abgestimmt, was bedeutet, dass jede Aktion zusammenarbeitet, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen.





Die wichtigsten Merkmale von Forex Diamond EA



3 völlig unabhängige Handelssysteme in einem EA

Dynamische Handelslogik

Selbstaktualisierender Algorithmus

Hohe Handelsfrequenz

Angemessene dynamisch berechnete Stop Loss und Take Profit Levels

Weniger Optimierungsbedarf als bei anderen Robotern

Hoher Schutz vor Slippage

Hoher Spread-Schutz

Gewinnschutz-System

Drawdown-Schutzsystem

Zufallsgenerator-System

Zeitmanagement-System

Forex Diamond EA ist eine seltene Kombination aus Trend- und Gegentrend-Strategien, intelligentem Money-Management, dynamischen Handelsparameter-Konfigurationen und schneller Handelsausführung. Forex Diamond EA ist ein komplettes Handelssystem für Devisenhändler, die Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Leistung wünschen. Forex Diamond wurde entwickelt, um mit 3 bewährten Algorithmen zu handeln: 1. Signal-Strategie: Forex Diamond ЕА nutzt seine Trend-Retrace Signalstrategie, um systematisch profitable Trades auszuführen. Der Algorithmus wendet geduldig gut erprobte Handelsparameter an, um vom Markttrend zu profitieren und gleichzeitig Ihre Gewinne zu sichern. 2. Gegentrend-Strategie: Forex Diamond setzt seine Countertrend-Strategie ein, um den Markt auf mögliche Trendumkehrungen zu beobachten. Sobald eine Gelegenheit erkannt wird, passt Forex Diamond EA seine Handelsparameter dynamisch an, um das Gewinnpotenzial jedes Handels zu maximieren. 3. Scalping-Strategie: Die Countertrend Scalping Strategie von Forex Diamond nutzt kleine Spread Trades, die mit Präzision und Geschwindigkeit ausgeführt werden. Das dynamische Handelssystem von Forex Diamond passt Ihre Handelsparameter schnell an, um selbst den volatilsten Märkten gerecht zu werden.

Offizielle Empfehlungen

Zeitrahmen: M15

Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY

Schnelles Backtesting: M1-Daten + Eröffnungskurse

Genaues Backtesting: M15-Daten + Jeder Tick (empfohlen für beste Modellierungsqualität) Empfohlene Einstellungen: Die Standardeinstellungen sind für alle unterstützten Paare am besten geeignet!

Vollständig kompatibel mit proprietären Handelsfirmen, finanzierten Konten, FTMO und ähnlichen Plattformen. Forex Diamond EA kommt mit: