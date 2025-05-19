Crypto Investor EA
- Experten
- Lachezar Krastev
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 12 November 2025
- Aktivierungen: 10
Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein Profi sind, Crypto Investor EA ist Ihr Vorteil beim Navigieren durch die hochvolatilen Bewegungen von Bitcoin.
Angetrieben von hochmodernen Algorithmen, angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen und aufgebaut auf einer blitzschnellen, intuitiven Plattform, ist Crypto Investor EA nicht einfach nur ein Trading-Bot - es ist Ihr spezieller Motor, um Bitcoin-Gewinne zu erzielen und jeden großen Marktanstieg mitzunehmen: Kein Hinterfragen mehr! Keine verpassten Chancen mehr! Keine Verzögerungen mehr!
Bewährte Leistung, totale Kontrolle - der intelligentere Weg, mit Bitcoin zu handeln
Empfehlungen:
- Empfohlener Zeitrahmen: M15
- Empfohlene Backtest-Methode: M15 + jeder Tick
- Schnelle Backtest-Methode: M1 + offener Preis
- Unterstützte Kryptowährungen: BTCUSD (Bitcoin)
- Empfohlene Einstellungen: die Standardeinstellungen!
Es gibt auch eine MT5-Version! Schauen Sie auf mein Profil!
Was ist Crypto Investor EA?
Herausragende Eigenschaften von Crypto Investor EA
- 24/7 automatisierte Marktüberwachung
- Handelsmöglichkeiten in Echtzeit
- Intelligente Handelsauswahl
- Kein emotionaler Handel - nur logische, datengesteuerte Aktionen
- Adaptive Lernalgorithmen
- Minimale Starteinlage ($500)
- Volle Kompatibilität mit MT4 und MT5
- Engagierter technischer Support
- Blitzschnelle Ausführung
- Präzise Handelsentscheidungen - keine emotionalen Fehler
- Marktanpassung - passt sich sofort an neue Daten an
- Flexible Automatisierung - vollautomatische oder manuelle Steuerung, je nach Ihren Wünschen
- Drawdown-Schutzfunktionen
- Randomisierungssystem
Crypto Investor EA kommt mit Drawdown Protection Funktionen
Smarteres Risikomanagement für sicheren Bitcoin-Handel
Mit Crypto Investor EA handeln Sie nicht einfach nur - Sie nutzen dieselbe strategische Kraft und Anpassungsfähigkeit, die professionelle Händler einsetzen, um in einem der volatilsten Märkte der Welt die Nase vorn zu haben.
Chancen ohne Ende - aktiver, dynamischer Handel
- Kein Warten.
- Keine verpassten Gelegenheiten.
- Mit Crypto Investor EA bleibt Ihr Bitcoin-Portfolio in Bewegung.
- Immer auf der Jagd.
- Immer handeln.
- Immer wachsend.
Bitcoin-Handel neu erfunden: Inspiriert von den besten Strategien
Crypto Investor EA Einstellungen
- WinLargeFonts - true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.
- FixedLots - Der Umfang des festen Handelsvolumens. Wenn Sie AutoMM>0 verwenden, spielt der Wert des Parameters FixedLots keine Rolle.
- AutoMM - Wenn dieser Parameter auf einen Wert größer als Null gesetzt wird, wird ein proportionales automatisches Geldmanagement aktiviert. Die Berechnung des Risikos bei Kryptowährungen kann sehr komplex sein, daher haben wir den Prozess vereinfacht. Bei einem Kontostand von 1.000 $ und einer Risikoeinstellung von 1 % eröffnet der Crypto Investor EA beispielsweise Trades mit einer Losgröße von 0,01. Da dieser EA jedoch eine Grid- und Martingale-Strategie verwendet, empfehlen wir dringend, die Standard-Risikoeinstellung von 0,1 % für einen konservativeren und stabileren Handel zu verwenden.
- K_Mart - Losgrößenmultiplikator für die erste Zeile zusätzlicher Trades.
- Magic - Ein eindeutiger Bezeichner, durch den Crypto Investor EA seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.
- EA_Comment - Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die Crypto Investor EA-Trades markieren möchten.
- MaxSpread - Maximal erlaubter Spread.
- OnlyManualTrading - um nur manuell mit dem Crypto Investor EA zu handeln, setzen Sie diesen Parameter auf true. Standardmäßig ist der Wert false: Dies bedeutet, dass der Roboter automatisch handeln kann und für den manuellen Handel verwendet werden kann.
- M1_Execution - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Ausführung der Handelslogik beim Öffnen des M1-Balkens
- ForceProfit - Definiert den angestrebten durchschnittlichen Gewinn als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Da Bitcoin sehr volatil ist und im Laufe der Jahre erheblich an Wert gewonnen hat, ist die Verwendung eines festen Pip-Wertes nicht mehr sinnvoll. Stattdessen bindet dieser Parameter das Gewinnziel direkt an den aktuellen Bitcoin-Kurs und sorgt dafür, dass sich die Strategie an die Marktbedingungen anpasst. Basierend auf unseren umfangreichen Tests liefert dieser Ansatz konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- CloseOnReverse - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren des Schließens der Trades bei einem Reversal Bar.
- CloseReverseBarTF - Zeitrahmen für das System zur Erkennung von Umkehrstäben. Der Standardwert ist 15. Mögliche Werte sind: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080
- ForceLoss - Definiert den maximal zulässigen durchschnittlichen Verlust als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin und des beträchtlichen Preisanstiegs im Laufe der Jahre ist die Verwendung eines festen Pip-basierten Stop-Levels nicht mehr effektiv. Stattdessen passt dieser Parameter die Verlustschwelle dynamisch an den aktuellen Bitcoin-Kurs an, so dass die Strategie bei sich ändernden Marktbedingungen flexibel und relevant bleibt. Unsere Tests bestätigen, dass diese Methode eine konsistentere und realistischere Risikokontrolle bietet.
- FixedTakeProfit - Fester Take-Profit in Pips.
- FixedStopLoss - Fester Stop-Loss in Pips.
- OscPer - die Oszillatorperiode auf dem M15-Zeitrahmen
- OscLev - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im M15-Zeitrahmen
- OscPerHiTF - die Periode des Oszillators auf den Zeitrahmen H1 und H4
- OscLevHiTF - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau auf dem H1- und H4-Zeitrahmen
- ..............
