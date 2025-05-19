Crypto Investor EA

2

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein Profi sind, Crypto Investor EA ist Ihr Vorteil beim Navigieren durch die hochvolatilen Bewegungen von Bitcoin.

Angetrieben von hochmodernen Algorithmen, angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen und aufgebaut auf einer blitzschnellen, intuitiven Plattform, ist Crypto Investor EA nicht einfach nur ein Trading-Bot - es ist Ihr spezieller Motor, um Bitcoin-Gewinne zu erzielen und jeden großen Marktanstieg mitzunehmen: Kein Hinterfragen mehr! Keine verpassten Chancen mehr! Keine Verzögerungen mehr!

Handeln Sie schärfer. Schneller handeln. Erreichen Sie mehr - mit dem Crypto Investor EA zu Ihren Diensten.


Bewährte Leistung, totale Kontrolle - der intelligentere Weg, mit Bitcoin zu handeln

Crypto Investor EA liefert leistungsstarke Ergebnisse durch eine Verschmelzung von hochpräzisen Handelsstrategien und intelligentem Geldmanagement - alles gestützt durch Live-Performance mit echtem Geld. Dies ist nicht nur Theorie oder Verkaufsgespräch. Es handelt sich um eine getestete Lösung, die in einem einzigen Monat unter realen Marktbedingungen gute Renditen geliefert hat. Sehen Sie sich die Live-Ergebnisse von Crypto Investor EA auf meinem Profil an!

Ob Sie ein wachstumsorientierter Investor sind, der hohe Renditen anstrebt, oder ein risikobewusster Händler, der Beständigkeit und Kapitalschutz sucht, Crypto Investor EA passt sich Ihren persönlichen Handelszielen an. Mit Crypto Investor EA handeln Sie Bitcoin auf Ihre Weise - mit Strategien, denen Profis vertrauen und die sich dort bewährt haben, wo es darauf ankommt: auf dem echten Markt.


Empfehlungen:

  • Empfohlener Zeitrahmen: M15
  • Empfohlene Backtest-Methode: M15 + jeder Tick
  • Schnelle Backtest-Methode: M1 + offener Preis
  • Unterstützte Kryptowährungen: BTCUSD (Bitcoin)
  • Empfohlene Einstellungen: die Standardeinstellungen!

Es gibt auch eine MT5-Version! Schauen Sie auf mein Profil!


Was ist Crypto Investor EA?

Crypto Investor EA ist ein vollautomatisches Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um den Bitcoin-Markt zu beherrschen. Angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen, analysiert es Live-Daten und führt Trades mit einer Geschwindigkeit und Präzision aus, die kein Mensch erreichen kann. Im Gegensatz zu generischen Bots ist es auf die einzigartige Volatilität, das Momentum und die Trends von Bitcoin abgestimmt und liefert über vertrauenswürdige Broker Signale mit hohem Vertrauen.

Mit Crypto Investor EA automatisieren Sie nicht einfach nur Trades - Sie setzen eine intelligente, auf Bitcoin fokussierte Engine ein, die auf reale Ergebnisse ausgelegt ist.


Herausragende Eigenschaften von Crypto Investor EA

  • 24/7 automatisierte Marktüberwachung
  • Handelsmöglichkeiten in Echtzeit
  • Intelligente Handelsauswahl
  • Kein emotionaler Handel - nur logische, datengesteuerte Aktionen
  • Adaptive Lernalgorithmen
  • Minimale Starteinlage ($500)
  • Volle Kompatibilität mit MT4 und MT5
  • Engagierter technischer Support
  • Blitzschnelle Ausführung
  • Präzise Handelsentscheidungen - keine emotionalen Fehler
  • Marktanpassung - passt sich sofort an neue Daten an
  • Flexible Automatisierung - vollautomatische oder manuelle Steuerung, je nach Ihren Wünschen
  • Drawdown-Schutzfunktionen
  • Randomisierungssystem


Crypto Investor EA kommt mit Drawdown Protection Funktionen

Besonders geeignet (und nicht nur) für Benutzer, die mit Prop-Firmen, FTMO und fundierten Konten handeln, mit den Schlüsselfunktionen Max Daily und Equity Protections.


Smarteres Risikomanagement für sicheren Bitcoin-Handel

Crypto Investor EA wurde nicht nur entwickelt, um Gewinne zu erzielen, sondern auch, um Ihr Kapital zu schützen. Jeder Handel wird von ausgeklügelten Risikomanagement-Systemen gesteuert, die sich automatisch an die Marktbedingungen anpassen und Ihr Risiko selbst bei den volatilsten Bitcoin-Bewegungen unter Kontrolle halten. Von präzise kalibrierten Stop-Losses und Break-Even-Strategien bis hin zur intelligenten Positionsgröße schützt Crypto Investor EA aktiv Ihr Portfolio - damit Sie mutig handeln können, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Ganz gleich, ob Sie auf schnelles Wachstum oder stetige, langfristige Gewinne abzielen, Sie verfügen über dieselben intelligenten Risikotools, die auch von professionellen Händlern verwendet werden - alle arbeiten im Hintergrund, um Ihre Strategie sicher zu halten.

Mit Crypto Investor EA handeln Sie nicht einfach nur - Sie nutzen dieselbe strategische Kraft und Anpassungsfähigkeit, die professionelle Händler einsetzen, um in einem der volatilsten Märkte der Welt die Nase vorn zu haben.


Chancen ohne Ende - aktiver, dynamischer Handel

Eine der größten Frustrationen für Bitcoin-Händler ist es, sich auf Bots zu verlassen, die tagelang untätig sind, Chancen verpassen und Gewinne auf dem Tisch liegen lassen. Crypto Investor EA ist anders.

Der Crypto Investor EA wurde speziell für die hochvolatile Bitcoin-Welt entwickelt, um täglich profitable Bitcoin-Trades zu finden und auszuführen - nicht einmal in der Woche, nicht einmal im Monat. Er ist ein aktives Kraftpaket, das ständig die Bitcoin-Marktbedingungen analysiert und schnell handelt, um jede echte Gelegenheit zu nutzen.

  • Kein Warten.
  • Keine verpassten Gelegenheiten.
  • Mit Crypto Investor EA bleibt Ihr Bitcoin-Portfolio in Bewegung.
  • Immer auf der Jagd.
  • Immer handeln.
  • Immer wachsend.


Bitcoin-Handel neu erfunden: Inspiriert von den besten Strategien

Crypto Investor EA schöpft seine Kraft aus einigen der erfolgreichsten Bitcoin-Handelsmethoden, die jemals entwickelt wurden, und verbindet nahtlos Scalping-Präzision mit trenddominierenden Systemen, denen professionelle Händler vertrauen.

Crypto Investor EA verfeinert seinen Ansatz durch fortschrittliche Taktiken, die von den erfolgreichsten Bitcoin-Strategien der Branche inspiriert sind:

Innovatives Grid-Management
Durch intelligentes Management der Trades mittels adaptiver Grid-Techniken gewährleistet Crypto Investor EA selbst unter hochvolatilen Marktbedingungen eine stetige Rentabilität.

Vielseitige Marktanpassung
Egal, ob der Markt bullish oder bearish ist, Crypto Investor EA navigiert durch beide Umgebungen, um beständige Gewinne zu erzielen.

Automatisierte Handelseffizienz
Alle Handelsprozesse sind automatisiert - vom Scannen der Märkte bis hin zur Ausführung der Trades - was Ihnen Zeit spart und emotionale Entscheidungen überflüssig macht.

Verbessertes Risikomanagement und Genauigkeit
Mit fortschrittlichen Algorithmen und eingebauten Sicherheitsvorkehrungen minimiert Crypto Investor EA potenzielle Verluste und maximiert die Präzision der Handelsaktionen.

Laserscharfe Trendanalyse
Durch die fortschrittliche Trenderkennung ermittelt Crypto Investor EA intelligente Ein- und Ausstiegspunkte mit erstaunlicher Genauigkeit.


Crypto Investor EA Einstellungen

  • WinLargeFonts - true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.
  • FixedLots - Der Umfang des festen Handelsvolumens. Wenn Sie AutoMM>0 verwenden, spielt der Wert des Parameters FixedLots keine Rolle.
  • AutoMM - Wenn dieser Parameter auf einen Wert größer als Null gesetzt wird, wird ein proportionales automatisches Geldmanagement aktiviert. Die Berechnung des Risikos bei Kryptowährungen kann sehr komplex sein, daher haben wir den Prozess vereinfacht. Bei einem Kontostand von 1.000 $ und einer Risikoeinstellung von 1 % eröffnet der Crypto Investor EA beispielsweise Trades mit einer Losgröße von 0,01. Da dieser EA jedoch eine Grid- und Martingale-Strategie verwendet, empfehlen wir dringend, die Standard-Risikoeinstellung von 0,1 % für einen konservativeren und stabileren Handel zu verwenden.
  • K_Mart - Losgrößenmultiplikator für die erste Zeile zusätzlicher Trades.
  • Magic - Ein eindeutiger Bezeichner, durch den Crypto Investor EA seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.
  • EA_Comment - Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die Crypto Investor EA-Trades markieren möchten.
  • MaxSpread - Maximal erlaubter Spread.
  • OnlyManualTrading - um nur manuell mit dem Crypto Investor EA zu handeln, setzen Sie diesen Parameter auf true. Standardmäßig ist der Wert false: Dies bedeutet, dass der Roboter automatisch handeln kann und für den manuellen Handel verwendet werden kann.
  • M1_Execution - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Ausführung der Handelslogik beim Öffnen des M1-Balkens
  • ForceProfit - Definiert den angestrebten durchschnittlichen Gewinn als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Da Bitcoin sehr volatil ist und im Laufe der Jahre erheblich an Wert gewonnen hat, ist die Verwendung eines festen Pip-Wertes nicht mehr sinnvoll. Stattdessen bindet dieser Parameter das Gewinnziel direkt an den aktuellen Bitcoin-Kurs und sorgt dafür, dass sich die Strategie an die Marktbedingungen anpasst. Basierend auf unseren umfangreichen Tests liefert dieser Ansatz konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • CloseOnReverse - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren des Schließens der Trades bei einem Reversal Bar.
  • CloseReverseBarTF - Zeitrahmen für das System zur Erkennung von Umkehrstäben. Der Standardwert ist 15. Mögliche Werte sind: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080
  • ForceLoss - Definiert den maximal zulässigen durchschnittlichen Verlust als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin und des beträchtlichen Preisanstiegs im Laufe der Jahre ist die Verwendung eines festen Pip-basierten Stop-Levels nicht mehr effektiv. Stattdessen passt dieser Parameter die Verlustschwelle dynamisch an den aktuellen Bitcoin-Kurs an, so dass die Strategie bei sich ändernden Marktbedingungen flexibel und relevant bleibt. Unsere Tests bestätigen, dass diese Methode eine konsistentere und realistischere Risikokontrolle bietet.
  • FixedTakeProfit - Fester Take-Profit in Pips.
  • FixedStopLoss - Fester Stop-Loss in Pips.
  • OscPer - die Oszillatorperiode auf dem M15-Zeitrahmen
  • OscLev - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im M15-Zeitrahmen
  • OscPerHiTF - die Periode des Oszillators auf den Zeitrahmen H1 und H4
  • OscLevHiTF - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau auf dem H1- und H4-Zeitrahmen
  • ..............



Auswahl:
Dylan Alias
45
Dylan Alias 2025.11.26 11:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Maxwell Morris
25
Maxwell Morris 2025.07.31 07:04 
 

Account almost blown off, 1500 usd gone, not grid, but pure martingale. Useless EA.

Lachezar Krastev
79109
Antwort vom Entwickler Lachezar Krastev 2025.09.11 06:51
Hello Maxwell, thanks for sharing your experience. I'd like to remind you of your earlier feedback where you wrote: "You guys created one of the best EA I have ever seen. You can see my profit I less than one month of using it. Keep up the good work" This shows that Crypto Investor EA was working successfully for you in the beginning. What often happens in such cases is that after seeing strong results, traders increase their risk settings. Higher risk can lead to larger profits, but it can also increase the chance of losses. It's important to note that the EA itself continues to perform well under recommended settings. Please feel free to review my own live account, where you can see that the EA is trading as expected. I always advise using balanced risk to achieve stable long-term results.
Antwort auf eine Rezension