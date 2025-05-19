Crypto Investor EA MT5

WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein Profi sind, Crypto Investor EA ist Ihr Vorteil beim Navigieren durch die hochvolatilen Bewegungen von Bitcoin. Angetrieben von hochmodernen Algorithmen, angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen und aufgebaut auf einer blitzschnellen, intuitiven Plattform, ist Crypto Investor EA nicht einfach nur ein Trading-Bot - es ist Ihr spezieller Motor, um Bitcoin-Gewinne zu erzielen und jeden großen Marktanstieg mitzunehmen: Kein Hinterfragen mehr! Keine verpassten Chancen mehr! Keine Verzögerungen mehr!

Handeln Sie schärfer. Schneller handeln. Erreichen Sie mehr - mit dem Crypto Investor EA zu Ihren Diensten.









Bewährte Leistung, totale Kontrolle - der intelligentere Weg, mit Bitcoin zu handeln

Crypto Investor EA liefert leistungsstarke Ergebnisse durch eine Verschmelzung von hochpräzisen Handelsstrategien und intelligentem Geldmanagement - alles gestützt durch Live-Performance mit echtem Geld. Dies ist nicht nur Theorie oder Verkaufsgespräch. Es handelt sich um eine getestete Lösung, die in einem einzigen Monat unter realen Marktbedingungen gute Renditen geliefert hat. Sehen Sie sich die Live-Ergebnisse von Crypto Investor EA auf meinem Profil an!





Ob Sie ein wachstumsorientierter Investor sind, der hohe Renditen anstrebt, oder ein risikobewusster Händler, der Beständigkeit und Kapitalschutz sucht, Crypto Investor EA passt sich Ihren persönlichen Handelszielen an. Mit Crypto Investor EA handeln Sie Bitcoin auf Ihre Weise - mit Strategien, denen Profis vertrauen und die sich dort bewährt haben, wo es darauf ankommt: auf dem echten Markt.





Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: M15

Empfohlene Backtest-Methode: M15 + jeder Tick

Schnelle Backtest-Methode: M1 + offener Preis

Unterstützte Kryptowährungen: BTCUSD (Bitcoin)

Empfohlene Einstellungen: die Standardeinstellungen!

Es gibt auch eine MT4-Version! Schauen Sie auf mein Profil!

Was ist Crypto Investor EA?



Crypto Investor EA ist ein vollautomatisches Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um den Bitcoin-Markt zu beherrschen. Angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen, analysiert es Live-Daten und führt Trades mit einer Geschwindigkeit und Präzision aus, die kein Mensch erreichen kann. Im Gegensatz zu generischen Bots ist es auf die einzigartige Volatilität, das Momentum und die Trends von Bitcoin abgestimmt und liefert über vertrauenswürdige Broker Signale mit hohem Vertrauen.

Mit Crypto Investor EA automatisieren Sie nicht einfach nur Trades - Sie setzen eine intelligente, auf Bitcoin fokussierte Engine ein, die auf reale Ergebnisse ausgelegt ist.



Herausragende Eigenschaften von Crypto Investor EA



24/7 automatisierte Marktüberwachung

Handelsmöglichkeiten in Echtzeit

Intelligente Handelsauswahl

Kein emotionaler Handel - nur logische, datengesteuerte Aktionen

Adaptive Lernalgorithmen

Minimale Starteinlage ($500)

Volle Kompatibilität mit MT4 und MT5

Engagierter technischer Support

Blitzschnelle Ausführung

Präzise Handelsentscheidungen - keine emotionalen Fehler

Marktanpassung - passt sich sofort an neue Daten an

Flexible Automatisierung - vollautomatische oder manuelle Steuerung, je nach Ihren Wünschen

Drawdown-Schutzfunktionen

Randomisierungssystem









Crypto Investor EA kommt mit Drawdown Protection Funktionen

Besonders geeignet (und nicht nur) für Benutzer, die mit Prop-Firmen, FTMO und fundierten Konten handeln, mit den Schlüsselfunktionen Max Daily und Equity Protections.





Smarteres Risikomanagement für sicheren Bitcoin-Handel

Crypto Investor EA wurde nicht nur entwickelt, um Gewinne zu erzielen, sondern auch, um Ihr Kapital zu schützen. Jeder Handel wird von ausgeklügelten Risikomanagement-Systemen gesteuert, die sich automatisch an die Marktbedingungen anpassen und Ihr Risiko selbst bei den volatilsten Bitcoin-Bewegungen unter Kontrolle halten. Von präzise kalibrierten Stop-Losses und Break-Even-Strategien bis hin zur intelligenten Positionsgröße schützt Crypto Investor EA aktiv Ihr Portfolio - damit Sie mutig handeln können, ohne die Kontrolle zu verlieren.





Ganz gleich, ob Sie auf schnelles Wachstum oder stetige, langfristige Gewinne abzielen, Sie verfügen über dieselben intelligenten Risikotools, die auch von professionellen Händlern verwendet werden - alle arbeiten im Hintergrund, um Ihre Strategie sicher zu halten.





Mit Crypto Investor EA handeln Sie nicht einfach nur - Sie nutzen dieselbe strategische Kraft und Anpassungsfähigkeit, die professionelle Händler einsetzen, um in einem der volatilsten Märkte der Welt die Nase vorn zu haben.



Chancen ohne Ende - aktiver, dynamischer Handel



Eine der größten Frustrationen für Bitcoin-Händler ist es, sich auf Bots zu verlassen, die tagelang untätig sind, Chancen verpassen und Gewinne auf dem Tisch liegen lassen. Crypto Investor EA ist anders.





Der Crypto Investor EA wurde speziell für die hochvolatile Bitcoin-Welt entwickelt, um täglich profitable Bitcoin-Trades zu finden und auszuführen - nicht einmal in der Woche, nicht einmal im Monat. Er ist ein aktives Kraftpaket, das ständig die Bitcoin-Marktbedingungen analysiert und schnell handelt, um jede echte Gelegenheit zu nutzen.





Kein Warten.

Keine verpassten Gelegenheiten.

Mit Crypto Investor EA bleibt Ihr Bitcoin-Portfolio in Bewegung.

Immer auf der Jagd.

Immer handeln.

Immer wachsend.









Bitcoin-Handel neu erfunden: Inspiriert von den besten Strategien

Crypto Investor EA schöpft seine Kraft aus einigen der erfolgreichsten Bitcoin-Handelsmethoden, die jemals entwickelt wurden, und verbindet nahtlos Scalping-Präzision mit trenddominierenden Systemen, denen professionelle Händler vertrauen.





Crypto Investor EA verfeinert seinen Ansatz durch fortschrittliche Taktiken, die von den erfolgreichsten Bitcoin-Strategien der Branche inspiriert sind:





Innovatives Grid-Management

Durch intelligentes Management der Trades mittels adaptiver Grid-Techniken gewährleistet Crypto Investor EA selbst unter hochvolatilen Marktbedingungen eine stetige Rentabilität.





Vielseitige Marktanpassung

Egal, ob der Markt bullish oder bearish ist, Crypto Investor EA navigiert durch beide Umgebungen, um beständige Gewinne zu erzielen.





Automatisierte Handelseffizienz

Alle Handelsprozesse sind automatisiert - vom Scannen der Märkte bis hin zur Ausführung der Trades - was Ihnen Zeit spart und emotionale Entscheidungen überflüssig macht.





Verbessertes Risikomanagement und Genauigkeit

Mit fortschrittlichen Algorithmen und eingebauten Sicherheitsvorkehrungen minimiert Crypto Investor EA potenzielle Verluste und maximiert die Präzision der Handelsaktionen.





Laserscharfe Trendanalyse

Durch die fortschrittliche Trenderkennung ermittelt Crypto Investor EA intelligente Ein- und Ausstiegspunkte mit erstaunlicher Genauigkeit.









Crypto Investor EA Einstellungen

WinLargeFonts - true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.

- true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden. FixedLots - Der Umfang des festen Handelsvolumens. Wenn Sie AutoMM>0 verwenden, spielt der Wert des Parameters FixedLots keine Rolle.

- Der Umfang des festen Handelsvolumens. Wenn Sie AutoMM>0 verwenden, spielt der Wert des Parameters FixedLots keine Rolle. AutoMM - Wenn dieser Parameter auf einen Wert größer als Null gesetzt wird, wird ein proportionales automatisches Geldmanagement aktiviert. Die Berechnung des Risikos bei Kryptowährungen kann sehr komplex sein, daher haben wir den Prozess vereinfacht. Bei einem Kontostand von 1.000 $ und einer Risikoeinstellung von 1 % eröffnet der Crypto Investor EA beispielsweise Trades mit einer Losgröße von 0,01. Da dieser EA jedoch eine Grid- und Martingale-Strategie verwendet, empfehlen wir dringend, die Standard-Risikoeinstellung von 0,1 % für einen konservativeren und stabileren Handel zu verwenden.

- Wenn dieser Parameter auf einen Wert größer als Null gesetzt wird, wird ein proportionales automatisches Geldmanagement aktiviert. Die Berechnung des Risikos bei Kryptowährungen kann sehr komplex sein, daher haben wir den Prozess vereinfacht. Bei einem Kontostand von 1.000 $ und einer Risikoeinstellung von 1 % eröffnet der Crypto Investor EA beispielsweise Trades mit einer Losgröße von 0,01. Da dieser EA jedoch eine Grid- und Martingale-Strategie verwendet, empfehlen wir dringend, die Standard-Risikoeinstellung von 0,1 % für einen konservativeren und stabileren Handel zu verwenden. K_Mart - Lotgrößenmultiplikator für die erste Zeile zusätzlicher Trades.

- Lotgrößenmultiplikator für die erste Zeile zusätzlicher Trades. Magic - Ein eindeutiger Bezeichner, durch den Crypto Investor EA seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.

- Ein eindeutiger Bezeichner, durch den Crypto Investor EA seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat. EA_Comment - Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die Crypto Investor EA-Trades markieren möchten.

- Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die Crypto Investor EA-Trades markieren möchten. MaxSpread - Maximal erlaubter Spread.

- Maximal erlaubter Spread. OnlyManualTrading - um nur manuell mit dem Crypto Investor EA zu handeln, setzen Sie diesen Parameter auf true. Standardmäßig ist der Wert false: Dies bedeutet, dass der Roboter automatisch handeln kann und für den manuellen Handel verwendet werden kann.

- um nur manuell mit dem Crypto Investor EA zu handeln, setzen Sie diesen Parameter auf true. Standardmäßig ist der Wert false: Dies bedeutet, dass der Roboter automatisch handeln kann und für den manuellen Handel verwendet werden kann. M1_Execution - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Ausführung der Handelslogik beim Öffnen des M1-Balkens

- true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Ausführung der Handelslogik beim Öffnen des M1-Balkens ForceProfit - Definiert den angestrebten durchschnittlichen Gewinn als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Da Bitcoin sehr volatil ist und im Laufe der Jahre erheblich an Wert gewonnen hat, ist die Verwendung eines festen Pip-Wertes nicht mehr sinnvoll. Stattdessen bindet dieser Parameter das Gewinnziel direkt an den aktuellen Bitcoin-Kurs und sorgt dafür, dass sich die Strategie an die Marktbedingungen anpasst. Basierend auf unseren umfangreichen Tests liefert dieser Ansatz konsistente und zuverlässige Ergebnisse.

- Definiert den angestrebten durchschnittlichen Gewinn als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Da Bitcoin sehr volatil ist und im Laufe der Jahre erheblich an Wert gewonnen hat, ist die Verwendung eines festen Pip-Wertes nicht mehr sinnvoll. Stattdessen bindet dieser Parameter das Gewinnziel direkt an den aktuellen Bitcoin-Kurs und sorgt dafür, dass sich die Strategie an die Marktbedingungen anpasst. Basierend auf unseren umfangreichen Tests liefert dieser Ansatz konsistente und zuverlässige Ergebnisse. CloseOnReverse - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren des Schließens der Trades bei einem Reversal Bar.

- true/false zum Aktivieren/Deaktivieren des Schließens der Trades bei einem Reversal Bar. CloseReverseBarTF - Zeitrahmen für das System zur Erkennung von Umkehrstäben. Der Standardwert ist 15. Mögliche Werte sind: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080

- Zeitrahmen für das System zur Erkennung von Umkehrstäben. Der Standardwert ist 15. Mögliche Werte sind: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080 ForceLoss - Definiert den maximal zulässigen durchschnittlichen Verlust als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin und des beträchtlichen Preisanstiegs im Laufe der Jahre ist die Verwendung eines festen Pip-basierten Stop-Levels nicht mehr effektiv. Stattdessen passt dieser Parameter die Verlustschwelle dynamisch an den aktuellen Bitcoin-Kurs an, so dass die Strategie bei sich ändernden Marktbedingungen flexibel und relevant bleibt. Unsere Tests bestätigen, dass diese Methode eine konsistentere und realistischere Risikokontrolle bietet.

- Definiert den maximal zulässigen durchschnittlichen Verlust als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin und des beträchtlichen Preisanstiegs im Laufe der Jahre ist die Verwendung eines festen Pip-basierten Stop-Levels nicht mehr effektiv. Stattdessen passt dieser Parameter die Verlustschwelle dynamisch an den aktuellen Bitcoin-Kurs an, so dass die Strategie bei sich ändernden Marktbedingungen flexibel und relevant bleibt. Unsere Tests bestätigen, dass diese Methode eine konsistentere und realistischere Risikokontrolle bietet. FixedTakeProfit - Fester Take-Profit in Pips.

- Fester Take-Profit in Pips. FixedStopLoss - Fester Stop-Loss in Pips.

- Fester Stop-Loss in Pips. OscPer - die Oszillatorperiode auf dem M15-Zeitrahmen

- die Oszillatorperiode auf dem M15-Zeitrahmen OscLev - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im M15-Zeitrahmen

- das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im M15-Zeitrahmen OscPerHiTF - die Periode des Oszillators auf den Zeitrahmen H1 und H4

- die Periode des Oszillators auf den Zeitrahmen H1 und H4 OscLevHiTF - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im H1- und H4-Zeitrahmen

- das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im H1- und H4-Zeitrahmen MaxAddTrades - maximal zulässige Anzahl der zusätzlichen Trades in der ersten Zeile.

- maximal zulässige Anzahl der zusätzlichen Trades in der ersten Zeile. AddOnReverse - aktiviert einen Modus, in dem die zusätzlichen Trades nur nach der Erkennung eines Umkehrbalkens erlaubt sind

- aktiviert einen Modus, in dem die zusätzlichen Trades nur nach der Erkennung eines Umkehrbalkens erlaubt sind ReverseBarTF - der Zeitrahmen des Umkehrstabs für die AddOnReverse-Funktion

- der Zeitrahmen des Umkehrstabs für die AddOnReverse-Funktion AddDistance_Default - der voreingestellte Mindestabstand zwischen jedem der zusätzlichen Trades und dem Vorschautrade als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses.

- der voreingestellte Mindestabstand zwischen jedem der zusätzlichen Trades und dem Vorschautrade als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. AddDistance_1 - der Abstand zwischen dem ersten Handel und dem ersten zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!

- der Abstand zwischen dem ersten Handel und dem ersten zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet! AddDistance_2 - der Abstand zwischen dem 1. zusätzlichen Handel und dem 2. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!

- der Abstand zwischen dem 1. zusätzlichen Handel und dem 2. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet! AddDistance_3 - der Abstand zwischen dem 2. zusätzlichen Handel und dem 3. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!

- der Abstand zwischen dem 2. zusätzlichen Handel und dem 3. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet! AddDistance_4 - der Abstand zwischen dem 3. zusätzlichen Handel und dem 4. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!

- der Abstand zwischen dem 3. zusätzlichen Handel und dem 4. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet! AddDelay_1 - Verzögerung in Minuten für die Eröffnung des ersten zusätzlichen Trades. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.

- Verzögerung in Minuten für die Eröffnung des ersten zusätzlichen Trades. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird. AddDelay_2 - Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des 2. zusätzlichen Trades. Der Wert 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.

- Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des 2. zusätzlichen Trades. Der Wert 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird. AddDelay_3 - Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des dritten zusätzlichen Abschlusses. Der Wert 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.

- Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des dritten zusätzlichen Abschlusses. Der Wert 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird. AddDelay_4 - Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des vierten zusätzlichen Abschlusses. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.

- Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des vierten zusätzlichen Abschlusses. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird. RecoveryProfit - Gibt das Ziel für den Ausstiegsgewinn in Prozent des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses an, wenn ein Recovery-Trade ausgelöst wird.

- Gibt das Ziel für den Ausstiegsgewinn in Prozent des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses an, wenn ein Recovery-Trade ausgelöst wird. RecoveryAfter - Mindestabstand (als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD-Kurses) zwischen dem ersten Recovery-Trade und dem zusätzlichen Trade der Vorschau.

- Mindestabstand (als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD-Kurses) zwischen dem ersten Recovery-Trade und dem zusätzlichen Trade der Vorschau. RecoveryTrades - maximal zulässige Anzahl von Recovery Trades.

- maximal zulässige Anzahl von Recovery Trades. RecoveryTradesDistance - Mindestabstand (in Prozent des aktuellen BTCUSD-Kurses) zwischen den Recovery Trades.

- Mindestabstand (in Prozent des aktuellen BTCUSD-Kurses) zwischen den Recovery Trades. RecoveryRiskMultiplier - Lotgrößenmultiplikator für die Recovery Trades

- Lotgrößenmultiplikator für die Recovery Trades FridayExit - true/false - wenn Sie alle Trades am Freitag schließen möchten, sollten Sie FridayExit=true verwenden.

- true/false - wenn Sie alle Trades am Freitag schließen möchten, sollten Sie FridayExit=true verwenden. ExitHourFr - der Roboter wird alle offenen Positionen zu dieser Stunde am Freitag schließen.

- der Roboter wird alle offenen Positionen zu dieser Stunde am Freitag schließen. LastTradeHour - der Roboter kann bis zum Ende dieser Stunde am Freitag handeln (einschließlich dieser Stunde).

- der Roboter kann bis zum Ende dieser Stunde am Freitag handeln (einschließlich dieser Stunde). EMAIL_Notification - true/false - aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.

- true/false - aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen. PUSH_Notification - true/false - aktiviert/deaktiviert Push-Benachrichtigungen an Mobiltelefone

- true/false - aktiviert/deaktiviert Push-Benachrichtigungen an Mobiltelefone Maximum open trades (account) - Begrenzt die Gesamtzahl der offenen Trades auf dem Konto, auf dem der Crypto Investor EA läuft. Wenn der Wert größer als 0 ist, überwacht der EA alle aktiven Trades auf dem Konto - einschließlich derer, die von anderen EAs oder manuell platziert wurden. Wenn die Gesamtzahl der Trades das angegebene Limit erreicht oder überschreitet, unterbricht Crypto Investor EA die Eröffnung neuer Positionen.

Begrenzt die Gesamtzahl der offenen Trades auf dem Konto, auf dem der Crypto Investor EA läuft. Wenn der Wert größer als 0 ist, überwacht der EA alle aktiven Trades auf dem Konto - einschließlich derer, die von anderen EAs oder manuell platziert wurden. Wenn die Gesamtzahl der Trades das angegebene Limit erreicht oder überschreitet, unterbricht Crypto Investor EA die Eröffnung neuer Positionen. Max. offene Lots - Die erlaubte Gesamt-Lotgröße für alle offenen Trades.

- Die erlaubte Gesamt-Lotgröße für alle offenen Trades. Maximaler Tagesverlust (Währung) - Legen Sie eine Obergrenze für den Betrag fest, den Sie an einem einzigen Tag verlieren können, um Ihr Kapital zu schützen.

- Legen Sie eine Obergrenze für den Betrag fest, den Sie an einem einzigen Tag verlieren können, um Ihr Kapital zu schützen. Maximaler täglicher Drawdown % - Legen Sie den maximalen Prozentsatz Ihres Guthabens fest, den Sie an einem Tag verlieren können.

- Legen Sie den maximalen Prozentsatz Ihres Guthabens fest, den Sie an einem Tag verlieren können. Tägliche Rücksetzungsstunde (Terminal) - Tägliche Rücksetzungsstunde. Normalerweise ist dies 00:00 Uhr, aber wenn Ihr Broker eine andere Rücksetzungsstunde hat, können Sie eine beliebige Stunde einstellen. Denken Sie daran, dass eine Änderung der Stunde direkt im Kontrollpanel erst dann wirksam wird, wenn die neue Stunde erreicht ist!

- Tägliche Rücksetzungsstunde. Normalerweise ist dies 00:00 Uhr, aber wenn Ihr Broker eine andere Rücksetzungsstunde hat, können Sie eine beliebige Stunde einstellen. Denken Sie daran, dass eine Änderung der Stunde direkt im Kontrollpanel erst dann wirksam wird, wenn die neue Stunde erreicht ist! Minimum Equity (Währung) - Legen Sie ein Mindest-Equity-Level fest, das bei Erreichen Schutzmaßnahmen auslöst.

- Legen Sie ein Mindest-Equity-Level fest, das bei Erreichen Schutzmaßnahmen auslöst. Maximum Equity Drawdown % - Begrenzen Sie den maximalen prozentualen Drawdown Ihres gesamten Eigenkapitals, um erhebliche Verluste zu vermeiden.

- Begrenzen Sie den maximalen prozentualen Drawdown Ihres gesamten Eigenkapitals, um erhebliche Verluste zu vermeiden. Maximales Eigenkapital (Währung) - Legen Sie eine Obergrenze für Ihr Eigenkapital fest, um Gewinne zu verwalten und vor volatilen Schwankungen zu schützen.











