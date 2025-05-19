Crypto Investor EA MT5

4.6

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein Profi sind, Crypto Investor EA ist Ihr Vorteil beim Navigieren durch die hochvolatilen Bewegungen von Bitcoin.

Angetrieben von hochmodernen Algorithmen, angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen und aufgebaut auf einer blitzschnellen, intuitiven Plattform, ist Crypto Investor EA nicht einfach nur ein Trading-Bot - es ist Ihr spezieller Motor, um Bitcoin-Gewinne zu erzielen und jeden großen Marktanstieg mitzunehmen: Kein Hinterfragen mehr! Keine verpassten Chancen mehr! Keine Verzögerungen mehr!

Handeln Sie schärfer. Schneller handeln. Erreichen Sie mehr - mit dem Crypto Investor EA zu Ihren Diensten.


Bewährte Leistung, totale Kontrolle - der intelligentere Weg, mit Bitcoin zu handeln

Crypto Investor EA liefert leistungsstarke Ergebnisse durch eine Verschmelzung von hochpräzisen Handelsstrategien und intelligentem Geldmanagement - alles gestützt durch Live-Performance mit echtem Geld. Dies ist nicht nur Theorie oder Verkaufsgespräch. Es handelt sich um eine getestete Lösung, die in einem einzigen Monat unter realen Marktbedingungen gute Renditen geliefert hat. Sehen Sie sich die Live-Ergebnisse von Crypto Investor EA auf meinem Profil an!

Ob Sie ein wachstumsorientierter Investor sind, der hohe Renditen anstrebt, oder ein risikobewusster Händler, der Beständigkeit und Kapitalschutz sucht, Crypto Investor EA passt sich Ihren persönlichen Handelszielen an. Mit Crypto Investor EA handeln Sie Bitcoin auf Ihre Weise - mit Strategien, denen Profis vertrauen und die sich dort bewährt haben, wo es darauf ankommt: auf dem echten Markt.


Empfehlungen:

  • Empfohlener Zeitrahmen: M15
  • Empfohlene Backtest-Methode: M15 + jeder Tick
  • Schnelle Backtest-Methode: M1 + offener Preis
  • Unterstützte Kryptowährungen: BTCUSD (Bitcoin)
  • Empfohlene Einstellungen: die Standardeinstellungen!

Es gibt auch eine MT4-Version! Schauen Sie auf mein Profil!


Was ist Crypto Investor EA?

Crypto Investor EA ist ein vollautomatisches Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um den Bitcoin-Markt zu beherrschen. Angetrieben von fortschrittlichen Hochleistungs-Handelsalgorithmen, analysiert es Live-Daten und führt Trades mit einer Geschwindigkeit und Präzision aus, die kein Mensch erreichen kann. Im Gegensatz zu generischen Bots ist es auf die einzigartige Volatilität, das Momentum und die Trends von Bitcoin abgestimmt und liefert über vertrauenswürdige Broker Signale mit hohem Vertrauen.

Mit Crypto Investor EA automatisieren Sie nicht einfach nur Trades - Sie setzen eine intelligente, auf Bitcoin fokussierte Engine ein, die auf reale Ergebnisse ausgelegt ist.


Herausragende Eigenschaften von Crypto Investor EA

  • 24/7 automatisierte Marktüberwachung
  • Handelsmöglichkeiten in Echtzeit
  • Intelligente Handelsauswahl
  • Kein emotionaler Handel - nur logische, datengesteuerte Aktionen
  • Adaptive Lernalgorithmen
  • Minimale Starteinlage ($500)
  • Volle Kompatibilität mit MT4 und MT5
  • Engagierter technischer Support
  • Blitzschnelle Ausführung
  • Präzise Handelsentscheidungen - keine emotionalen Fehler
  • Marktanpassung - passt sich sofort an neue Daten an
  • Flexible Automatisierung - vollautomatische oder manuelle Steuerung, je nach Ihren Wünschen
  • Drawdown-Schutzfunktionen
  • Randomisierungssystem


Crypto Investor EA kommt mit Drawdown Protection Funktionen

Besonders geeignet (und nicht nur) für Benutzer, die mit Prop-Firmen, FTMO und fundierten Konten handeln, mit den Schlüsselfunktionen Max Daily und Equity Protections.


Smarteres Risikomanagement für sicheren Bitcoin-Handel

Crypto Investor EA wurde nicht nur entwickelt, um Gewinne zu erzielen, sondern auch, um Ihr Kapital zu schützen. Jeder Handel wird von ausgeklügelten Risikomanagement-Systemen gesteuert, die sich automatisch an die Marktbedingungen anpassen und Ihr Risiko selbst bei den volatilsten Bitcoin-Bewegungen unter Kontrolle halten. Von präzise kalibrierten Stop-Losses und Break-Even-Strategien bis hin zur intelligenten Positionsgröße schützt Crypto Investor EA aktiv Ihr Portfolio - damit Sie mutig handeln können, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Ganz gleich, ob Sie auf schnelles Wachstum oder stetige, langfristige Gewinne abzielen, Sie verfügen über dieselben intelligenten Risikotools, die auch von professionellen Händlern verwendet werden - alle arbeiten im Hintergrund, um Ihre Strategie sicher zu halten.

Mit Crypto Investor EA handeln Sie nicht einfach nur - Sie nutzen dieselbe strategische Kraft und Anpassungsfähigkeit, die professionelle Händler einsetzen, um in einem der volatilsten Märkte der Welt die Nase vorn zu haben.


Chancen ohne Ende - aktiver, dynamischer Handel

Eine der größten Frustrationen für Bitcoin-Händler ist es, sich auf Bots zu verlassen, die tagelang untätig sind, Chancen verpassen und Gewinne auf dem Tisch liegen lassen. Crypto Investor EA ist anders.

Der Crypto Investor EA wurde speziell für die hochvolatile Bitcoin-Welt entwickelt, um täglich profitable Bitcoin-Trades zu finden und auszuführen - nicht einmal in der Woche, nicht einmal im Monat. Er ist ein aktives Kraftpaket, das ständig die Bitcoin-Marktbedingungen analysiert und schnell handelt, um jede echte Gelegenheit zu nutzen.

  • Kein Warten.
  • Keine verpassten Gelegenheiten.
  • Mit Crypto Investor EA bleibt Ihr Bitcoin-Portfolio in Bewegung.
  • Immer auf der Jagd.
  • Immer handeln.
  • Immer wachsend.


Bitcoin-Handel neu erfunden: Inspiriert von den besten Strategien

Crypto Investor EA schöpft seine Kraft aus einigen der erfolgreichsten Bitcoin-Handelsmethoden, die jemals entwickelt wurden, und verbindet nahtlos Scalping-Präzision mit trenddominierenden Systemen, denen professionelle Händler vertrauen.

Crypto Investor EA verfeinert seinen Ansatz durch fortschrittliche Taktiken, die von den erfolgreichsten Bitcoin-Strategien der Branche inspiriert sind:

Innovatives Grid-Management
Durch intelligentes Management der Trades mittels adaptiver Grid-Techniken gewährleistet Crypto Investor EA selbst unter hochvolatilen Marktbedingungen eine stetige Rentabilität.

Vielseitige Marktanpassung
Egal, ob der Markt bullish oder bearish ist, Crypto Investor EA navigiert durch beide Umgebungen, um beständige Gewinne zu erzielen.

Automatisierte Handelseffizienz
Alle Handelsprozesse sind automatisiert - vom Scannen der Märkte bis hin zur Ausführung der Trades - was Ihnen Zeit spart und emotionale Entscheidungen überflüssig macht.

Verbessertes Risikomanagement und Genauigkeit
Mit fortschrittlichen Algorithmen und eingebauten Sicherheitsvorkehrungen minimiert Crypto Investor EA potenzielle Verluste und maximiert die Präzision der Handelsaktionen.

Laserscharfe Trendanalyse
Durch die fortschrittliche Trenderkennung ermittelt Crypto Investor EA intelligente Ein- und Ausstiegspunkte mit erstaunlicher Genauigkeit.


Crypto Investor EA Einstellungen

  • WinLargeFonts - true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.
  • FixedLots - Der Umfang des festen Handelsvolumens. Wenn Sie AutoMM>0 verwenden, spielt der Wert des Parameters FixedLots keine Rolle.
  • AutoMM - Wenn dieser Parameter auf einen Wert größer als Null gesetzt wird, wird ein proportionales automatisches Geldmanagement aktiviert. Die Berechnung des Risikos bei Kryptowährungen kann sehr komplex sein, daher haben wir den Prozess vereinfacht. Bei einem Kontostand von 1.000 $ und einer Risikoeinstellung von 1 % eröffnet der Crypto Investor EA beispielsweise Trades mit einer Losgröße von 0,01. Da dieser EA jedoch eine Grid- und Martingale-Strategie verwendet, empfehlen wir dringend, die Standard-Risikoeinstellung von 0,1 % für einen konservativeren und stabileren Handel zu verwenden.
  • K_Mart - Lotgrößenmultiplikator für die erste Zeile zusätzlicher Trades.
  • Magic - Ein eindeutiger Bezeichner, durch den Crypto Investor EA seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.
  • EA_Comment - Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die Crypto Investor EA-Trades markieren möchten.
  • MaxSpread - Maximal erlaubter Spread.
  • OnlyManualTrading - um nur manuell mit dem Crypto Investor EA zu handeln, setzen Sie diesen Parameter auf true. Standardmäßig ist der Wert false: Dies bedeutet, dass der Roboter automatisch handeln kann und für den manuellen Handel verwendet werden kann.
  • M1_Execution - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Ausführung der Handelslogik beim Öffnen des M1-Balkens
  • ForceProfit - Definiert den angestrebten durchschnittlichen Gewinn als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Da Bitcoin sehr volatil ist und im Laufe der Jahre erheblich an Wert gewonnen hat, ist die Verwendung eines festen Pip-Wertes nicht mehr sinnvoll. Stattdessen bindet dieser Parameter das Gewinnziel direkt an den aktuellen Bitcoin-Kurs und sorgt dafür, dass sich die Strategie an die Marktbedingungen anpasst. Basierend auf unseren umfangreichen Tests liefert dieser Ansatz konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • CloseOnReverse - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren des Schließens der Trades bei einem Reversal Bar.
  • CloseReverseBarTF - Zeitrahmen für das System zur Erkennung von Umkehrstäben. Der Standardwert ist 15. Mögliche Werte sind: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080
  • ForceLoss - Definiert den maximal zulässigen durchschnittlichen Verlust als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin und des beträchtlichen Preisanstiegs im Laufe der Jahre ist die Verwendung eines festen Pip-basierten Stop-Levels nicht mehr effektiv. Stattdessen passt dieser Parameter die Verlustschwelle dynamisch an den aktuellen Bitcoin-Kurs an, so dass die Strategie bei sich ändernden Marktbedingungen flexibel und relevant bleibt. Unsere Tests bestätigen, dass diese Methode eine konsistentere und realistischere Risikokontrolle bietet.
  • FixedTakeProfit - Fester Take-Profit in Pips.
  • FixedStopLoss - Fester Stop-Loss in Pips.
  • OscPer - die Oszillatorperiode auf dem M15-Zeitrahmen
  • OscLev - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im M15-Zeitrahmen
  • OscPerHiTF - die Periode des Oszillators auf den Zeitrahmen H1 und H4
  • OscLevHiTF - das überkaufte und überverkaufte Einstiegsniveau im H1- und H4-Zeitrahmen
  • MaxAddTrades - maximal zulässige Anzahl der zusätzlichen Trades in der ersten Zeile.
  • AddOnReverse - aktiviert einen Modus, in dem die zusätzlichen Trades nur nach der Erkennung eines Umkehrbalkens erlaubt sind
  • ReverseBarTF - der Zeitrahmen des Umkehrstabs für die AddOnReverse-Funktion
  • AddDistance_Default - der voreingestellte Mindestabstand zwischen jedem der zusätzlichen Trades und dem Vorschautrade als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses.
  • AddDistance_1 - der Abstand zwischen dem ersten Handel und dem ersten zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!
  • AddDistance_2 - der Abstand zwischen dem 1. zusätzlichen Handel und dem 2. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!
  • AddDistance_3 - der Abstand zwischen dem 2. zusätzlichen Handel und dem 3. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!
  • AddDistance_4 - der Abstand zwischen dem 3. zusätzlichen Handel und dem 4. zusätzlichen Handel als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses. Wenn der Wert 0 (Null) ist, wird der Wert von AddDistance_Default verwendet!
  • AddDelay_1 - Verzögerung in Minuten für die Eröffnung des ersten zusätzlichen Trades. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.
  • AddDelay_2 - Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des 2. zusätzlichen Trades. Der Wert 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.
  • AddDelay_3 - Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des dritten zusätzlichen Abschlusses. Der Wert 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.
  • AddDelay_4 - Verzögerung in Minuten vor der Eröffnung des vierten zusätzlichen Abschlusses. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine Verzögerung verwendet wird.
  • RecoveryProfit - Gibt das Ziel für den Ausstiegsgewinn in Prozent des aktuellen BTCUSD (Bitcoin)-Kurses an, wenn ein Recovery-Trade ausgelöst wird.
  • RecoveryAfter - Mindestabstand (als Prozentsatz des aktuellen BTCUSD-Kurses) zwischen dem ersten Recovery-Trade und dem zusätzlichen Trade der Vorschau.
  • RecoveryTrades - maximal zulässige Anzahl von Recovery Trades.
  • RecoveryTradesDistance - Mindestabstand (in Prozent des aktuellen BTCUSD-Kurses) zwischen den Recovery Trades.
  • RecoveryRiskMultiplier - Lotgrößenmultiplikator für die Recovery Trades
  • FridayExit - true/false - wenn Sie alle Trades am Freitag schließen möchten, sollten Sie FridayExit=true verwenden.
  • ExitHourFr - der Roboter wird alle offenen Positionen zu dieser Stunde am Freitag schließen.
  • LastTradeHour - der Roboter kann bis zum Ende dieser Stunde am Freitag handeln (einschließlich dieser Stunde).
  • EMAIL_Notification - true/false - aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.
  • PUSH_Notification - true/false - aktiviert/deaktiviert Push-Benachrichtigungen an Mobiltelefone
  • Maximum open trades (account) - Begrenzt die Gesamtzahl der offenen Trades auf dem Konto, auf dem der Crypto Investor EA läuft. Wenn der Wert größer als 0 ist, überwacht der EA alle aktiven Trades auf dem Konto - einschließlich derer, die von anderen EAs oder manuell platziert wurden. Wenn die Gesamtzahl der Trades das angegebene Limit erreicht oder überschreitet, unterbricht Crypto Investor EA die Eröffnung neuer Positionen.
  • Max. offene Lots - Die erlaubte Gesamt-Lotgröße für alle offenen Trades.
  • Maximaler Tagesverlust (Währung) - Legen Sie eine Obergrenze für den Betrag fest, den Sie an einem einzigen Tag verlieren können, um Ihr Kapital zu schützen.
  • Maximaler täglicher Drawdown % - Legen Sie den maximalen Prozentsatz Ihres Guthabens fest, den Sie an einem Tag verlieren können.
  • Tägliche Rücksetzungsstunde (Terminal) - Tägliche Rücksetzungsstunde. Normalerweise ist dies 00:00 Uhr, aber wenn Ihr Broker eine andere Rücksetzungsstunde hat, können Sie eine beliebige Stunde einstellen. Denken Sie daran, dass eine Änderung der Stunde direkt im Kontrollpanel erst dann wirksam wird, wenn die neue Stunde erreicht ist!
  • Minimum Equity (Währung) - Legen Sie ein Mindest-Equity-Level fest, das bei Erreichen Schutzmaßnahmen auslöst.
  • Maximum Equity Drawdown % - Begrenzen Sie den maximalen prozentualen Drawdown Ihres gesamten Eigenkapitals, um erhebliche Verluste zu vermeiden.
  • Maximales Eigenkapital (Währung) - Legen Sie eine Obergrenze für Ihr Eigenkapital fest, um Gewinne zu verwalten und vor volatilen Schwankungen zu schützen.



LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.23 21:32 
 

Do you know that feeling when you make a good purchase? Yes, Crypto Investor is one of those purchases. And for those who are curious, the answer is yes, like any expert advisor, it has some losses, but it has more profits. I've been using it for two weeks and it seems very promising. One of the most interesting things is the number of entries, which I really enjoy seeing the expert advisors working daily. The support always responds to me in a good time, in my opinion. Congratulations to the developers.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.11.12 11:01 
 

So far this is the best Crypto EA I've found... I am still looking for other pairs but for BTC this is golden and profitable.

eve costa
78
eve costa 2025.08.25 01:49 
 

I bought it not long ago, and it's been great. Be aware that it's volatile, so start with a position size of 0.01 and believe you'll make a good return, even with a 0.01 position. However, you have to trust and leave it to the EA to work.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.23 21:32 
 

Do you know that feeling when you make a good purchase? Yes, Crypto Investor is one of those purchases. And for those who are curious, the answer is yes, like any expert advisor, it has some losses, but it has more profits. I've been using it for two weeks and it seems very promising. One of the most interesting things is the number of entries, which I really enjoy seeing the expert advisors working daily. The support always responds to me in a good time, in my opinion. Congratulations to the developers.

Savell Martin
1483
Savell Martin 2025.11.12 11:01 
 

So far this is the best Crypto EA I've found... I am still looking for other pairs but for BTC this is golden and profitable.

TT77IRL
336
TT77IRL 2025.10.30 10:29 
 

At the moment I have to leave 3 star feedback, what can be change.. You seriously need improve entry points and exit points. Hughe DD!!

eve costa
78
eve costa 2025.08.25 01:49 
 

I bought it not long ago, and it's been great. Be aware that it's volatile, so start with a position size of 0.01 and believe you'll make a good return, even with a 0.01 position. However, you have to trust and leave it to the EA to work.

Juergen Loebach
1321
Juergen Loebach 2025.07.11 14:30 
 

Questions are answered quickly and in detail.Results with a live account are not yet possible.Supplements are added after 1 to 2 months.

