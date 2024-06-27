Trend Matrix EA

5

Trend Matrix EA es más que un robot de Forex; es su clave para dominar el arte de seguir tendencias. Desarrollado para sobresalir en los mercados de divisas de ritmo rápido y siempre cambiante, este asesor experto para MetaTrader 4 y 5 terminales está diseñado para detectar y capitalizar las tendencias, asegurando que se mantenga en el lado derecho del mercado.

La solución definitiva para los operadores que buscan precisión, experiencia y rentabilidad constante. Mejore sus estrategias de negociación con nuestras herramientas avanzadas, información exhaustiva y métodos probados. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar,

Trend Matrix EA lo equipa con el conocimiento y las herramientas para navegar el dinámico mercado forex con confianza. Transforme su experiencia de trading hoy mismo y descubra su verdadero potencial de beneficios con Trend Matrix EA.


Características principales de Trend Matrix EA

  • Lógica de trading fuerte, pura y simple
  • Interfaz fácil de usar
  • Gestión integral de riesgos
  • Alto spread, deslizamiento y protección del broker
  • Soporte de múltiples pares de divisas
  • Sistema de recuperación de pérdidas de última generación
  • Lógica de salida altamente eficaz
  • Sistema de notificación por correo electrónico y push
  • Negociación 24/5, sin restricciones horarias - sin problemas de cambio GMT
  • Sólidos resultados en pruebas retrospectivas durante 14 años
  • Estrategia de seguimiento de tendencias
  • Sistema Trailing Stop estático y dinámico
  • Filtro avanzado de noticias
  • Sistema de gestión del tiempo
  • Sistema de protección Drawdown
Hay una versión MT5 de Trend Matrix EA. Haga clic aquí para comprobarlo.

Interfaz fácil de usar

Trend Matrix EA está diseñado tanto para traders principiantes como experimentados. Su interfaz fácil de usar hace que la configuración y personalización sea muy sencilla, lo que le permite adaptar el EA a sus preferencias específicas. Trend Matrix EA se adapta a su estilo.

Gestión integral del riesgo

Su seguridad y tranquilidad son nuestras principales prioridades. Trend Matrix EA incluye un conjunto completo de herramientas de gestión de riesgos, incluyendo:

  • Protección de Broker: Proteja sus operaciones de los problemas relacionados con el broker para mantener la integridad de sus operaciones.
  • Protección de spreads: Evite que los diferenciales excesivos afecten a los resultados de sus operaciones.
  • Protección contra deslizamientos: Minimice los efectos del deslizamiento para garantizar una ejecución precisa de las órdenes.
  • Sistema Trailing Stop estático y dinámico: Optimice sus salidas mediante trailing stop losses basados en parámetros fijos o dinámicos.

Con Trend Matrix EA, puede operar con confianza, sabiendo que su riesgo está cuidadosamente gestionado.

Sistema de Recuperación de Pérdidas de Nueva Generación

La joya de la corona de Trend Matrix EA es su Sistema de Recuperación de Pérdidas de Nueva Generación. Este sistema revolucionario redefine cómo funcionan los robots de Forex en condiciones de mercado adversas. Mientras que otros EAs pueden flaquear cuando el mercado da un giro inesperado, Trend Matrix EA prospera.

Así es como funciona: El Sistema de Recuperación de Pérdidas identifica inteligentemente las señales tempranas de una inversión del mercado. Cuando detecta operaciones negativas, el EA actúa rápidamente, cerrando estas operaciones y abriendo otras nuevas en la dirección opuesta. Esta ingeniosa técnica transforma las difíciles condiciones del mercado en oportunidades de beneficio, asegurando que pueda ganar dinero en todos los escenarios de mercado.

Manténgase informado con las notificaciones push

Nunca pierda una oportunidad de trading con el sistema de notificaciones push de Trend Matrix EA. Reciba alertas en tiempo real en su dispositivo preferido, manteniéndole informado de los desarrollos importantes del mercado y de las acciones del EA. Manténgase conectado con el mercado sin importar dónde se encuentre.

Opciones de negociación a medida

La flexibilidad es clave en el mundo de las operaciones de divisas, y Trend Matrix EA la ofrece. Elija entre los modos de negociación "Sólo largos" y "Sólo cortos" para alinear el EA con su perspectiva y estrategia de mercado. Si usted es alcista, bajista, o en algún punto intermedio, Trend Matrix EA se adapta a sus necesidades.

Sistema Trailing Stop

Adáptese a los movimientos del mercado sin problemas con nuestro sistema dinámico Trailing Stop. Bloquee los beneficios a medida que avanzan sus operaciones, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para capturar ganancias potenciales.

Con la continua evolución Trend Matrix EA no es un producto estático; es un producto de continuo desarrollo y perfeccionamiento. Nuestro equipo de expertos se dedica a actualizar regularmente el EA para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado e incorporar los últimos avances en tecnología de trading. Cuando elige Trend Matrix EA, está eligiendo un producto que evoluciona con el mercado.

Sistema de Protección Drawdown

Prop firm y cuentas financiadas como FTMO se han vuelto cada vez más populares entre los traders. Para asegurar que Trend Matrix EA sigue siendo totalmente compatible con este tipo de entornos de trading, hemos añadido un Sistema de Protección contra Drawdown.

Esta característica incluye varios parámetros configurables, permitiéndole ajustar con precisión el EA de acuerdo con las reglas y limitaciones de su cuenta. Le ayuda a operar con mayor confianza y menor riesgo, especialmente en cuentas con estrictas restricciones de reducción.

Filtro avanzado de noticias

Operar durante la publicación de noticias de alto impacto puede ser extremadamente arriesgado. En el mundo actual de incertidumbre global y mercados volátiles, esta función se ha convertido en esencial.

El nuevo Filtro Avanzado de Noticias protege sus operaciones evitando automáticamente los periodos de noticias de alto impacto o eventos impredecibles - manteniendo su cuenta a salvo de una exposición innecesaria.

Con este sistema, Trend Matrix EA opera sólo cuando el mercado es estable y adecuado para su estrategia.

Sistema de Gestión del Tiempo

El sistema de gestión de tiempo le da un control total sobre su horario de negociación, puede establecer fácilmente horas específicas de negociación o restringir la negociación durante los momentos de baja o alta volatilidad.

Esta flexibilidad le permite adaptar el EA a sus preferencias personales y las condiciones del mercado - una característica imprescindible para los operadores profesionales que quieren un control total.


Recomendaciones

Trend Matrix EA es un robot de Forex de última generación diseñado para identificar y capitalizar las tendencias del mercado. Con su Sistema de Recuperación de Pérdidas de Nueva Generación, sus herramientas de gestión de riesgos y su interfaz fácil de usar, ofrece una forma fiable de navegar por el mercado de divisas con confianza. Únase a una comunidad de operadores exitosos que confían en Trend Matrix EA para mantenerse en el lado correcto de la tendencia del mercado y asegurar ganancias consistentes.

  • Marco temporal recomendado: H1
  • Método de backtest recomendado: H1 por cada tick, (M1 + precio de apertura para backtest rápido)
  • Pares de divisas soportados: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, NZDCAD, USDCAD, USDJPY, XAGUSD y Petróleo Crudo Brent
  • La configuración por defecto del EA Trend Matrix está optimizada para EURUSD H1. Hay archivos .set para los otros pares soportados.
  • Los archivos .set de BAJO RIESGO también están disponibles. Son buenos en caso de que el trader quiera operar con un riesgo más conservador.
  • Haga clic aquí para ver todos los archivos .set disponibles.


Configuración del EA Trend Matrix

  • FixedLots: volumen de negociación fijo (funciona si AutoMM1=0).
  • AutoMM: valores mayores que 0 (cero) activan el ММ automático (volumen negociado como porcentaje del margen libre).
  • LongTrades: true/false para activar/desactivar las operaciones de COMPRA (largas).
  • ShortTrades: true/false para activar/desactivar las operaciones de VENTA (en corto).
  • Magic: número mágico - es muy importante que sea diferente para todos los robots.
  • MaxSpread: margen máximo permitido para la apertura de posiciones.
  • Deslizamiento: deslizamiento máximo permitido para la apertura de posiciones.
  • EA_Comment: texto que se añadirá como comentario a cada operación abierta por el EA de Trend Matrix.
  • ............

¡Si le gusta mi producto, por favor escriba un comentario! ¡Estaré muy agradecido!

¡Puedes ver mis otros productos en mi perfil!

Si quieres que te avise de mis nuevos productos, ¡agrégame como amigo!




I have been using this EA for over a month now and im impressed with the results it has generated. The set files have provided great result for each currency as described. I havnt had to do any back testing other than use it on my live account. I started with 50 dollars and already generated 300 within a month. The recovery system works so well when it losses and able to use Risk Percentage or define your lot size. Would truly recommend this EA to plug and play and let it do its thing.

Filtro:
I have been using this EA for over a month now and im impressed with the results it has generated. The set files have provided great result for each currency as described. I havnt had to do any back testing other than use it on my live account. I started with 50 dollars and already generated 300 within a month. The recovery system works so well when it losses and able to use Risk Percentage or define your lot size. Would truly recommend this EA to plug and play and let it do its thing.

