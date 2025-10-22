WallStreet Recovery PRO MT5

WallStreet Recovery PRO Live-Ergebnisse: https: //www.mql5.com/en/signals/2331815

WallStreet Recovery PRO ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Handelssystem, das auf dem legendären WallStreet Forex Robot basiert - einem der beliebtesten und bewährtesten Expert Advisors der Welt.

Es kombiniert die verlässliche WallStreet-Handelslogik mit einem verbesserten, intelligenten Handelsmanagementsystem und schafft so eine Strategie, die nicht nur hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten identifiziert, sondern auch sicherstellt, dass Trades mit Präzision und Vertrauen verwaltet werden.

Das Herzstück ist das Advanced Recovery System - ein einzigartiger Algorithmus, der entwickelt wurde, um Handelszyklen immer mit Gewinn zu beenden.
Das ist es, was WallStreet Recovery PRO auszeichnet: Es verwandelt vorübergehende Verluste in profitable Ergebnisse durch einen intelligenten und kontrollierten Erholungsprozess - kein gefährliches Martingal oder unkontrollierte Rastererweiterung. Es ist ein gemessener, mathematischer Ansatz zur konsistenten Gewinnerholung.


Warum Trader WallStreet Recovery PRO wählen

WallStreet Recovery PRO ist nicht einfach nur ein weiterer Scalper - es ist eine intelligente Handelslösung mit einem eingebauten Arsenal an professionellen Funktionen, die Ihnen einen Vorteil im realen Handel verschaffen.


Hauptmerkmale:
  • Fortschrittliches Money Management System - passt die Positionsgröße automatisch an Kontostand und Risikoniveau an.
  • High-Impact News Filter - vermeidet den Handel während volatiler Nachrichtenereignisse.
  • Effiziente dynamische Handelslogik - passt sich den aktuellen Marktbedingungen an, um optimale Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.
  • Drawdown Protection System - begrenzt dynamisch das Risiko, um Ihr Kapital zu schützen.
  • Hochentwickeltes Zeitmanagementsystem - ermöglicht eine präzise Kontrolle der Handelssitzungen.
  • Revolutionäres Broker-SPY-Modul - zum Schutz Ihres Kapitals vor unethischen Brokern.
  • Intelligenter dynamischer Stop Loss & Take Profit - flexible, an die Volatilität angepasste Ausstiegslevel.
  • High Slippage & Spread Protection - verhindert die Ausführung bei ungünstigen Bedingungen.
  • Profit Protection System - sichert Gewinne, sobald der Handel in den Gewinn geht.
Einfach zu bedienen - keine komplizierte Einrichtung

WallStreet Recovery PRO ist so konzipiert, dass Sie es einfach anschließen und handeln können.
Sie brauchen keine externen .set-Dateien zu laden - alle optimierten Parameter für die unterstützten Paare sind bereits in den EA integriert.

Installieren Sie ihn einfach, verbinden Sie ihn mit den unterstützten Paaren und beginnen Sie mit dem Handel!

Unterstützte Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Es gibt auch eine MT4-Version! Schauen Sie auf mein Profil!


Offizielle Empfehlungen

Zeitrahmen: M15

Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Schnelles Backtesting: M1-Daten + Eröffnungskurse

Genaues Backtesting: M15-Daten + Jeder Tick (empfohlen für beste Modellierungsqualität)

Einstellungen: Standard-Parameter sind für alle unterstützten Paare vollständig optimiert


Kompatibel mit allen Brokern und Prop-Firmen

WallStreet Recovery PRO ist vollständig kompatibel mit allen Arten von Brokern und Konten, einschließlich ECN/STP-Brokern, Eigenhandelsfirmen und Programmen für finanzierte Konten wie FTMO und anderen.

Sein Drawdown Protection System macht es besonders geeignet für die Herausforderungen von Prop Firms - dynamisches Risikomanagement und Verhinderung von übermäßigen Verlusten, um strenge Handelsregeln zu erfüllen.


Die ultimative Recovery Trading Engine

WallStreet Recovery PRO ist mehr als nur ein Expert Advisor - es ist ein komplettes Trading-Ökosystem, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Wert auf Stabilität, intelligente Recovery und beständiges Gewinnpotenzial legen.

Mit jahrelanger bewährter Strategie und einer neuen Generation von Recovery-Technologie ist WallStreet Recovery PRO Ihr professioneller Partner für den modernen Devisenmarkt.


WallStreet Recovery PRO Einstellungen

  • WinLargeFonts true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.
  • Magic: eine eindeutige Kennung, anhand derer WallStreet Recovery PRO seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.
  • EA_Comment: Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die WallStreet Recovery PRO-Trades markieren möchten.
  • MaxSpread: maximal erlaubter Spread.
  • MaxSpreadExit: MaxSpreadExit - Der Parameter wird verwendet, um das Schließen der Trades zu kontrollieren und das Schließen der Trades zu vermeiden, wenn die aktuellen Marktbedingungen nicht gut sind. Insbesondere, wenn der aktuelle Spread größer als MaxSpreadExit ist.
  • Slippage: maximal erlaubter Slippage.
  • StealthMode true/false: ein Modus, der Stoploss- und Takeprofit-Levels in der Programmlogik verbirgt und sie für Broker unsichtbar macht. Wenn Sie diesen Modus verwenden, befinden sich die Stoploss- und Takeprofit-Aufträge nicht auf dem Handelsserver. Wenn Ihr Trading-Terminal nicht angeschlossen ist oder der Roboter nicht funktioniert, sind Ihre Aufträge in diesem Fall nicht geschützt. Wir raten jedoch dringend dazu, den StealthModus zu verwenden, da in einigen Fällen die sichtbaren StopLoss-Levels durch Algorithmen, die einige unethische Broker verwenden könnten, tendenziell angegriffen werden könnten.
  • EmergencyStopDist: Dieser Parameter gewährleistet ein zweites Schutzniveau, wenn der StealthMode verwendet wird. Bei Werten größer als Null aktiviert er eine zweite Ebene echter (Not-)StopLoss in einer größeren Entfernung als der virtuelle versteckte StopLoss. In diesem Fall ist der Wert des neuen Notstopps die Summe aus dem Wert von EmergencyStopDist und dem Wert des versteckten Notstopps.
  • NFA true/false: Verwenden Sie "true", wenn Ihr Broker NFA-reguliert ist.
  • No_Hedge true/false: Verwenden Sie "true", wenn Sie alle Hedge-Trades stornieren möchten.
  • .......



