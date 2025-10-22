WallStreet Recovery PRO MT5
- Experten
- Lachezar Krastev
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!
Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS!
Sonderpreis zu Weihnachten: $157
(Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!)
GRATIS BONUS: Trend Matrix EA
Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447!
Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihren BONUS EA sofort zusenden. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit!
WallStreet Recovery PRO Live-Ergebnisse: https: //www.mql5.com/en/signals/2331815
WallStreet Recovery PRO ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Handelssystem, das auf dem legendären WallStreet Forex Robot basiert - einem der beliebtesten und bewährtesten Expert Advisors der Welt.
- Fortschrittliches Money Management System - passt die Positionsgröße automatisch an Kontostand und Risikoniveau an.
- High-Impact News Filter - vermeidet den Handel während volatiler Nachrichtenereignisse.
- Effiziente dynamische Handelslogik - passt sich den aktuellen Marktbedingungen an, um optimale Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.
- Drawdown Protection System - begrenzt dynamisch das Risiko, um Ihr Kapital zu schützen.
- Hochentwickeltes Zeitmanagementsystem - ermöglicht eine präzise Kontrolle der Handelssitzungen.
- Revolutionäres Broker-SPY-Modul - zum Schutz Ihres Kapitals vor unethischen Brokern.
- Intelligenter dynamischer Stop Loss & Take Profit - flexible, an die Volatilität angepasste Ausstiegslevel.
- High Slippage & Spread Protection - verhindert die Ausführung bei ungünstigen Bedingungen.
- Profit Protection System - sichert Gewinne, sobald der Handel in den Gewinn geht.
Es gibt auch eine MT4-Version! Schauen Sie auf mein Profil!
Mit jahrelanger bewährter Strategie und einer neuen Generation von Recovery-Technologie ist WallStreet Recovery PRO Ihr professioneller Partner für den modernen Devisenmarkt.
WallStreet Recovery PRO Einstellungen
- WinLargeFonts true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.
- Magic: eine eindeutige Kennung, anhand derer WallStreet Recovery PRO seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.
- EA_Comment: Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die WallStreet Recovery PRO-Trades markieren möchten.
- MaxSpread: maximal erlaubter Spread.
- MaxSpreadExit: MaxSpreadExit - Der Parameter wird verwendet, um das Schließen der Trades zu kontrollieren und das Schließen der Trades zu vermeiden, wenn die aktuellen Marktbedingungen nicht gut sind. Insbesondere, wenn der aktuelle Spread größer als MaxSpreadExit ist.
- Slippage: maximal erlaubter Slippage.
- StealthMode true/false: ein Modus, der Stoploss- und Takeprofit-Levels in der Programmlogik verbirgt und sie für Broker unsichtbar macht. Wenn Sie diesen Modus verwenden, befinden sich die Stoploss- und Takeprofit-Aufträge nicht auf dem Handelsserver. Wenn Ihr Trading-Terminal nicht angeschlossen ist oder der Roboter nicht funktioniert, sind Ihre Aufträge in diesem Fall nicht geschützt. Wir raten jedoch dringend dazu, den StealthModus zu verwenden, da in einigen Fällen die sichtbaren StopLoss-Levels durch Algorithmen, die einige unethische Broker verwenden könnten, tendenziell angegriffen werden könnten.
- EmergencyStopDist: Dieser Parameter gewährleistet ein zweites Schutzniveau, wenn der StealthMode verwendet wird. Bei Werten größer als Null aktiviert er eine zweite Ebene echter (Not-)StopLoss in einer größeren Entfernung als der virtuelle versteckte StopLoss. In diesem Fall ist der Wert des neuen Notstopps die Summe aus dem Wert von EmergencyStopDist und dem Wert des versteckten Notstopps.
- NFA true/false: Verwenden Sie "true", wenn Ihr Broker NFA-reguliert ist.
- No_Hedge true/false: Verwenden Sie "true", wenn Sie alle Hedge-Trades stornieren möchten.
- .......
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen