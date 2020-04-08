Trend Reader Indicator

Trend Reader Indicator ist ein revolutionärer Handelsindikator, der entwickelt wurde, um Devisenhändlern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser innovative Indikator nutzt komplexe mathematische Berechnungen und den Average True Range (ATR)-Indikator, um den Beginn neuer Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Forex-Markt zu identifizieren und hervorzuheben. Mit seinen intuitiven visuellen Hinweisen und Echtzeit-Warnungen ist der Trend Reader Indicator ein unverzichtbares Tool für Händler, die in der dynamischen Welt des Devisenhandels einen Vorteil suchen.

MT5-Version des Trend Reader Indicator: https: //www.mql5.com/en/market/product/105659

Hauptmerkmale:

  • Trend-Erkennung: Der Trend Reader Indicator zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, den Beginn neuer Trends auf dem Devisenmarkt zu erkennen. Er liefert Händlern klare und präzise Signale sowohl für Aufwärts- als auch für Abwärtstrends.
  • Visuelle Darstellung: Der Indikator zeichnet eine visuell ansprechende Linie auf dem Chart, die es Ihnen ermöglicht, Trends schnell zu erkennen. Die Linie färbt sich blau für Aufwärtstrends und rot für Abwärtstrends und sorgt so für Klarheit in der Trendrichtung.
  • Pfeile für die Richtung: Um die Trenderkennung weiter zu vereinfachen, enthält der Trend Reader Indicator Richtungspfeile. Diese Pfeile zeigen in die Richtung des vorherrschenden Trends und machen es Händlern leicht, die Marktstimmung auf einen Blick zu erfassen.
  • Kauf- und Verkaufssignale: Der Indikator bietet Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ihre Trades mit Zuversicht auszuführen. Diese Signale werden auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und mathematischen Modellen generiert, was die Genauigkeit Ihrer Handelsentscheidungen erhöht.
  • ATR-Integration: Reader Indicator nutzt den Average True Range (ATR)-Indikator, ein anerkanntes Instrument zur Messung der Volatilität, zur Feinabstimmung seiner Trenderkennung. Diese Integration hilft Händlern, die Marktvolatilität einzuschätzen und entsprechend fundierte Entscheidungen zu treffen.
  • Push-Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit dem Markt in Verbindung, auch wenn Sie sich nicht an Ihrem Handelsplatz befinden. Trend Reader Indicator ist mit einer Push-Benachrichtigungsfunktion ausgestattet, die sicherstellt, dass Sie zeitnahe Warnungen auf Ihrem mobilen Gerät erhalten. Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit.

Trend Reader Indicator Vorteile:

  • Erhöhtes Gewinnpotenzial: Durch die genaue Erkennung neuer Trends und die rechtzeitige Bereitstellung von Kauf- und Verkaufssignalen hilft der Trend Reader Indicator Händlern, von Marktbewegungen zu profitieren, was zu höheren Gewinnen führen kann.
  • Geringeres Risiko: Mit seinen robusten Trenderkennungsfähigkeiten hilft dieser Indikator Händlern bei der Risikominimierung, indem er Geschäfte gegen den vorherrschenden Trend vermeidet.
  • Benutzerfreundlich: Der Trend Reader Indicator wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Seine intuitive Benutzeroberfläche und die klaren visuellen Hinweise machen ihn für Trader aller Erfahrungsstufen zugänglich.
  • Zeitsparend: Verabschieden Sie sich von der manuellen Trendanalyse und der ständigen Überwachung der Charts. Überlassen Sie Trend Reader Indicator die schwere Arbeit und konzentrieren Sie sich auf die Strategieentwicklung und -ausführung.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Trend Reader Indicator unterstützt Trader mit seinen fortschrittlichen Trenderkennungsfunktionen, seiner visuellen Klarheit und seinen Echtzeitwarnungen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator ist Ihr Schlüssel, um den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Fangen Sie noch heute an, mit Zuversicht zu handeln, indem Sie den Trend Reader Indicator zu Ihrem Trading-Toolkit hinzufügen, und erschließen Sie sich das Potenzial für eine höhere Rentabilität bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos bei Ihren Devisenhandelsbemühungen.

Trend Reader Indikator Einstellungen

  • ATR_Period - Zeitraum des Average True Range Indikators
  • Precision - Ganzzahliger Wert, der die Genauigkeit des Indikators definiert. Er muss visuell an verschiedene Paare oder Instrumente angepasst werden.
  • Alerts - true/false - wenn true, warnt der Indikator vor BUY und SELL Signalen. Bei false gibt der Indikator keine Warnungen aus.
  • Send_Push_Notifications - true/false - wenn true, sendet der Indikator BUY- und SELL-Signale an die mobilen Geräte. Bei false sendet er keine Signale.
  • Prefix - Die Abkürzung des Indikators. Der Standardwert ist "TRI".


