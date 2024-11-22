Pips Master PRO MT5

WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!

Beflügeln Sie Ihre Forex-Reise mit Pips Master Pro. Entfesseln Sie die Kraft der Präzision und des Profits in der dynamischen Welt des Devisenhandels mit dem revolutionären Pips Master PRO. Dieser hochmoderne Forex-Roboter wurde von erfahrenen Händlern und innovativen Entwicklern entwickelt und definiert den automatisierten Handel neu. Er stattet Sie mit einer Reihe fortschrittlicher Systeme aus, die sorgfältig entwickelt wurden, um Ihren Handelserfolg zu steigern.

Die ultimative Lösung für Händler, die Präzision, Expertise und beständige Rentabilität suchen. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategien mit unseren fortschrittlichen Tools, umfassenden Einblicken und bewährten Methoden. Ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Pips Master Pro stattet Sie mit dem Wissen und den Werkzeugen aus, um den dynamischen Devisenmarkt mit Zuversicht zu navigieren. Verändern Sie Ihre Handelserfahrung noch heute und realisieren Sie Ihr wahres Gewinnpotenzial mit Pips Master Pro. Es gibt auch eine MT4-Version! Sehen Sie hier nach: https: //www.mql5.com/en/market/product/105034





Pips Master PRO Eigenschaften:

Starke, reine und einfache Handelslogik

Angemessene TP- und SL-Niveaus

Hoher Spread, Slippage und Brokerschutz

Unterstützung mehrerer Währungspaare

Niedriger Drawdown

Neue, verbesserte, hocheffektive Ausstiegslogik



Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Empfohlene Backtest-Methode: H1 für jeden Tick

Unterstützte Währungspaare: USDJPY, GBPUSD, und GBPJPY.









Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die .set-Dateien für jedes einzelne Währungspaar geladen haben!

Pips Master PRO Einstellungen:

==== Risikomanagement ==== FixedLots: festes Handelsvolumen (funktioniert, wenn AutoMM1=0).

festes Handelsvolumen (funktioniert, wenn AutoMM1=0). AutoMM: Werte größer als 0 (Null) aktivieren die automatische ММ (gehandeltes Volumen als Prozentsatz der freien Marge).

==== Allgemeine Einstellungen ==== LongTrades: true/false zur Aktivierung/Deaktivierung der Long-Trades.

true/false zur Aktivierung/Deaktivierung der Long-Trades. ShortTrades: true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Short-Trades

true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Short-Trades Magic: magische Zahl - es ist äußerst wichtig, dass diese für alle Roboter unterschiedlich ist.

magische Zahl - es ist äußerst wichtig, dass diese für alle Roboter unterschiedlich ist. MaxSpread: maximal erlaubter Spread für die Positionseröffnung.

maximal erlaubter Spread für die Positionseröffnung. Slippage: maximal erlaubte Slippage für die Positionseröffnung.

maximal erlaubte Slippage für die Positionseröffnung. StopLoss: Stop-Loss-Wert in standardmäßigen 4-stelligen Pips.

Stop-Loss-Wert in standardmäßigen 4-stelligen Pips. TakeProfit: Take-Profit-Wert in 4-stelligen Standard-Pips.

Take-Profit-Wert in 4-stelligen Standard-Pips. EA_Coment: Text, der als Kommentar zu jedem von Pips Master PRO eröffneten Handel hinzugefügt wird.

==== Trailing Stop Einstellungen ==== TrailingStop: Wert in Pips. Der Trailing-Stop-Wert

Wert in Pips. Der Trailing-Stop-Wert TrailingStopStep: Wert in Pips. Der Wert für den Trailing-Stop-Schritt. Wenn der Gewinn steigt, verschiebt der EA den Trailing-Stop basierend auf diesem Parameter.

Wert in Pips. Der Wert für den Trailing-Stop-Schritt. Wenn der Gewinn steigt, verschiebt der EA den Trailing-Stop basierend auf diesem Parameter. TrailingStopAfter: Wert in Pips. Wenn der Gewinn des Handels gleich oder größer als dieser Wert ist, setzt der EA den Trailing-Stop. Wenn Sie den Wert 0 (Null) einstellen, können Sie das Trailing-Stop-System deaktivieren.

==== Einstellungen für Pending Order ==== PendingPlaceHour: die Stunde, in der der EA Pending Trades platziert. Wenn in PendingTF D1 gewählt wird, platziert der EA jeden Tag Pending Trades zur PendingPlaceHour. Wenn Sie in PendingTF einen anderen Zeitrahmen als D1 auswählen, z.B. H4, dann müssen Sie PendingPlaceHour=-1 einstellen, um es zu deaktivieren und den EA bei jedem neuen H4-Balken Pending platzieren zu lassen. Wenn Sie dies nicht richtig konfigurieren, kann der EA unerwartet funktionieren.

die Stunde, in der der EA Pending Trades platziert. Wenn in PendingTF D1 gewählt wird, platziert der EA jeden Tag Pending Trades zur PendingPlaceHour. Wenn Sie in PendingTF einen anderen Zeitrahmen als D1 auswählen, z.B. H4, dann müssen Sie PendingPlaceHour=-1 einstellen, um es zu deaktivieren und den EA bei jedem neuen H4-Balken Pending platzieren zu lassen. Wenn Sie dies nicht richtig konfigurieren, kann der EA unerwartet funktionieren. PendingTF: der Zeitrahmen der Strategie für die Platzierung von Pending Trades. Standardmäßig ist es D1, was die beste Wahl ist.

der Zeitrahmen der Strategie für die Platzierung von Pending Trades. Standardmäßig ist es D1, was die beste Wahl ist. PendingExpireIn: Wert in Minuten. Dies ist die Verfallszeit der Pending Trades. Wenn in PendingTF D1 gewählt wird, kann die Verfallszeit maximal 23 Minuten betragen. Wenn Sie in PendingTF einen anderen Zeitrahmen wählen, ist es gut, die Ablaufzeit kleiner oder gleich der Barzeit zu setzen. Wenn Sie z.B. den Zeitrahmen H4 auswählen, kann die maximale Verfallszeit in Minuten 240 Minuten betragen.

Wert in Minuten. Dies ist die Verfallszeit der Pending Trades. Wenn in PendingTF D1 gewählt wird, kann die Verfallszeit maximal 23 Minuten betragen. Wenn Sie in PendingTF einen anderen Zeitrahmen wählen, ist es gut, die Ablaufzeit kleiner oder gleich der Barzeit zu setzen. Wenn Sie z.B. den Zeitrahmen H4 auswählen, kann die maximale Verfallszeit in Minuten 240 Minuten betragen. PendingMax: maximale Anzahl der Pending Trades, die der EA platzieren kann.

