Follow Trend Oscillator mq

"추종 트렌드 오실레이터"는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다!





- 사용자 친화적 지표는 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다.

- 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터.

- 오실레이터의 녹색은 상승 추세, 갈색은 하락 추세.

- 과매도 값: -30 미만; 과매도 값: 30 이상.

- 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많이 있습니다.

이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.