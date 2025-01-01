Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool Create(

string string,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int ind_shift,

int applied

)

Parameter

string

[in] Symbol des Indikators.

period

[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Mittelwertzeitraum des Indikators.

ind_shift

[in] Indikator-Versatz entlang der Preisachse.

applied

[in] Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle) des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.