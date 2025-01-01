symbols_total

Obtiene el número total de instrumentos financieros en el terminal MetaTrader 5.

symbols_total()

Valor retornado

Valor de tipo entero.

Observación

La función es un análogo de SymbolsTotal(), pero retorna el número total de símbolos, incluyendo los de usuario y los desactivados en MarketWatch.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5

# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtenemos el número de instrumentos financieros

symbols=mt5.symbols_total()

if symbols>0:

print("Total symbols =",symbols)

else:

print("Symbols not found")



# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Ver también

symbols_get, symbol_select, symbol_info