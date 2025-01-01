DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5MetaTrader para Pythonsymbols_total 

symbols_total

Obtiene el número total de instrumentos financieros en el terminal MetaTrader 5.

symbols_total()

Valor retornado

Valor de tipo entero.

Observación

La función es un análogo de SymbolsTotal(), pero retorna el número total de símbolos, incluyendo los de usuario y los desactivados en MarketWatch.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtenemos el número de instrumentos financieros
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
else:
    print("Symbols not found")
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Ver también

symbols_get, symbol_select, symbol_info