DocumentaçãoSeções
Referência MQL5MetaTrader para Pythonsymbols_total 

symbols_total

Obtém o número total de instrumentos financeiros no terminal MetaTrader 5.

symbols_total()

Valor retornado

Valor inteiro.

Observação

A função é semelhante a SymbolsTotal(), mas, além disso, retorna o número total de símbolos, incluindo os personalizados e os desabilitados no MarketWatch.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtemos o número de instrumentos financeiros
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
else:
    print("Symbols not found")
 
# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Veja também

symbols_get, symbol_select, symbol_info