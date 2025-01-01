DokümantasyonBölümler
symbols_total

MetaTrader 5 terminalindeki tüm finansal enstrümanların sayısını elde eder.

symbols_total()

Geri dönüş değeri

Tam sayı değeri.

Not

Fonksiyon, SymbolsTotal()'e benzerdir. Ancak, kullanıcı tanımlı olanlar ve MarketWatch'ta devre dışı bırakılanlar dahil tüm sembollerin sayısını geri döndürür.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# finansal enstrüman sayısını elde et
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
else:
    print("symbols not found")
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()

