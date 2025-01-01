문서화섹션
symbols_total

MetaTrader 5 터미널에 있는 모든 금융상품의 수를 가져옵니다.

symbols_total()

반환 값

정수 값.

참고

이 함수는 SymbolsTotal()과 유사합니다. 그러나 커스텀 심볼과 MarketWatch에서 비활성화된 심볼을 포함한 모든 심볼의 수를 반환합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 금융상품의 수 가져오기
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
else:
    print("심볼을 찾을 수 없습니다")
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()

