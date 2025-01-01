MQL5 リファレンスPython用MetaTradersymbols_total
symbols_total
MetaTrader 5 터미널에 있는 모든 금융상품의 수를 가져옵니다.
symbols_total()
반환 값
정수 값.
참고
이 함수는 SymbolsTotal()과 유사합니다. 그러나 커스텀 심볼과 MarketWatch에서 비활성화된 심볼을 포함한 모든 심볼의 수를 반환합니다.
예:
import MetaTrader5 as mt5
