MetaTrader 5ターミナルのすべての金融商品の数を取得します。

symbols_total()

戻り値

整数値。

注意事項

この関数はSymbolsTotal()に似ています。ただし、カスタム銘柄及び気配値表示で無効にされた銘柄を含むすべての銘柄の数を返します。

例：

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# 金融商品の数を取得する
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
  print("Total symbols =",symbols)
else:
  print("symbols not found")
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()

参照

